Wanda viajó a Italia por el juicio de divorcio con Mauro Icardi: ¿se verán cara a cara?

La mediática partió este lunes hacia Italia, donde la espera una nueva audiencia por el juicio de divorcio con Mauro Icardi (RS Fotos)

La pregunta es: ¿se verán las caras en los tribunales? Hablamos de Wanda Nara y Mauro Icardi, quienes en los próximos días están citados por la justicia italiana para avanzar (¿terminar?) su trámite de divorcio.

A juzgar por lo que pasa en Buenos Aires, sí es un hecho que Wanda viajó este lunes hacia Milán, dado que este miércoles (28 de mayo) enfrentará la segunda audiencia por su separación de Mauro Icardi. La conductora estuvo en Ezeiza y esta vez evitó la sala VIP y se dispuso a hacer la cola como todo el mundo.

Para explicar cuáles son los pasos a seguir en esta instancia, Lara Piro, abogada de Icardi, dio detalles en diálogo con A la Barbarossa (Telefe). Y empezó por un ingrediente que -cómo no-siempre dispara el morbo: ¿se verán las caras o no? En ese sentido, sostuvo, ambas partes deberán asistir de manera presencial.

Dardo va, dardo viene: en una de las últimas apariciones de Mauro y La China, en los festejos por el título de Galatasaray, muchos repararon en que el look de La China clonaba el que alguna vez lució Wanda con él

“Entiendo que tienen que ir ambos. Wanda no fue a la anterior y eso tuvo consecuencias. La jueza dictó la separación personal y se dio por hecho que esta próxima audiencia es directamente para el divorcio. Deberían quedar divorciados”, dijo.

A continuación, Piro remarcó que la decisión de la justicia italiana se encuadra dentro de una figura legal que en Argentina ya no existe: el divorcio culpable, que permite atribuir responsabilidades.

“Los abogados de Mauro en Italia presentaron un divorcio culpable adjudicándoselo a Wanda con todas las pruebas de la infidelidad”, detalló. Según el fallo emitido a principios de marzo, el tribunal de Milán dio por acreditado el adulterio como causal de separación, lo que habría inclinado la balanza en favor del futbolista del Galatasaray.

En estos días en Buenos Aires, Wanda Nara llevó a sus hijos al estreno de Lilo y Stitch (RS Fotos)

“Mauro va a ir”

Quien aportó información sobre este punto fue Guido Záffora: “Mauro va a ir a la audiencia de divorcio y se va a encontrar cara a cara con Wanda“, afirmó el periodista. Y en cuanto al movimiento de la pareja en Italia, destacó: “Wanda va a quedarse en uno de los departamentos que le corresponde por la división de bienes. Y a la vez Icardi va a ir a un hotel”.

Pero como en este puzzle no se puede hablar de Wanda e Icardi sin mencionar a la China Suárez, Virginia Gallardo aportó: “La China regresa a la Argentina, pero así como vuelve a dejar a sus hijos, viaja para acompañar a Mauro a la audiencia del divorcio del 28 en Italia”. Y en seguida, la panelista agregó: sumó: “Ella también va porque tiene un evento, un festival en Ibiza por su película Linda, que fue premiada e iría a la alfombra roja con Icardi. Y Wanda, a su vez, sé que tiene una entrevista pactada con la televisión italiana, la Rai".

Tácticas y estrategias judiciales

Sobre la audiencia a la que Wanda no asistió en su momento, Lara Piro fue cautelosa: “No quiero decir que fue una rebeldía, porque no lo fue. Uno de los abogados pidió extender la audiencia por una excusa, pero la jueza no hizo lugar. El procedimiento siguió adelante, les dio tiempo, aunque habían pedido la incompetencia. La jueza decidió seguir el trámite en Milán”.

Otro posteo de Icardi que da cuenta de la batalla abierta (y viral) que disputan con Wanda

Consultada sobre los motivos por los cuales el proceso quedó radicado en Italia, la letrada explicó que fue la propia pareja quien, en 2021, había presentado ante esa misma jueza la separación de régimen de bienes, lo que validó su competencia territorial. “Ellos hicieron ese trámite frente a esa jueza, entonces ella entiende que le corresponde dictar el divorcio. Por eso no accedió al pedido de que el caso se trasladara a Argentina”, aclaró.

Wanda, en un posteo con el jugador Keita Baldé: un reguero de rumores por supuesta infidelidad, alimentaron su escándalo con Icardi

En esta batalla matrimonial/judicial, uno de los datos más resonantes del caso lo aportó Angel de Brito en marzo pasado, quien desde su cuenta de Instagram compartió fragmentos de la sentencia y enfatizó: “Se acreditó el adulterio”. La referencia directa fue hacia una supuesta vinculación entre Nara y el futbolista Keita Baldé, señalado en varias ocasiones como su amante. Esa relación habría sido clave en la estrategia judicial de Icardi.