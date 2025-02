La angustia de la esposa de Maxi López por el momento que vive: “Completamente abrumada”

Daniela Christiansson compartió en Instagram un mensaje sincero sobre los retos de la maternidad (Instagram)

Daniela Christiansson, pareja del exfutbolista Maxi López, compartió un mensaje en sus redes sociales que generó un gran impacto entre sus seguidores. En la publicación, la modelo sueca expresó un profundo sentimiento de agotamiento ante los desafíos de la maternidad y describió un momento difícil con su hija Elle. Sus palabras rápidamente se viralizaron y fueron interpretadas por algunos medios como una posible señal de crisis en su relación con López. Sin embargo, lejos de tratarse de una confirmación de conflictos de pareja, el posteo reflejó una realidad con la que muchas madres pueden identificarse: la complejidad emocional de criar a un niño en sus primeros años.

A través de su cuenta de Instagram, Christiansson compartió una imagen con su hija acompañada de un mensaje sincero y emotivo: “Hoy llorando con mi bebé. Me siento completamente abrumada. Mamá está cansada y mi bebé está poniendo a prueba los límites. También llora porque no entiende por qué me enojo". La modelo, que se mostró activa en redes sobre distintos aspectos de su vida, enfatizó que la maternidad no siempre es perfecta y que es importante seguir adelante incluso en los momentos más difíciles.

"Hoy llorando con mi bebé, mamá está cansada", escribió la modelo sueca en sus redes sociales (Instagram)

Las palabras de la sueca generaron un gran impacto, especialmente porque surgieron en un contexto en el que se especulaba sobre una posible crisis con Maxi López. Esto se debía a que, semanas atrás, el exfutbolista había viajado a Argentina para reencontrarse con sus hijos, lo que llevó a algunos a preguntarse si existía un distanciamiento con Daniela.

Sin embargo, la propia modelo se encargó de desmentir esas versiones a finales de enero. “Estoy un poco cansada de las mentiras y de toda esta imaginación que hay por ahí“, escribió en sus historias de Instagram, asegurando que su familia está bien y que no hay ninguna crisis en su relación con López. Para reforzar su mensaje, compartió una fotografía junto a su pareja y su hija Elle, con sonrisas que despejaban cualquier tipo de duda.

Christiansson desmientió rumores de crisis y asegura que su familia está bien (Captura)

Pese a los rumores, López no tardó en mostrar su apoyo a su esposa. El exfutbolista comentó en la publicación de su esposa: "Aprendemos día a día“, acompañado de emojis de corazones. Con esta frase, dejó en claro que ambos están comprometidos con la crianza de Elle y que enfrentan juntos los desafíos de la paternidad.

El posteo de Daniela también generó una ola de empatía por parte de sus seguidoras. Muchas mujeres le dejaron comentarios de apoyo, agradeciéndole por visibilizar un tema del que se habla poco: las emociones difíciles que atraviesan las madres. La etapa de los “Terrible Two”, en la que los niños comienzan a explorar su independencia y a desafiar los límites, es reconocida por expertos como una de las más demandantes a nivel emocional y físico.

Maxi López mostró apoyo a su esposa al comentar: "Aprendemos día a día" (Instagram)

Según publicaron en la American Academy of Pediatrics (AAP) especialistas en psicología infantil, este período, que ocurre entre los 18 meses y los 3 años, puede ser estresante tanto para los niños como para los padres. Los pequeños comienzan a experimentar frustraciones al no poder expresar completamente lo que sienten, lo que los lleva a episodios de llanto y berrinches. Para las madres, especialmente aquellas que pasan mucho tiempo a solas con sus hijos, estos momentos pueden resultar emocionalmente desgastantes.

Christiansson dejó en claro en su mensaje que, pese a las dificultades, lo importante es no rendirse: “La maternidad no siempre es perfecta, y está bien. Los momentos de Terrible Two (Nota: se refiere a los ”terribles dos años”) son reales, pero lo importante es seguir adelante, aunque sea difícil”.

Lejos de la imagen de crisis que algunos especularon, la pareja demostró en varias ocasiones que mantienen una relación estable y un compromiso mutuo en la crianza de su hija. Un claro ejemplo de esto fue el regreso de Maxi López desde Argentina, donde pasó 15 días con sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto (fruto de su relación con Wanda Nara).

Tras su viaje a Argentina, Maxi López reafirmó la fortaleza de su relación con Daniela en redes sociales (Instagram)

A su vuelta, lo primero que hizo fue reencontrarse con Christiansson y Elle en Ginebra, dejando en evidencia que su familia sigue siendo su prioridad. Incluso, en su cuenta de Instagram, compartió una imagen despertando junto a su hija y tomando mate.