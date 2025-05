¿Wanda Nara y Daniel Guzmán Jr. cada vez más cerca?: la coincidencia que los une en Italia

La nueva coincidencia entre Wanda Nara y Daniel Guzmán Jr (Foto: Instagram)

Wanda Nara se encuentra en el ojo de la tormenta desde hace varios meses por su escandalosa separación con Mauro Icardi, su posterior relación con L-Gante y la batalla legal que está llevando adelante no solo en Argentina sino también en Italia. En este contexto, la empresaria viajó a la ciudad de Milán, Italia para ponerle fin a su matrimonio con el futbolista. Pero ella no es la única que se encuentra en el país europeo.

Wanda se presentó en soledad en Ezeiza, se subió al avión y partió rumbo a la ciudad que fue el hogar de su familia por varios años y donde todavía tiene gran parte de su colección de carteras y zapatos. Y la persona que también se encuentra allí es nada más ni nada menos que Daniel Guzmán Jr., quien fue señalado como el nuevo pretendiente de Nara.

En sus redes sociales, el futbolista retirado subió una serie de fotos desde las playas de Sicilia, la isla que se encuentra a tan solo un vuelo de distancia de Milán. Rápidamente en los comentarios de la publicación no tardaron en destacar esta nueva coincidencia entre la conducta de Bake Off Famosos y el mexicano. “Ahora entiendo el viaje de Wanda”; “Wanda está llegando”; “Wanda está yendo para Italia”; “No es por presionarte, pero tienes a todo un país deseando verte con nuestra reina”; “Wanda en Italia… vos en Italia”; “Esperando a Wanda”; “Wanda también tiene un tatuaje que dice lealtad”; fueron algunos de los comentarios que dejaron y algunos fueron un paso más allá y la etiquetaron.

Daniel se encuentra en Sicilia

Semanas atrás, Daniel estuvo en de visita en el país y una serie de gestos y guiños se sumaron para acrecentar los rumores de un posible romance. Si bien ambos negaron cualquier tipo de vínculo sentimental, una publicación de su tiempo en el país, llamó la atención: en una salida a comer con amigos, Guzmán compartió una foto en Instagram, y sobre la mesa se distinguía claramente una botella de la línea que lleva el nombre de Wanda Nara, con su característico logo.

Tras esto vino un regalo. El deportista le envió un ramo de flores, sin embargo, lo que sumó a los rumores fue la fecha, el 10 de mayo en México se celebró el Día de la Madre por lo que se podría haber tratado de un presente para marcar este día.

Wanda lo compartió en sus historias de Instagram con una imagen clara: flores rosadas acompañadas por un corazón al tono y una carita de sorpresa. No escribió destinatario, pero no hizo falta. Momentos más tarde, Daniel reposteó la misma imagen en sus redes, dejando en claro que él había sido quien envió el regalo. Sin necesidad de palabras, el deportista sumó un nuevo capítulo al intercambio público que lo une con la conductora desde hace varias semanas.

Los seguidores también destacaron que comparten tatuajes (Foto: Instagram)

“Estoy al pendiente de todo. Wanda es mi amiga, la admiro mucho, pero nada más. No sé por qué le hicieron tanto revuelo a un comentario“, comenzó diciendo Daniel, al aire de Intrusos (América TV), dejando en claro que hasta el momento no tiene una relación amorosa con la hermana de Zaira. Y agregó: “Yo le puedo comentar a un amigo o a una amiga, pero acá no sé por qué le dan tanta difusión”.

“No te sabría decir, hoy por hoy es mi amiga, me cae muy bien, es una mujer muy guapa”, contestó a la pregunta de una posible relación con la presentadora, dejando la puerta abierta para el futuro. “Hicimos videollamada, pero nada del otro mundo, lo que hacen los amigos”, contó al pasar confirmando que durante le viaje a Brasil de la empresaria era él del otro lado del teléfono.