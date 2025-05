Ricardo Darín y su mirada sobre las claves del éxito global de El Eternauta: “La serie te inflama de argentinidad”

Ricardo Darín como Juan Salvo, en una imagen que lo inmortaliza en uno de los personajes por los que más será recordado, y eso que si alguien suma grandes papeles, ése es Darín (Netflix)

Ricardo Darín estuvo en Urbana Play, en una larga entrevista con Andy Kusnetzoff y equipo. A esta altura, y salvo que el lector haya logrado habitar otro mundo en las últimas dos semanas, con Darín hay un tema obligado: hablar de El Eternauta, de su inmediato éxito argento y su ¿inesperado? éxito global.

Primeras sensaciones luego de tantos elogios unánimes. “Ante todo -explicó Darín tratando de enumerar las razones del fenómeno, y lo primero que destaca pasa por el orgullo nacional- porque fue hecho con mucho enfoque, por decirlo de una forma tranquila. Con mucho respeto por el original, teniendo en cuenta además que es una versión y que tenés que mover las piezas porque si no no te da. Yo creo que más allá de la ciencia ficción, más allá de la realización, que realmente es muy, muy buena, lo que pasa es esta cosa de sentir que acá se puede”.

Y siguió: “Estamos tan cascoteados en algunos aspectos que cuando algo logra reunir esa especie de unanimidad, en ese sentido, la serie te inflama la argentinidad. Y hay algo también de El Eternauta, eso de nadie se salva solo. O, también, lo viejo funciona... Para mí son dos cosas que no son casualidades. Hay varias consignas buenísimas".

Darín fundaemntó el éxito global de El Eternauta con Andy Kusnetzoff

El factor Stagnaro

Se sabe, el original de El Eternauta, guionado por Héctor Germán Oesterheld y dibujado por Francisco Solano López, salió en 1957. La serie de Netflix está adaptada y dirigida por Bruno Stagnaro (Pizza, birra y faso, Okupas, Un gallo para Esculapio). Dijo Darín: “Cuando se habla de una muy buena producción, no se habla solamente de la realización, sino del criterio. La idea era armar un equipo como el que se armó, en donde cada uno que entra a jugar, juega bien y con la cabeza de Stagnaro...

“Había que meterse con una historia icónica argentina que ya sabíamos que había muchos fanáticos acá, y muchos en España, también -cosa que me sorprendió muchísimo- porque la historieta en sí no es solamente algo admirado y venerado en en nuestro país. Volviendo, había que meterse con una historia de esas características, llevarlo a una producción audiovisual, aunque tengas a Netflix atrás. Y poder cranear las cosas como lo hizo Bruno”.

El ingrediente Malvinas

Darín también destacó la decisión de incorporar el ingrediente de la Guerra de las Malvinas, de 1982, a la hora de adaptar -y actualizar- la historia original. Un pasado de Juan Salvo que, a la vez, justificará su destreza con las armas.

La famosa frase "Lo viejo funciona Juan" de "El Eternauta" se hizo viral entre los usuarios

“Sí, eso me pareció súper. Me emocionó un montón. Me gustó muchísimo ese giro, incluir un pasado posible, porque obviamente en una adaptación tenés que inventarle los pasados posibles a los personajes... Eso salió de la cabeza de Bruno y de sus guionistas. Y es una forma de justificar el manejo de armas de Juan Salvo”.

Ciencia ficción, la primera vez

Otro momento de la charla se enfocó en los géneros. “Yo nunca había hecho ciencia ficción y la verdad es que tampoco lo tenía en mis planes. Pero en este caso, cuando me cuentan de qué se trata, la versión en la que los personajes iban a tener otras edades y con Bruno a la cabeza. Y Netflix... Ahí dije sí, tirate a la pileta porque: hay agua. ¡Tráiganme la cucaracha!...”

La aparición de los cascarudos, contó Darín, generó muchas expectativas en el elenco

Aparecen los cascarudos

Parte fundamental de la historia, los bichos, fueron generando intriga, antes que nada, en el mismo elenco: “Había mucha expectativas -contó Darín-. ¿Cómo eran? Un día, por fin aparecieron. En postproducción trabajaron muchísimo y la verdad es que quedó muy bien. Sobre todo encontrar cuál es el movimiento, cómo funcionan, cómo se agrupan, cómo reaccionan..."

Y enseguida entró en detalles del rodaje: “Ese tipo de de escenas generalmente no eran en estudio, salvo un par, pero generalmente era en una locación ya ambientada con nieve y demás. Y la columna de autos apilados. O sea, tenías la sensación de la dimensión que iba a tener aunque no estuvieran los cascarudos...

“Hay movimientos de los autos en la medida en que los cascarudos los pisan. Tenían armado un sistema en el cual, cuando se supone que veíamos un cascarudo y que estaba allá arriba en ese momento, ellos manejaban la mecánica de forma tal en que se movieran los autos y ahí nosotros imagináramos a los cascarudos”.

Alex de la Iglesia se lo ofreció antes

En un momento de la charla, Darín tira un dato seguramente no muy conocido: “El primero que me ofrece hacer El Eternauta -hace unos años ya- fue Alex de la Iglesia. El estaba obsesionado, pero yo, la verdad, no era de las historietas que más me gustaban. Yo estaba con tonterías. Yo era más de Patoruzú e Isidoro a full. A pesar de que leía El Tony o Dartagnan, todas esas revistas de historietas. Pero esa vez, Alex me regaló el original y me leí El Eternauta”.

Darín contó que recién leyó "El eternauta" hace unos años, a partir de una propuesta del genial director español, Alex de la Iglesia, quien aspiraba a realizar el proyecto

Una historia del...

Hacia el final de la entrevista, Darín quiso ser más contundente: “Este es el momento para decir que más allá de la producción, más allá de la realización, El Eternauta es una historia del carajo. Vos agarrás lo que quieras de ciencia ficción y están las que son espectaculares, regulares, hay de todo. Pero esta tiene una combinación, una fusión entre lo que es el comportamiento humano frente a las situaciones realmente bravas de supervivencia, pero además con el plus de la argentinidad. Y eso, creo, le otorgó una otra capa más de lectura que creo que es lo una de las cosas -por lo que estoy leyendo- que más impactó afuera, ¿no?"