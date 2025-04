Juana Repetto y Sebastián Graviotto se habrían separado a dos años de haberse casado: la crisis que llevó a la ruptura

Juana Repetto se habría separado de Sebastián Graviotto

A dos años de haberse casado, y a pesar de tener hijos en común, este miércoles, Juana Repetto y Sebastián Graviotto habrían puesto punto final a su relación. Según se dio a conocer en LAM (América), la pareja venía enfrentando diferentes crisis que llevaron a su ruptura.

Después de un extenso enigmático, Ángel de Brito le dio el pie a Pepe Ochoa para revelar la separación. “Están separados hace un mes y medio Juana Repetto y Sebastián Graviotto. Se terminó el amor”, afirmó el panelista al introducir el tema. Luego, el conductor agregó que Graviotto es sobrino de Silvia Suller, y le preguntó a su compañero: “¿Y cómo es esto? ¿Se separaron para las vacaciones?. ¿Le dijo que no a la quería más?”.

Acto seguido, el campeón del Cantando (América) continuó: “Él es instructor de esquí. Tuvieron varias crisis. Venían medio mal. Él se va a Vail a hacer temporada de ski, estuvo tres meses afuera haciendo temporada porque él labura tiempo acá, tiempo allá. Se juntaron en Brasil y en marzo ya habían más o menos tenido una charla. Pero ejecutaron la separación. Dijeron: “Esto es insostenible, ya está, separémonos”. No se separaron porque obviamente también él toma la decisión. Entiendo que la recontra lucharon porque cuando yo te lo dije a vos hace bastante tiempo, le preguntamos, nos desmintió. Yo no te creí, seguí mi instinto. Se casaron hace un año y medio”.

Sebastián Graviotto y Juana Repetto se separaron a dos años de casarse

En ese contexto, Yanina Latorre agregó: “Se casaron hace dos años. Yo lo vi porque él es instructor de una amiga mía que va siempre a esquiar allá. Y cuando él hace temporada en Vail, ella va mucho a Estados Unidos. Se queda mucho tiempo en Miami con sus hijos en la casa de Reina (Reech) de Miami.

Por último, de Brito contó los detalles de su última charla con Repetto: “El 30 de enero hablé con con ella y me dijo Sebi está en USA laborando. Pero me dijo: “Es rarísimo, no sé de dónde viene el rumor””.

El vínculo entre Juana Repetto y Sebastián Graviotto tuvo un recorrido intermitente a lo largo del tiempo, marcado por reencuentros que, con el paso de los años, terminaron por consolidarse. La primera vez que Repetto lo vio fue a través de la pantalla, durante su participación en la quinta edición argentina del reality Gran Hermano. Según confesó, quedó impactada por su presencia en televisión: “Moría de amor por él”, expresó en su momento.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto junto a su hijo Belisario el día del parto

El primer contacto personal se dio cuando Juana tenía apenas 18 años, en una fiesta donde se cruzaron y compartieron un breve acercamiento. “Una noche lo crucé en una fiesta y tuvimos un touch”, contó la influencer, quien además recordó que, en aquel entonces, ya sabía que él era sobrino de Silvia y Guido Süller.

El segundo intento de relación se produjo en 2010, cuando una amiga en común, Eugenia Puggioni, los presentó formalmente. De ese vínculo, ambos afirmaron que se trató de una relación “adolescente y fugaz”. No fue sino hasta un tercer reencuentro casual en un bar, en 2018, que decidieron volver a conectarse, esta vez de forma definitiva.

El 10 de noviembre de 2020, en plena pandemia de Covid-19, contrajeron matrimonio civil en una ceremonia íntima, celebrada al aire libre y con medidas sanitarias estrictas. Apenas unas semanas después, anunciaron que estaban esperando a su primer hijo en común.

La gran celebración postergada por la pandemia finalmente se concretó el 4 de marzo de 2023. Se trató de una fiesta estilo campestre en la Estancia Carabassa de Pilar. Juana lució un vestido blanco corto, mientras que Sebastián optó por un look más relajado, con zapatillas.