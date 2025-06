Alexis Puig recuperó su pasado actoral con un sorprendente hallazgo: “A los 18 años, con Leticia Brédice”

Alexis Puig actuando con Leticia Bredice (Video: Instagram)

La búsqueda de una copia de la película Años rebeldes se convirtió en una travesía personal para Alexis Puig, quien relató en su cuenta de Instagram que, tras años de intentos infructuosos, fue su esposa, Luciana Méndez, quien finalmente encontró una versión doblada al italiano. Este hallazgo permitió al periodista y cineasta revivir su participación en el filme, donde interpretó a un cadete militar en la Argentina de la década de 1950.

Según lo publicado en sus redes sociales, detalló: “A los 18 años participé de una película (coproducción entre Italia y Argentina) titulada Años rebeldes, dirigida por Rosalía Polizzi. Fue el debut cinematográfico de la gran Leticia Brédice. Se estrenó en cines varios años después de terminada y durante mucho tiempo intenté conseguir una copia. Finalmente mi esposa Luciana Méndez logró encontrar una versión doblada al italiano. Ahí me verán caracterizado como un cadete militar en la Argentina de 1950”.

La película, cuyo título alternativo es Anni Rebelli, fue dirigida por Polizzi, quien se radicó en Italia en 1961, y se basó en un guion propio escrito junto a Mario Prósperi. Su estrenó en la Argentina tuvo lugar el 5 de diciembre de 1996, varios años después de su finalización. El elenco principal incluyó también a Massimo Dapporto, Inda Ledesma y Esther Goris.

La portada de Años rebeldes en VHS (Crédito: RaroVHS)

Según la sinopsis, la historia se centra en el despertar de una adolescente, Laura, y los conflictos que surgen con su padre, Francesco Loiacono, un sastre humilde que experimenta celos y sentimientos de traición ante la independencia creciente de su hija. El hombre observa con inquietud cada paso que da la joven hacia su autonomía.

Sus actividades cotidianas, como acudir a la biblioteca, asistir a fiestas con amigas, interesarse por el cine o coleccionar fotografías de actores, se convierten en motivos de irritación para el padre. Incluso la participación de Laura en discusiones políticas alimenta la sensación de pérdida de control de Francesco sobre su hija, lo que intensifica el conflicto generacional y cultural dentro del hogar.

El debut de Leticia Brédice en el cine con este filme resultó especialmente significativo, ya que le valió el Premio Cóndor de Plata a la Mejor Revelación Femenina, otorgado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina en 1997. Además, Alessandra Acciai recibió el Premio Goblet der Plata a la Mejor Revelación Femenina por su participación en la misma película.

La crítica especializada de la época también se refirió a la obra. Según el libro Un diccionario de films argentinos II 1996-2002, de Raúl Manrupe y María Alejandra Portela, la película se caracteriza por sus “climas oscuros, un acertado retrato de una clase social y un momento en la historia argentina… presentada con cierto éxito en festivales internacionales antes de su estreno en Buenos Aires”.

Alexis Puig con su mujer, Luciana Méndez (@alexispuig)

Los comentarios de la publicación no se hicieron esperar, y casi todos giraban respecto del cambio de look a lo largo de los años, con expresiones como: “Que buenas chapas Alex. Ahí pareces Dave Gahan de the Depeche mode”, o incluso la propia mujer del periodista y quien resultó en la pieza clave para poder volver a ver este material, quien destacó: “Pero que fuerte que está el FACHO FACHÍSIMO”.

En tanto, otra de las seguidoras afirmó: “Crack, no te tenía actor. La vida es una sorpresa... genio total de las pelis y series. Gracias por dar la data en Canal 9″.

Cabe recordar que hace sólo un año la salud de Puig recibió un duro revés, cuando al regresar de México tuvo que ser hospitalizado por un diagnóstico de dengue. A la enfermedad viral se le sumó la recuperación de una parálisis facial que tuvo en la misma mañana en la que tuvo que viajar a Playa del Carmen a cubrir los Premios Platino 2024. Por ese motivo, ese doble cuadro lo llevó a permanecer internado en el Sanatorio Los Arcos al cuidado de los médicos y de su esposa. Tras una semana, recibió el alta.