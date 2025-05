Quiénes acompañan a Ricardo Darín en El Eternauta y cuáles son los personajes que no están en la historieta original

El Eternauta: tras una nevada mortal que mata a millones de personas, Juan Salvo y un grupo de supervivientes luchan contra una amenaza alienígena controlada por una fuerza invisible (Netflix)

Un grupo de amigos jugando al truco una noche como tantas. Una nevada insólita en la zona norte del Gran Buenos Aires, que primero se adivina sorpresiva y enseguida, se descubre como mortal. Un enemigo invisible y desafiante y la respuesta con la búsqueda del heroísmo colectivo por encima de todas las cosas.

La tan ansiada versión audiovisual de El Eternauta llegó a la pantalla de Netflix y su estreno estuvo a la altura de las expectativas. Con el protagónico de Ricardo Darín, la serie, basada en la historieta escrita por Héctor Germán Oesterheld con dibujos de Francisco Solano López, revive una historia icónica para la cultura popular argentina, adaptada a los tiempos actuales bajo la dirección de Bruno Stagnaro. Aquí, un recorrido por los rostros y las características principales de la serie de la que todos hablan.

Ricardo Darín como Juan Salvo

Ricardo Darín, protagonista principal de El Eternauta (Netflix)

“Un hombre común envuelto en una situación extraordinaria”, resumió Ricardo Darín entre las tantas palabras que dijo sobre su héroe. Con su construcción paso a paso entre el sentido práctico y una osadía que va descubriendo de a poco, su Juan Salvo promete ir directo a la galería de sus grandes personajes, al menos en la identificación con el público.

“Lo primero que hacés como espectador es imaginarte qué te pasaría a vos si te pasara algo así. Es inevitable. Y eso lo hace poderoso, conmovedor, humano”, agregó el actor de El secreto de sus ojos en diálogo con Sebastián de Caro.

Carla Peterson como Elena

Si Salvo es el héroe anónimo que se forja en el colectivo, Elena es su contraparte necesaria: “Una mujer que se siente útil ayudando y que detiene su búsqueda personal para ver qué precisan los demás”, explicó Carla Peterson, que aquí da una muestra más de su probada versatilidad. Juntos van a buscar a su hija Clara, en medio de una situación que van adivinando a cada paso.

Entusiasmada como pocas veces en su carrera, en sus redes sociales viene manifestando sus sensaciones en una cuenta regresiva que culminó un miércoles por la madrugada. “Ojalá les dé el mismo orgullo que yo siento por esta obra descomunal hecha en Argentina”, sintetizó.

César Troncoso como Alfredo Favalli

César Troncoso y el imprescindible Favalli

El uruguayo César Troncoso encarna a Alfredo Favalli, el mejor amigo de Juan Salvo, y su “escudero” en la cruzada ante la nevada mortal. Su casa es el escenario de la partida de truco que antecede a la catástrofe y sus mañas, y manías, apuntalan cada paso del protagonista.

“La lucha contra las adversidades tiene que ser en colectivo”, destacó con orgullo sobre el papel que le tocó interpretar. Nacido en Montevideo, con una destacada carrera en Brasil y Argentina, se prepara para dar el salto definitivo hacia el gran público.

Andrea Pietra como Ana

Andrea Pietra y su Ana, claves en la historia

Como el resto de sus compañeros, Andrea Pietra destaca la producción del audiovisual que le da a la industria nacional la gran obra de ciencia ficción que se debía. “Una lo veía en las películas de Hollywood y ahora lo estamos haciendo acá”, dice en la presentación oficial de su personaje.

Ana es la esposa de Favalli, la anfitriona de la casa donde empieza todo y la que tiene la primera aproximación a la fatalidad. “Tiene una relación muy empática con su marido”, afirmó para describir a una dupla clave en el desarrollo de la historia.

Marcelo Subiotto como Lucas

Marcelo Subiotto, el multipremiado actor de Puan

Otro integrante de la mesa chica del truco, Marcelo Subiotto describe a Lucas como “un personaje bastante particular con un desarrollo interesante a lo largo de la historia”. En la secuencia inicial, la procesión parece ir por dentro, entre el estupor y la observación ante los hechos que nadie sabe cómo interpretar.

Así, luego de su multipremiado papel como un profesor universitario en Puan, el actor suma un nuevo hito a su reciente exposición pública sostenida por una carrera sólida en el teatro independiente.

Ariel Staltari como Omar

Ariel Staltari también trabajó en el guion de la serie

Coguionista junto a Bruno Stagnaro, el actor que saltó a la fama en Okupas es una de las novedades de la trama. “Mi personaje es disruptivo. Soy como el ojo del espectador y el que interpela un poco el vínculo de los amigos”, dice sobre su Omar, el cuñado del Ruso Polsky, que está de visita en la Argentina después de veinte años y no estaba en la historia original de Oesterheld.

Aun con los riesgos de enfrentarse a los fundamentalistas del formato, Staltari propone una aproximación diferente a la idea movilizante de la historia y trabaja un contrapunto con el grupo en cuanto a los códigos que sostienen la amistad.

Claudio Martínez Bel como Polsky

El otro integrante de la mesa de los cuatro es Claudio Martínez Bel, quien lleva a su cuñado a formar parte de su cotidianeidad por un rato sin imaginar que lo esperaba algo totalmente extraordinario. “Es un sueño cumplido”, dijo el actor y docente sobre su papel en la serie, el mártir que toda epopeya necesita.

Mora Fisz como Clara Salvo

La hija de Juan y Elena encarna el contrapunto individual en una historia que pugna por el triunfo colectivo. Actriz y cantante, con una amplia formación en la comedia musical pese a sus jóvenes 20 años, Mora Fisz interpreta a Clara, y es la encargada de abrir la serie en una escena que parece de otra historia. Allí se la ve junto a unas amigas brindando en un yate cuando tiene la primera aproximación a que algo fuera de lo normal está ocurriendo.

Orianna Cárdenas como Inga

Oriana Cárdenas propone uno de los personajes disruptivos de la serie

Al igual que lo que ocurre con Omar, el papel de Inga no existe en la historieta creada por Oesterheld lo que supone un desafío extra para su composición. “Para mí, El Eternauta no es solo una historieta, es parte de la historia Argentina, mi segundo hogar”, interpretó Orianna Cárdenas, nacida en Venezuela. “Un héroe que no batalla solo, sino entre todos. Porque en esta aventura, lo que salva no es un superpoder, es el hacerle frente juntos”, agregó.

Por una casualidad, Inga, que trabaja con su bicicleta como repartidora, cae en la casa de los Favalli y queda atrapada en una epopeya: “Resiliente. Audaz. Guerrera. Venezolana”, la describió la propia Cárdenas, a un personaje que encuentra parecida a sí misma, quien llegó al papel como resultado de un viaje de “corazón, esfuerzo y dedicación”.

Fotos: Prensa Netflix