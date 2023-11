El coqueteo al aire entre Javier Milei y Yuyito González: “Sos muy simpático, fachero”

El coqueteo en vivo entre Yuyito González y Javier Milei

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, protagonizó un intenso coqueteo al aire con la conductora y ex vedette Amalia “Yuyito” González durante el programa Empezar el Día.

Al inicio de la extensa entrevista, Yuyito le agradeció al economista su presencia y lo tomó por sorpresa con sus elogios. “Sos muy simpático, fachero. Qué buena onda que tiene Javier”, dijo la conductora ante un Milei que solo atinó a agradecer los piropos.

Luego, la ex vedette destacó que el candidato presidencial era “muy fotogénico” aunque aclaró que “es más bonito en persona”. “Rompan todas las puertas porque no salgo hoy, soy humano”, contestó Milei algo sonrojado por la situación.

“Vieron gente, es humano”, agregó Yuyito. En ese momento, Milei aprovechó para recordar una anécdota de su juventud: “Vos sabés que yo miraba ese programa de Calabró y cuando hacía El Contra me parecía una cosa sublime”.

Y recordó: “En pleno auge de la convertibilidad y con Cavallo en su mejor momento, va al programa y le hacen el sketch y cuando se va todo enojado, Calabró dice ‘este es como Terminator, con un ojo te mira y con el otro hace la cuenta’. Por eso, contales que no solo hay uno que hace la cuenta, hay un ser humano acá...”, dijo el candidato.

En otro tramo de la entrevista, la conductora también le preguntó si él mismo se armaba su look o si tenía asesores. El invitado reveló que tuvo un cambio rotundo en su imagen a partir de una decisión de su hermana Karina.

“Si ves videos viejos míos, además de estar más gordito, antes usaba solo trajes rayados de colores negros, grises oscuros o azul y después de bajar mucho de peso mi hermana me dijo ‘estoy aburridísima de las rayas esas que usás, parecés un mafioso’”, detalló.

“Me tiró todos los trajes rayados y me dijo ‘ahora estas forzado a ir a comprarte’. Ahora solamente uso trajes lisos en negro, gris y azul”, concluyó

Luego, Yuyito volvió a la carga con los elogios. “Sos fotogénico, pero más bonito en persona. Se lo digo, ¿qué tiene de malo?”, dijo ante los comentarios en el estudio.

“Voy a tener que romper todo el edificio ahora, tantos elogios no me los hubiera imaginado”, insistió Milei.

Pero la conductora fue más allá y aprovechó que “Fátima (Flores) no es celosa” para revelar una intimidad del economista. “Vos hace muchos años dijiste que Amalia González era como tu ideal”.

Tras unos segundos de silencio, con una sonrisa Milei atinó a contestar: “Qué áspera eres”.

“Le estuve ofreciendo algo de comer pero no quiere, ¿te gusta la espiritualidad?”, le consultó después la ex vedette. A lo que el novio de Fátima Florez contestó: “Sí, al margen de la calidad del diálogo y lo que aprendo, me sirve para estar en eje. Los problemas derivan de tres fuentes, una que tiene que ver con el ego, con la codicia y otra con la lujuria...”.

Y continuó: “La lujuria es la parte más baja e instintiva del ser humano, la codicia es una etapa intermedia porque es hacerte del dinero y cosas para conseguir otras cosas; y el ego ya es otra cosa que está más en el plano mental. Y si comprendés eso te sirve mucho para acomodarte en la vida. Al menos para no hacer daño. Una de las cosas más importantes es tomar decisiones que no causen daño...”.