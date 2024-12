La pregunta de Mirtha Legrand que incomodó a Fátima Florez: “¿Te molestó que el Presidente te reemplace tan rápido?”

Las incómodas preguntas de Mirtha Legrand a Fatima Florez: "¿Milei te explico por que te dejaba?" (Video: La Noche de Mirtha, El Trece)

Fátima Florez regresó a la mesa de Mirtha Legrand, en la antesala del espectáculo que encabezará este verano en Carlos Paz, y la conductora la bombardeó a preguntas sobre su romance con el presidente Javier Milei, su separación y el vínculo sentimental que él hoy mantiene con Yuyito González.

“Todo lo que viví en mi vida lo viví de corazón. Lo volvería a hacer, es lo que siento. Yo me manejo con el corazón. No soy muy racional. Soy más emocional, entonces me manejo con el corazón y nunca uno tiene que arrepentirse de nada. Sí, la pasé bárbaro”, aseguró la humorista sobre su noviazgo con el primer mandatario, pero la diva la apuró.

“¿Te molestó que te reemplazara tan rápido?”, lanzó. “¿Reemplazar?”, señaló una Fátima sorprendida. “Te reemplazaron tan rápido”, reafirmó sus palabras la animadora, momento en el que Marcelo Polino, que también estaba como invitado, alivianó el tenso clima lanzando un “voy a tomar un traguito de agua”. En ese momento todos en la mesa se rieron. “Te voy a decir algo...”, comenzó diciendo la capocómica, pero cuando la diva cambió de tema y le pidió a los invitados que comiencen a comer, la humorista solo atinó a decir “la vida continúa”. “Cada uno sigue con su vida”, expresó.

Sin embargo, la conductora continuó sus incisivas preguntas. “¿Es muy pasional el presidente?”, siguió. “Yo creo que juntos éramos explosivos. Así que bien. Tengo muy buenos recuerdos. Yo siempre digo que si alguien pasó por mi vida, es por algo. Y seguramente es para enseñarle y para aprender algo”, afirmó. “¿No le reprochas nada?”, le consultó Mirtha. “No, para nada”, dijo, para responder con un dudoso “sí, sí” cuando la diva quiso saber si “se portó bien contigo”. “Son terribles las preguntas”, alcanzó a decir Fátima.

“¿A ‘La Yuyo’ la conocías?”, volvió a la carga la anfitriona. “No, no, porque yo no sé si es una mujer que estaba o pertenecía a los medios”, aseveró la comediante, punzante. Unos minutos después, luego de ahondar en la separación que Fátima tuvo de su expareja Norberto Marcos, siguió. “¿Vos sufriste? ¿La pasaste mal con la ruptura?”, se despachó, otra vez. “Yo creo que en una separación, si uno la está pasando bien, no vas a descorchar un champagne y vas a decir ‘qué lindo, qué bien que la estoy pasando después de que me separé’. Yo no soy la excepción”, afirmó.

“¿Estabas enamorada?”, fue una vez más la diva, pero Fátima no dio el brazo a torcer. “Yo estuve muy enganchada y vos lo sabés bien porque me conocés mirándome a los ojos. Se me nota mucho en la cara. Viví ese momento y la pasé muy bien. Después vino la separación y la transité como cualquier persona”, aseguró, pero Mirtha la interrumpió. “No, como cualquier persona no. Era el presidente, querida”, la frenó.

“Yo creo que viví una situación que fue un plus. Lo viví tanto desde la inocencia y la ingenuidad. Lo que pasa es que nosotros nos conocimos antes de que pase todo. Éramos dos personas y después la otra persona se hizo presidente. Es una historia muy fuerte”, reflexionó la imitadora, provocando una nueva incómoda pregunta. “¿Él te dejó? ¿Él te dejó por Yuyito?”, se despachó, a quemarropa, mientras la propia Mirtha reconocía que su pregunta era fuerte.

“Nadie deja a nadie por nadie. Las relaciones se separan, se distancian por motivos personales pero para mí no hay terceros ni terceras en discordia. Las relaciones se terminan”, opinó. En ese momento del programa Polino recordó que a la humorista no le había gustado la actitud que tuvo la actual pareja de Milei cuando lo entrevistó en su ciclo.

“No lo hablo en particular, pero sí en general. Me parece que hay que tener códigos, respeto y tener don de gente. Vos Mirtha seguro pensarás lo mismo. Yo no voy a dejar o de no dejar. Fue lo mejor para todos. Yo estoy fantástica. Lo que digo es que en la vida, me parece, que hay que tener respeto si una mujer está en pareja yo, por ejemplo, no voy a ir al marido de Georgina a coquetearle aunque no pase nada. Es una cuestión de respeto y de mujer a mujer”, apuntó contra la exvedette.

“¿Él te explicó por qué te dejaba? Disculpen que haga estas preguntas, pero yo la tengo a mano. Mucha gente quiere tenerla para hacerle estas preguntas”, insistió. “Yo no creo en ese de ‘dejar’ porque sino parece que es un pobre Cristo. En la vida se dan situaciones en donde uno va junto y otras en las que uno toma caminos separados, y está súper bien”, se sinceró, sin querer entrar en detalles.