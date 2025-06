Priscila Crivocapich habló por primera vez de su romance con Roberto García Moritán: “Nos presentó un amigo”

Priscila Crivocapich habló de su romance con Roberto García Moritán (Video: Sálvese quien pueda, América)

Luego de que Roberto García Moritán se sinceró sobre su incipiente romance con Priscila Crivocapich, ahora fue la modelo y periodista deportiva quien habló por primera vez sobre la relación que inició con el exmarido de Pampita, en una nota con Sálvese quien pueda, el ciclo de Yanina Latorre.

“Estamos conociéndonos. Estoy muy bien. Acabo de terminar de hacer unas fotos muy lindas y unos videos para el trabajo”, comentó la conductora de Gol de medianoche, el ciclo deportivo de Telefe, al ser abordada por el ciclo de América. Allí asintió cuando le preguntaron si hacía dos meses que estaban juntos con el economista.

“Nos presentó un amigo. Es la parte que conté. Así que disfrutando todo lo lindo”, adelantó, mientras que al ser consultada sobre las declaraciones que dio el exfuncionario acerca de que no le gustaría volver a ser padre, ella se distanció. “Esas cosas son muy personales, es muy íntimo para hablar”, expresó, mientras Yanina le bajó el pulgar desde el piso. “Bue, estás con el ex de Pampita que hizo un reality con su vida”, la fustigó.

“Nos presentó un amigo. Es la parte que conté. Así que disfrutando todo lo lindo”, aseguró Priscila Crivocapich sobre su romance con Roberto García Moritán (SQP, Instagram)

“¿Conociste a los hijos de Roberto?“, indagó la cronista. ”Todo lo que quieran le preguntan a él", sentenció Priscila, mientras otra de las consultas que le hicieron fue sobre un malestar que existiría hacia ella en el programa que conduce. “Dicen que sos mala compañera”, comentó la periodista.

“Yo estoy feliz trabajando en el canal. Ya es mi tercer año y la semana que viene arrancamos el Mundial de Clubes, así que va a estar espectacular. Los comentarios no tiene nada que ver conmigo. Yo estoy reagradecida y disfrutando mucho del lugar a donde estoy”, respondió.

Sin embargo, la actitud que tuvo la periodista al dar la nota no le gustó nada a la conductora. “Vamos a ordenarnos, Priscila. Nunca dejó de caminar. Si uno es educado y tiene don de gente usted para y le habla a la notera. La notera no es una sirvienta que la persigue con un micrófono cuando es la persona que la está esperando hace cuatro días. Bajaste, parás y das la nota, más siendo periodista. A los compañeros del rubro se los respeta”, la cuestionó Latorre.

“Después dice que preguntas íntimas no, pero estás con el ex de Pampita que hicieron un reality hasta del parto. Vendieron toda la vida de Anita, la hija. Todo cobrado. O sea...”, se despachó Yanina.

Priscila Crivocapich es modelo, periodista deportiva y conduce Gol de medianoche en Telefe (Instagram)

Unos días antes, García Moritán había confirmado la versión luego de varios días de especulaciones. “Nos estamos conociendo. Es un proceso. Me parece que siendo adultos, con muchas responsabilidades y sobre todo con mucha historia, me parece que está bien tomarse las cosas con calma”, señaló, en el mismo ciclo.

“¿Te tomaste tu tiempo para poder volver a estar en pareja?”, le preguntaron al economista en relación a su separación de Pampita. Incómodo por la pregunta, el político argumentó: “Casi pasó un año, pero me parece que ya estaba listo para por lo menos conocer a alguien y darme la posibilidad de volver a salir, a comer, a charlar. Estamos bien”. A continuación le preguntaron por algunos rumores que circulan en el ambiente: “¿Cómo te llevás con ella? Porque no se habla bien en el medio”. Lejos de evadir la situación, Roberto defendió a su enamorada: “Porque no la conocen”.

En cuanto a la proyección de la pareja, la cronista le consultó si planeaba formar una familia con Crivocapich y si pensaba tener hijos: “No, yo creo que ese tiempo ya está cumplido. Qué preguntas bravas las tuyas”. En ese marco, Moritán también se refirió a su presente laboral y dio detalles de su futuro: “En un gran momento. Muy dedicado al sector privado, Por supuesto, la vocación pública sigue intacta, así que trabajando mucho con asociar mi ONG y quien dice por ahí este octubre nos encuentra en algún equipo trabajando por la Argentina”.