El festejo de Daniela Christiansson por su cumpleaños en compañía de Maxi López y su hija Elle

Daniela Christiansson celebró su cumpleaños en Ginebra con Maxi López y su hija Elle, compartiendo imágenes de su día íntimo

Daniela Christiansson celebró un nuevo aniversario de vida en Ginebra, ciudad donde reside junto a su pareja, el exfutbolista Maxi López, y su hija en común, Elle. El festejo tuvo lugar este fin de semana y quedó retratado en una serie de imágenes compartidas en su cuenta oficial de Instagram, donde agradeció los mensajes de afecto recibidos con un mensaje escueto: “Thank you for all your birthday wishes. I am so blessed” (“Gracias por todos sus deseos de cumpleaños. Soy tan bendecida”), acompañado de emojis de corazón, torta y rezos.

La publicación incluyó tres fotos que retratan distintos momentos de su día, con una primera etapa en familia y una segunda salida nocturna, en la que disfrutaron de una cena sofisticada y un postre con velas encendidas. Las imágenes permitieron ver un costado íntimo y relajado de la pareja, que está radicada en Suiza desde hace varios años y mantiene una vida de bajo perfil mediático.

La modelo sueca publicó fotos del festejo familiar, mostrando una torta casera y un ambiente decorado con calidez

La primera de las tres capturas muestra una escena en el living de su casa: la modelo sueca aparece sentada en una silla junto a su hija Elle, mientras detrás la abraza Maxi López, vestido con una remera azul. La niña, de pelo largo y rubio, luce una chomba celeste con cuello blanco y una sonrisa que ocupa toda su cara. Frente a ellos, sobre la mesa, se destaca una torta casera decorada con velas finas blancas a rayas negras, sobre un mantel con estampado floral en tonos vivos.

A la izquierda de la torta se ve una vela blanca encendida. En la pared del fondo se aprecian dos cuadros con paisajes de playa y mar, y sobre una cómoda de madera, un adorno artesanal con forma de muñeca. El entorno revela un hogar decorado con detalles personales y toques artísticos, lejos del lujo ostentoso y más cerca de una estética íntima y serena.

La cena en un restaurante de alta gama incluyó pastas italianas, tempura y cócteles en una atmósfera exclusiva

La segunda parte de la publicación muestra el inicio de una cena especial. En la imagen, tomada desde arriba, se observa un plato hondo de porcelana decorado con motivos geométricos azules y dorados, con una porción individual de pasta larga servida al estilo italiano, posiblemente una cacio e pepe o una preparación similar de inspiración romana. Al lado, sobre un plato de metal con asas doradas, se aprecian tempura de vegetales y mariscos, con un pequeño envoltorio amarillo y cinta verde que suele contener limón envuelto para evitar salpicaduras al exprimirlo.

Dos copas acompañan la escena: una con cóctel de tono rosado y otra, parcialmente visible, que podría contener un trago cremoso o batido. La composición general sugiere un restaurante de alta gama, especializado en cocina mediterránea o italiana contemporánea. La elección de la vajilla, los ingredientes y el montaje remiten a una experiencia gourmet pensada para una ocasión especial.

Un postre de chocolate fundido con velas encendidas marcó el final de la celebración nocturna de Christiansson

La tercera foto confirma ese carácter íntimo de la celebración. Daniela aparece sola, sonriendo, frente a un postre de chocolate fundido con centro líquido, decorado con tres velitas azules encendidas y una bocha de helado a un lado. Luce una blusa blanca de botones dorados con detalle triangular en el cuello, un estilo sobrio y elegante, sin estridencias. El fondo del restaurante, con paredes oscuras y una iluminación cálida, aporta un marco acorde con el tono de la velada.

En medio de esta muestra de felicidad, cabe recordar que, hace unos meses, la modelo compartió una imagen con su hija acompañada de un mensaje sincero y emotivo: “Hoy llorando con mi bebé. Me siento completamente abrumada. Mamá está cansada y mi bebé está poniendo a prueba los límites. También llora porque no entiende por qué me enojo”. Daniela enfatizó que la maternidad no siempre es perfecta y que es importante seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles.