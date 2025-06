La abogada de Mauro Icardi habló del fallido reencuentro del futbolista con sus hijas: “Es un escándalo judicial”

Lara Piro habló del juez de la causa Wanda (América)

La abogada Lara Piro sostiene que la reciente decisión judicial que impidió a Mauro Icardi retirar a sus hijas del colegio responde a presiones mediáticas y a una supuesta falta de imparcialidad del juez Adrián Hagopian. Según detalló en diálogo con SQP (América), Piro y su equipo consideran que el accionar del magistrado carece de fundamentos claros y que la medida adoptada constituye un episodio insólito dentro del conflicto familiar que involucra a Wanda Nara e Icardi por la tutela de sus hijas.

La controversia, cabe recordar, se intensificó tras la comunicación oficial enviada por el colegio al que asisten las menores. El martes 3 de junio, la institución educativa remitió un correo electrónico a ambos progenitores donde manifestaban su inquietud ante la ausencia simultánea de los padres en el país. El mensaje solicitaba que informaran con urgencia quién quedaba a cargo de la guarda de las niñas, en vista de que ni Icardi ni Nara se encontraban en territorio nacional.

La preocupación del colegio coincidió con la prolongada estadía de Wanda Nara en Europa, donde por entonces llevaba más de diez días, y con el reciente regreso de Mauro Icardi desde Turquía, acompañado por La China Suárez. Ante este escenario, la institución decidió elevar la situación a las autoridades judiciales y consultar al juez interviniente, lo que derivó en una escalada legal.

Mauro Icardi y la China Suárez regresaron al país luego de un viaje que los llevó por varios destinos

El Juzgado Civil 106 respondió rápidamente a la consulta del colegio luego de que la directora de la institución, Silvina López Fernández, informara sobre la intención de Icardi de retirar a sus hijas del establecimiento. El mismo 3 de junio, el juzgado emitió una resolución que prohíbe al futbolista retirar a las chicas del colegio hasta que se resuelva la petición formulada.

La reacción de la defensa de Icardi no se hizo esperar. Lara Piro calificó de “insólito” el episodio vivido por su defendido en el colegio, cuando la directora le impidió llevarse a las niñas mostrando una orden judicial emitida en menos de dos horas. En declaraciones al ciclo conducido por Yanina Latorre, Piro expresó: “Hace seis meses que estamos pidiéndole al doctor que tenga la hidalguía y la valentía que tiene que tener un juez de la Nación y de repente hoy en cinco minutos la tuvo. Entendemos nosotras que esto obedece a las dos recusaciones que le hizo Wanda al juez. A Mauro no se le puede pedir más paciencia y más respeto por la Justicia de lo que ha tenido”.

Tal como recordó, en lo que va del año, la empresaria intentó recusar en dos ocasiones al juez Adrián Hagopian, quien lleva la causa civil por la tutela de las menores, al argumentar que sus decisiones favorecían sistemáticamente a Icardi. Nara incluso lo acusó de haber compartido un almuerzo con el futbolista y las niñas, lo que, a su entender, comprometía la imparcialidad del magistrado. Ambos pedidos de recusación fueron rechazados, lo que generó indignación en la empresaria.

Wanda Nara relató el atroz trauma que Mauro Icardi les habría provocado a sus hijas al quemar un animal

En este contexto, Piro y su equipo dialogaron con Icardi y concluyeron que el juez estaría actuando bajo presión mediática proveniente de la otra parte. Según la abogada, la orden judicial carece de fundamentos y resulta ambigua, ya que no explica por qué se impide a Icardi estar con sus hijas ni establece impedimentos de contacto. La letrada sostuvo: “Esto es un escándalo judicial desde mi punto de vista, porque no hay ningún argumento para que Mauro Icardi no esté con sus hijas, y nadie le va a poder elegir la novia, ni Wanda Nara, ni el doctor Hagopian. El Ministerio Público Tutelar ha sido claro: no hay revinculación, y el vínculo con las chicas ha sido absolutamente sólido. Las chicas hoy estuvieron llorando, pidiendo por favor comunicarse con el juez porque querían irse con su papá”.

La teoría de la defensa de Icardi introduce nuevas dudas sobre la imparcialidad de la justicia en casos de familia. Por el momento, Piro aclaró que la única vía disponible es solicitar la recusación del juez con causa, aunque la decisión final dependerá de lo que resuelva el propio Icardi.