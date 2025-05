El festejo de Gabriela Sabatini por su cumpleaños 55: los famosos que saludaron a la figura del tenis

Gabriela Sabatini celebró 55 años de vida (TELAM 162)

Este viernes, Gabriela Sabatini celebró un nuevo año de vida. Con una serie de imágenes, la figura del tenis argentino dio gracias por sus 55 años y mostró parte de su festejo. En ese marco, todo tipo de personalidades, del deporte y el espectáculo, homenajearon y saludaron a la deportista con tiernos mensajes de cariño.

Lejos de la polémica entorno a la relación con su familia, Sabatini compartió ante sus más de 625 mil seguidores, imágenes de su día especial. “Gracias por tanto amor y por tan lindos mensajes que me llenaron el alma”, escribió Gabriela junto a un carrusel. En las fotos que publicó podía verse a la extenista sonriendo durante un paseo por un puerto. A sus espaldas destacaba el río, pequeñas embarcaciones y una iglesia que brillaba en la noche. En la siguiente publicación, Sabatini incluyó una postal de una cena, en la que se preparaba a pedir sus deseos una vez que la bengala de su porción de torta se apagara.

Gabriela Sabatini celebró su cumpleaños con una serie de fotos (Instagram)

Quienes se hicieron presentes en esta publicaciones fueron diferente figuras del deporte y el espectáculo argentino. Carla Peterson mostró su cariño y escribió: “Feliz cumple querida Gaby”, junto a emojis de corazón y manos alzadas. Por su parte, Eliana Guercio le dedicó breves palabras: “Que seas recontra feliz, es lo mínimo que merece una persona de tu nobleza. Te queremos mucho Gaby”. En esa línea se pronunció otra referente, Luciana Aymar: “Feliz cumple genia, te queremos”, escribió la jugadora de hockey.

En la publicación también destacaron los mensajes de Fabián Medina Flores, Robertito Funes Ugarte y Malena Guinzburg. Mientras tanto, otras figuras decidieron ir más allá y homenajearon a la cumpleañera con imágenes en sus storys de Instagram.

El festejo de cumpleaños de Gabriela Sabatini (Sabatini)

Este fue el caso de la Asociación Argentina de Tenis, David Nalbandian, el periodista Danny Miche, Darío Turovelzky y Santiago García. Mientras tanto, Gisela Dulko expresó: “Feliz cumple amiga, te quiero mucho”. A ese mensaje de amor se sumó Ángel de Brito, quien escribió: “Feliz cumple querida Gaby. La heroína de nuestra generación, la mujer que llevó nuestra bandera al mundo, un ejemplo a seguir por miles de deportistas en el mundo”.

También Luciana Aymar, que compartió una serie de imágenes juntas y escribió: “Feliz cumple Gabi, te merecés todo el amor del mundo”. En esta catarata de cariño, los mensajes ausentes fueron los de la familia de la tenis. Desde Ova Sabatini a su hija Oriana, pasando por Catherine Fulop, nadie se expresó de manera pública para desearle un feliz día a la deportista.

Oriana Sabatini no se pronunció en sus redes por el cumpleaños de su tía

A finales de marzo, Oriana Sabatini se había referido a la distancia que mantiene su familia con Gabriela y a su ausencia durante su casamiento con Paulo Dybala. Si bien transcurrieron los meses desde la gran fiesta, el evento seguía dando que hablar en el mundo del espectáculo. No por el vestido, ni por la fiesta, ni siquiera por la presencia de figuras.

Todo ocurrió durante su visita a Ángel Responde (Bondi Live), el ciclo que conduce Ángel de Brito, quien fue al hueso: “Cuando fue tu casamiento, obviamente fue noticia que no vino Gaby...”. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Oriana lo interrumpió: “¿Te puedo corregir algo que dijiste? Es mentira que no le mandé la invitación, algo así dijiste, ¿no?”.

A meses de su boda con Paulo Dybala, Oriana Sabatini se refirió a la extenista, quien no estuvo presente (Video: Bondi Live)

El conductor retrucó: “No sabés ni lo que dije. Me estás corrigiendo y no sabés lo que dije”, pero lejos de incomodarse, Oriana fue por más. “Como que le habías mandado el save the date, pero no la llamaste”, explicó de Brito. Y ahí llegó la frase que encendió todo: “¿Cómo la iba a llamar si no veníamos hablando igual?”, lanzó. Y aclaró que, a diferencia de los invitados “generales” que recibieron una lista de difusión, Gabriela recibió un mensaje personalizado como toda su familia.

Aunque amagó con mostrar el mensaje que le mandó a su tía, la artista prefirió no hacerlo. Pero no ocultó su fastidio con los rumores que rodearon el conflicto. “Tampoco veo necesario hablar porque yo no tengo nada que probarle a nadie. Sí me enoja un montón que traten a mi familia de chorra cuando es un chequear y te das cuenta de que no es así”, aseguró, en referencia a las versiones que indicaban que la pelea y el distanciamiento con Gabriela se debía diferentes motivos, entre los que se especularon de índole económica.