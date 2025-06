Julieta Ortega felicitó a su exmarido Iván Noble por el libro que presentó: “Lloré todo el vuelo”

Julieta Ortega es parte del elenco de Sex, la obra que escribió y dirigió José María Muscari y está en plena gira por el interior del país. Este miércoles 4, la compañía actuó en la provincia de San Juan. Luego de subir al avión, para mitigar las casi dos horas de vuelo, se dedicó a leer la novela escrita por su ex, Iván Noble, llamada “El doctor Álvarez contra los All Blacks” (Editorial Planeta) que como subtítulo tiene Vida de un padre.

Al parecer, el texto la conmovió hasta las lágrimas. En sus historias de Instagram, le envió a Noble un amoroso mensaje: “Qué hermosura de libro te mandaste, @ivannoble”. Y debajo, añadió: “Lloré todo el vuelo…”. Esto marca que la relación entre ambos, más allá de que hace años están separados, marcha de maravillas.

La trama de la obra de Noble, un exitoso cantante, con una extensa carrera solista y al frente de Los Caballeros de la Quema, que hizo de la escritura de las letras de sus canciones su principal habilidad, se desarrolla en torno al doctor Álvarez, un personaje cuyas rutinas diarias esconden un propósito más profundo. A través de situaciones cotidianas, el libro explora los esfuerzos de su hijo por comprender a su padre antes de que sea demasiado tarde, utilizando el amor filial como herramienta principal. Es un relato que mezcla elementos biográficos con una narrativa poética y emotiva, reflejando las habilidades literarias de Noble para capturar las complejidades del afecto familiar.

Iván Noble presentó su libro "El Doctor Alvarez contra los All Blacks"

Hace cuatro días, cuando mostró su obra, Noble señaló: “Les presento algo muy preciado para mi. Me costó mucho escribirlo y ahora estoy muy feliz y emocionado”. En sus redes, añadió: “Les quería presentar a esta criatura. Algunos saben, y otros no tanto, que a mi me gusta hacer canciones, pero mucho más me gusta escribir a secas y siempre amagué con tratar de ser escritor o algo parecido. Y esto que escribí, esta novela, biografía, quién sabe, para mi es parecido. Mi viejo murió hace unos años y decidí escribir sobre su muerte, pero después me di cuenta que debía escribir sobre su vida. Y sobre mi vida con él. Yo creo que las relaciones entre padres e hijos son la caja negra de la vida de todos nosotros. No todos son padres pero todos somos hijos. Y este libro ojalá hable un poco de eso.

Julieta Ortega e Iván Noble fueron una poderosa pareja a principios de siglo. La química entre ellos los llevó al altar en 2002, un año después de conocerse. Con el nacimiento de su hijo Benito en 2005, la pareja se consolidó, pero las diferencias personales resultaron en su separación en 2009. Aun así, el respeto y la admiración mutua persisten. Ortega, además de ser actriz y madre, es una persona con un profundo interés en los temas sociales, algo que ha manifestado en numerosas entrevistas y apariciones públicas.

Iván ha hablado abiertamente sobre su relación con Julieta, especialmente en términos de cómo la paternidad le cambió la vida a los 37 años. Para él, ser padre ha sido más significativo que otros roles que ha desempeñado, una reflexión sincera que ha compartido en diversos foros. Él mismo ha reconocido que su habilidad como padre supera con creces lo que fue como esposo, una afirmación que Julieta ha corroborado al describirlo como un excelente exmarido.

La boda de Julieta Ortega e Iván Noble

Ambos han cultivado una relación amistosa que a menudo se refleja en interacciones públicas cargadas de humor y camaradería. En Twitter, no es raro ver que Julieta y Iván intercambien bromas sobre temas cotidianos, como el olvido de Iván al no responder un mensaje sobre asuntos de su hijo. Julieta lo confrontó en las redes de manera lúdica, y Noble contestó con su característico humor.

En un programa televisivo que Iván condujo, tuvieron la oportunidad de discutir abiertamente sobre su relación pasada y el proceso de cada uno para rehacer su vida amorosa. Julieta, por su parte, bromeó sobre el gusto de Iván por las parejas jóvenes y su reluctancia a comprometerse nuevamente. Estas conversaciones demuestran no solo el afecto que persiste entre ellos, sino también su habilidad para reírse de ellos mismos y de su historia compartida.