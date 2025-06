Fátima Flórez y Yuyito González se encontraron en Ezeiza: cuál era su destino y por qué terminaron en una hamburguesería

Cómo fue el encuentro de Fátima Florez y Yuyito González

En un inesperado giro de la vida, Fátima Flórez y Yuyito González compartieron un llamativo encuentro minutos antes de abordar un vuelo rumbo a Estados Unidos. La actriz y la conductora dejaron de lado la incomodidad y las tensiones y charlaron en el aeropuerto de Ezeiza mientras esperaban por sus respectivos pedidos en un local de comida. La noticia fue confirmada por Ángel de Brito en LAM (América)

“Las dos están de viaje, fueron a Ezeiza, tenían hambre, pidieron una hamburguesa, y cuando el señor dijo el pedido ya está, no les quedó otra que saludarse porque se habían visto, se estaban ignorando porque tienen un conflicto en común. Pero parece que la bandeja de la hamburguesa estaba cerca de la mesa donde estaba una y se tuvieron que ver”, comenzó diciendo el conductor mientras aún sostenía el enigmático.

Minutos después, el periodista continuó detallando el encuentro: “Ellas se odian, pero tuvieron que falsear, se encontraron en Ezeiza, estaban viajando a Miami. Una iba a un evento, y la otra a recibir un premio. Compartieron un amor, la más talentosa fue abandonada abruptamente, la dejaron, y apareció esta mujer. Las dos son bellas, bombas. Hubo una Icardeada, se lo quiso robar. Y como Dios todo lo ve, las hizo encontrar, camino al exterior. Las que se encontraron en Ezeiza, en una hamburguesería son Fátima Flórez y Yuyito González”.

Fátima Flórez y Yuyito González se encontraron al compartir el mismo vuelo rumbo a Miami

En ese instante, el panelista Pepe Ochoa agregó: “Se vieron a las 22.45, se tomaron el mismo vuelo, hacia el mismo destino, con sus amigas. En el medio de todo el ida y vuelta, se encontraron en esta hamburguesería. Se fueron por American Airlines”. En la misma línea, de Brito cerró diciendo: “Las dos fueron invitadas, una fue en primera y la otra no. Imaginate cuando entrás al avión y una viaja en primera y la otra se tiene que ir al fondo”.

La relación entre ambas empezó a quebrarse cuando Javier Milei, quien ya estaba de novio con Fátima Flórez, visitó el programa de Yuyito González. En ese encuentro, la conductora le agradeció al economista su presencia y lo tomó por sorpresa con sus elogios. “Sos muy simpático, fachero. Qué buena onda que tiene Javier”, dijo la conductora ante un Milei que solo atinó a agradecer los piropos. Luego, la ex vedette destacó que el candidato presidencial era “muy fotogénico” aunque aclaró que “es más bonito en persona”. “Rompan todas las puertas porque no salgo hoy, soy humano”, contestó Milei algo sonrojado por la situación.

En ese contexto, Yuyito recordó que el economista estaba en pareja y aprovechó que “Fátima (Flores) no es celosa” para revelar una intimidad del político. “Vos hace muchos años dijiste que Amalia González era como tu ideal”. Tras unos segundos de silencio, con una sonrisa Milei atinó a contestar: “Qué áspera eres”.

El coqueteo en vivo entre Yuyito González y Javier Milei

Meses después, el Presidente terminó su relación con la actriz y, al tiempo, inició su vínculo con la conductora. Esto atrajo todo tipo de miradas y provocó que Mirtha Legrand le preguntara a Flórez al respecto cuando la recibió en su mesaza. “¿Te molestó que te reemplazara tan rápido?”, lanzó la diva. “¿Reemplazar?”, señaló una Fátima sorprendida. “Te reemplazaron tan rápido”, reafirmó sus palabras la animadora, momento en el que Marcelo Polino, que también estaba como invitado, alivianó el tenso clima lanzando un “voy a tomar un traguito de agua”. En ese momento todos en la mesa se rieron. “Te voy a decir algo...”, comenzó diciendo la capocómica, pero cuando la figura de la televisión cambió de tema y le pidió a los invitados que comiencen a comer, la humorista solo atinó a decir “la vida continúa”. “Cada uno sigue con su vida”, expresó.

Sin embargo, la conductora continuó sus incisivas preguntas. “¿Es muy pasional el presidente?”, siguió. “Yo creo que juntos éramos explosivos. Así que bien. Tengo muy buenos recuerdos. Yo siempre digo que si alguien pasó por mi vida, es por algo. Y seguramente es para enseñarle y para aprender algo”, afirmó. “¿No le reprochas nada?”, le consultó Mirtha. “No, para nada”, dijo, para responder con un dudoso “sí, sí” cuando la diva quiso saber si “se portó bien contigo”. “Son terribles las preguntas”, alcanzó a decir Fátima.

“¿A ‘La Yuyo’ la conocías?”, volvió a la carga la anfitriona. “No, no, porque yo no sé si es una mujer que estaba o pertenecía a los medios”, aseveró la comediante, punzante. Unos minutos después, luego de ahondar en la separación que Fátima tuvo de su expareja Norberto Marcos, siguió. “¿Vos sufriste? ¿La pasaste mal con la ruptura?”, se despachó, otra vez. “Yo creo que en una separación, si uno la está pasando bien, no vas a descorchar un champagne y vas a decir ‘qué lindo, qué bien que la estoy pasando después de que me separé’. Yo no soy la excepción”, afirmó.