Roberto García Moritán confirmó su romance con Priscila Crivocapich y respondió si planea volver a ser padre

Roberto García Moritán habló de su romance con Priscila Crivocapich

Luego de su separación de Pampita, y de comenzar una nueva etapa de su vida, Roberto García Moritán decidió volver a apostar al amor. En ese sentido, días atrás, las versiones de un nuevo romance comenzaron en el mundo del espectáculo. Así las cosas, este martes, el economista decidió sincerarse sobre su situación personal y confirmar su vínculo con Priscila Crivocapich.

“¿Estás enamorado?”, comenzó preguntándole una periodista de Sálvese quien pueda (América) abordó a Moritán en la vía pública. Luego de unos segundos de duda, el político respondió: “Qué pregunta tan profunda, lleva tiempo”. Acto seguido, le preguntaron por las versiones de romance que lo involucraban con Priscila Crivocapich. Fue entonces cuando Roberto decidió confirmar la situación y detallar el estado de su vínculo en diálogo con la periodista: “Bueno, nos estamos conociendo. Es un proceso. Me parece que siendo adultos, con muchas responsabilidades y sobre todo con mucha historia, me parece que está bien tomarse las cosas con calma”.

“¿Te tomaste tu tiempo para poder volver a estar en pareja?”, le preguntaron al economista en relación a su separación de Pampita. Incómodo por la pregunta, el político argumentó: “Casi pasó un año, pero me parece que ya estaba listo para por lo menos conocer a alguien y darme la posibilidad de volver a salir, a comer, a charlar. Estamos bien”. A continuación le preguntaron por algunos rumores que circulan en el ambiente: “¿Cómo te llevás con ella? Porque no se habla bien en el medio”. Lejos de evadir la situación, Roberto defendió a su enamorada: “Porque no la conocen”.

Luego de su separación de Pampita, Roberto García Moritán comenzó un romance con Priscila Crivocapich

En cuanto a la proyección de la pareja, la cronista le consultó si planeaba formar una familia con Crivocapich y si pensaba tener hijos: “No, yo creo que ese tiempo ya está cumplido. Qué preguntas bravas las tuyas”. En ese marco, Moritán también se refirió a su presente laboral y dio detalles de su futuro: “En un gran momento. Muy dedicado al sector privado, Por supuesto, la vocación pública sigue intacta, así que trabajando mucho con asociar mi ONG y quien dice por ahí este octubre nos encuentra en algún equipo trabajando por la Argentina”.

Las versiones de romance entre el economista y la comunicadora comenzaron días atrás cuando Yanina Latorre confirmó el vínculo entre ambos en su programa. “El que está de novio hace un mes y medio en una relación incipiente es Roberto García Moritán”, comenzó diciendo la conductora en su programa Sálvese quien pueda (América). Acto seguido, la periodista contó que el político fue visto con su novia en diferentes circunstancias: “Encontró el amor. La lleva a su casa, pernocta. Los vieron en eventos en el sum del edificio de él. Ya se la presentó a los amigos. No se esconden ni da la sensación”.

Aseguran que Roberto Garcia Moritan comenzo un nuevo romance luego de su divorcio de Pampita Sálvese quien pueda (América)

Aún así, Latorre no paró y destacó: “Igual te digo, me parecía linda parejita, porque la verdad que ella es muy bella, pero cuando empecé a averiguar de ella... Tené cuidado Mori porque es medio mostri”. Fue entonces cuando la conductora pasó a describir a la mujer en cuestión: “Fue modelo, devenida en periodista deportiva, trabaja en Telefe. Ella tiene un ex periodista, tiene un ex político y tiene un ex empresario. Se casó con un empresario, después estuvo con el periodista, que me enteré muy complicado todo. Parece que era medio tóxica. El periodista estaba recién separado y tenía una hija y ella le hizo la vida de colores a la exmujer del periodista. Y después estuvo con un político que ahora está en el poder, el tipo la dejó y ella quedó enganchadísima”.

Por último, la comunicadora anunció el nombre de la novia de Moritán: “A veces aparece en cámara alguna alfombra roja en algún evento deportivo. Ha estado en los Martín Fierro. Y hace un streaming de deportes, de fútbol. Ella es Priscila Crivocapich”.