Así fue el escandaloso encuentro entre Mauro Icardi y sus hijas: la presencia de la China Suárez y una merienda que fracasó

Luego de atravesar una nueva batalla legal contra Wanda Nara en los tribunales de Italia, y pedir la tenencia de sus hijas, este viernes, la Justicia determinó que Mauro Icardi pudiera pasar la tarde con sus pequeñas. Sin embargo, lo que se suponía que fuera un momento de amor y tranquilidad, se convirtió en una jornada de angustia y escándalo, luego de que el futbolista no respetara una cláusula y asistiera al encuentro junto a la China Suárez.

Todo comenzó este mediodía cuando un juez determinó que, por este viernes, Mauro Icardi podía reencontrarse con sus niñas. La noticia tomó por sorpresa al delantero del Galatasaray, ya que el futbolista asistió a un acto escolar de las chicas sin saber que se las iban a dar. Por esta razón, el jugador había ido al lugar con la China Suárez, quien había decidido esperarlo en el auto. “Cuando se encontraba en esa situación, la directora de la institución le comunica la resolución. Las nenas no iban a ver a la China, porque terminaba el acto y Mauro se volvía a la casa de los sueños con la novia. Pero estando en el acto, que es la defensa que él dice, le avisan lo de la resolución, entonces él se queda esperando que termine todo y se lleva a Isabella. En el auto no tenía que haber nadie “, afirmó Yanina Latorre en su programa, Sálvese quien pueda (América).

La Justicia determinó que Wanda Nara le entregue las hijas a Mauro Icardi (Video: Sálvese quien pueda/América)

Sin embargo, el plan de Icardi no dio resultado ya que en el vehículo esperaban la modelo y uno de sus hijos. “En el auto estaba Icardi, la China Suárez y uno de sus hijos, el menor más pequeño, y sube Isabella, a partir de ahí fue el drama. La niña se angustió, no le gustó, llegó a su casa, el papá subió, estaba Francesca que hizo galletitas, él no quiso merendar en el departamento. Él quería hacerlo en el bar del edificio. Isabella, la más chiquita ya no quiso bajar y se quedó llorando con la empleada. Y bajaron los tres varones, que le pidieron autorización a la madre. Ella dijo que sí, que bajen. Wanda no sabía lo de la China, hasta que después la llamó la hija llorando y ahí empieza a subir historias”, relató la conductora.

Respecto a la decisión judicial, Latorre comentó: “El defensor de menores lo decidió, hablando con el Ministerio Público tutelar, que además hablaron con las niñas, y establecieron que las chicas no muestran nada negativo contra el padre, expresan el buen vínculo y sus ganas de verlo. La idea era que las retirara del colegio y que las devolviera a la casa de Wanda, en el Chateau a la noche. En la resolución dicen que las lleve a merendar”.

El descargo de Wanda Nara contra la China Suárez (Instagram)

Según comentó la periodista, Isabella era la única hija que se encontraba en el colegio, ya que su hermana Francesca no había querido ir por el escándalo de ayer. “Estas chicas están muy expuestas, es muy difícil que ellas no vean las redes. Wanda, en un muy buen acto, le ofrece que el lugar de encuentro sea su casa, ya que ella está en Europa, y no iba a pasar nada. Y además que él tiene una orden de restricción contra Wanda, no sobre la casa. Así ella ofrece el lugar, para que el encuentro sea ahí, sin fotos, sin público y sin exposición. La licenciada lo entiende y quedan todos de acuerdo. Sale Isabella del colegio, se va con el padre, hasta que Wanda pone una historia”, comentó Latorre.

Luego de enterarse de esta situación, Wanda Nara arremetió contra la China Suárez a través de su cuenta de Instagram: “Otra revinculación que esta zorra arruina. Cada lágrima de mis hijas las vas a pagar. Después de dos meses logramos que el papá pueda ver a sus hijas, ¿y vas al colegio? Y hacés que mi hija más chiquita no pueda merendar con su papá. Mala persona”