La nueva vida de Juana Repetto después de su separación: mudanza, cambios y la posibilidad de ser madre otra vez

Juana Repetto habló tras la separación (Video: Instagram)

Mudanzas recientes y la convivencia temporal en la casa su madre, Reina Reech, hasta completar el sueño del techo propio marcan el presente de Juana Repetto tras su separación de Sebastián Graviotto.

En una interacción directa con sus seguidores de Instagram, la influencer contó cómo atraviesa este proceso personal y familiar, al destacar que la prioridad para ella y sus hijos es alcanzar un estado de bienestar y estabilidad.

A través de las redes sociales, abrió una caja de preguntas y respuestas para que su audiencia digital le realice las consultas que quiera. Así fue como en un momento la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto contestó una de las dudas sobre su estado emocional tras la ruptura. “En relación a una meta que uno tiene, en mi caso es estar saludable, primero que nada, mis hijos y yo. Después, bien de laburo, tranquila, en paz, feliz, sintiéndome plena. Si esa es la meta y el camino es así, yo creo que no va a ser un camino lineal”. Con esta declaración, la influencer dejó en claro que la búsqueda de estabilidad y felicidad es un proceso con altibajos, marcado por cambios y adaptaciones constantes.

Juana Repetto contó qué pasará con la casa que estaba construyendo con su marido después de la separación (Video: Instagram)

Juana, entonces, describió el trayecto de adaptación a la nueva etapa de su vida, al mencionar que actualmente reside junto a sus hijos en la casa de su madre, compartiendo una sola habitación. “Son muchos cambios, mudanzas, separación, estar viviendo ahora en la casa de mi vieja, los tres en una habitación. Entonces sí, el proceso es así, no va a ser lineal. Voy a tener siempre momentos así, pero sin embargo estoy yendo hacia allá”, afirmó en relación a la concreción de sus proyectos. Esta convivencia temporal representa una de las principales transformaciones en su rutina diaria y en la dinámica familiar.

En su diálogo con los seguidores, profundizó sobre la naturaleza del momento emocional que atraviesa. “El proceso no va a ser lineal, tengo días que estoy más arriba, tengo días que estoy más abajo, me voy acercando a esa meta, estoy mucho más tranqui que antes de mudarme, nos vamos acostumbrando, nos vamos acomodando y vamos procesando”. Estas palabras reflejan la manera en que la familia se adapta gradualmente a la nueva realidad, al enfrentar tanto momentos de mayor tranquilidad como de dificultad.

El tema de las relaciones sentimentales futuras también surgió entre las preguntas de sus seguidores y ella, sin filtro, abordó la posibilidad de volver a enamorarse y de tener otro hijo, al dejar en claro que no se trata de decisiones que puedan planificarse con certeza. “Siento que es algo medio como incontrolable, como que uno no puede decidir si enamorarse, ¿verdad? Como que puede pasarte sin que tengas ganas, o bien por el contrario, tener muchas ganas y que no te suceda”, afirmó la actriz. Esta reflexión pone de manifiesto la incertidumbre y espontaneidad que, según ella, caracterizan a los vínculos afectivos.

Juana Repetto y la posibilidad de tener otro hijo (Video: Instagram)

En cuanto a la maternidad, fue precisa al explicar su postura actual. “Y con respecto a otro hijo, hoy casi que creería más que no que sí, pero tampoco es que te digo tipo ‘ni en pe..., cerré fábrica’. No estoy en una situación en este momento como para tener un hijo, en lo absoluto”, admitió.

Fue entonces que un detalle sobre su edad llamó la atención e incluso ella misma se dio cuenta luego, ya que expresó en el video “pero todavía no cumplí 36”, aunque en realidad ya alcanzó los 36 años y próximamente celebrará los 37, como ella misma lo aclaró en el texto que acompaña las imágenes.