El gesto de Daniel Guzmán Jr. en Argentina que Wanda Nara no pasó por alto

La publicación del delantero mexicano coincidió con el distanciamiento entre Wanda y L-Gante

En medio del incesante ir y venir mediático que rodea a Wanda Nara, un gesto del futbolista mexicano Daniel Guzmán Jr. durante su estadía en Buenos Aires volvió a poner sus nombres en el centro de la escena.

Si bien ambos negaron cualquier tipo de vínculo sentimental, una publicación reciente del deportista encendió nuevamente las alarmas: en una salida a comer con amigos, Guzmán compartió una foto en Instagram, y sobre la mesa se distinguía claramente una botella de la línea que lleva el nombre de Wanda Nara, con su característico logo.

El deportista no había llamado la atención del público argentino hasta que empezó a intercambiar comentarios en redes sociales con la empresaria y conductora. A partir de ahí, su figura comenzó a resonar con fuerza.

Daniel Guzmán Jr compartió una foto en Buenos Aires en la que resalta un producto con el logo de Wanda Nara

En la publicación, se lo ve sentado en una reconocida parrilla porteña junto a un grupo de amigos. Tras comer asado, posaron sonriendo, y sobre la mesa destacaron varias copas y botellas vacías. Entre ellas, los seguidores más atentos notaron una en particular: una botella negra de la marca lanzada por Wanda Nara, con el logotipo grabado en el frente.

Lo que más sorprende es que la propia conductora publicitó el mismo artículo a través de sus redes sociales, añadiendo un link directo para comprarlo y apenas unos minutos después de que el delantero de México subiera su foto. Esto resultó tanto extraño como particular, debido a que si bien ella suele promocionarlo, no lo hace con tanta frecuencia en su principal cuenta de Instagram.

La botella de Wanda Nara que usó Daniel Guzmán Jr. en Argentina

Aunque el mexicano no hizo ningún comentario directo sobre la presencia del producto, el gesto no pasó desapercibido. La coincidencia entre su presencia en Buenos Aires, el contexto mediático de su supuesto vínculo con Wanda y la decisión de mostrar esa botella generaron lecturas diversas, desde una alusión sutil hasta una posible señal para la empresaria, que en estos días volvió a mostrarse públicamente junto a L-Gante.

No fue la única vez que Guzmán despertó rumores. Días antes, había compartido otra imagen con la leyenda “Nos fuimos”, acompañada de banderas argentinas y la canción “Piel” de Ke Personajes y Tiago PZK, un clásico argentino de tono romántico. Todo eso sucedió en paralelo al reencuentro familiar entre Wanda y el cantante de cumbia 420.

Aunque la conductora y el futbolista nunca se habrían visto en persona, su historia de redes sociales se remonta a varios años atrás. Según el propio jugador, en declaraciones al programa Puro Show (Eltrece), “hace tiempo platicábamos. Hace dos o tres años nos saludábamos un par de veces”. Añadió también que la relación “siempre fue de redes, con respeto”.

El futbolista mexicano desmintió un romance con la empresaria y enfatizó que tienen una relación de amistad

En esa misma entrevista, fue directo al decir: “Es mi amiga, no he tenido comunicación con ella. Voy a disfrutar mis vacaciones con mis amigos”, descartando así una intención romántica. No obstante, reconoció que los mensajes que intercambiaron en redes “se pueden malinterpretar”, pero que para él “fue de joda, fue de broma”.

El pasado miércoles 30 de abril, en comunicación con el ciclo Intrusos (América TV), el deportista aportó contexto y bajó el tono a las interpretaciones que circulaban. “Tengo varios amigos argentinos que me han mandado (mensajes) estos días y estoy al pendiente”, comentó ante los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Durante esa entrevista televisiva aclaró que la relación que mantiene con Nara es, según sus propias palabras, de simple amistad: “Wanda es mi amiga, nada más. No sé por qué hicieron tanto revuelo a un comentario”. Esa referencia tiene que ver con una expresión particular que encendió las especulaciones: Guzmán Jr. llegó a comentar un “te amo” en una publicación de la conductora en Instagram.

Guzmán Jr mencionó llamadas por WhatsApp con Wanda Nara, descartando intenciones románticas (Video: Intrusos, América TV)

Si bien en su descargo intentó desdramatizar ese mensaje, diciendo que era una muestra de simpatía como tantas otras en redes sociales, la frase quedó asociada al breve momento en el que Wanda y L-Gante estaban distanciados. “No tengo el gusto de conocerla personalmente, pero por redes platicamos de vez en cuando. Siempre con respeto”, agregó el delantero.

A pesar de intentar minimizar el hecho, el futbolista admitió que tuvo llamadas por WhatsApp con Wanda, aunque remarcó que no fueron conversaciones de tono romántico o comprometedor. “Hoy la veo como amiga y me cae bien. Es una mujer muy guapa”, explicó.

Y ante la consulta directa sobre si estaría dispuesto a iniciar una relación con ella más adelante... no cerró las puertas: “Tengo que conocerla un poco más”.

“No te sabría decir, hoy por hoy es mi amiga, me cae muy bien, es una mujer muy guapa”, continuó explicando, dejando la puerta abierta para el futuro. “Hicimos videollamada, pero nada del otro mundo, lo que hacen los amigos”, contó al pasar confirmando que, durante el viaje a Brasil de la empresaria, era él quien estaba del otro lado del teléfono.