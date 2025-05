El divertido reclamo de un participante a Pampita en Los 8 Escalones: “A mí también si querés”

El gesto de Pampita con los participantes de Los 8 escalones

En cada emisión de Los 8 Escalones (El Trece), los participantes no solo se enfrentan a preguntas de cultura general. También están ante la oportunidad de conseguir sus respectivas historias de vida que tanto interesan al conductor Guido Kaczka y de interactuar con los jurados y estar aunque sea por un rato adelante de aquellas figuras que admiran por algún motivo.

El esquema rotativo de famosos, encargados de formular las preguntas finales de acuerdo a sus respectivas especialidades, es uno de los atractivos del programa. Carolina Pampita Ardohain es de las más estables en este rubro y su presencia suele ser de la más requerida entre los concursantes.

Esto ocurrió en la última emisión, cuando al arribar al escalón con la temática “encuestas”, el conductor pidió como es habitual a ver quién quería ser el primer participante en responder. Ángeles levantó rápidamente la mano y Guido le nombró el listado de jurados a ver a quién elegía para que la acompañara.

Además de la modelo, en esta oportunidad estaban la actriz Iliana Calabró, el periodista deportivo Alejandro Coccia y el periodista Santiago do Rego, junto a la pastelera Daniela Tallarico como jurado invitada. La participante no dudó en formar un corazón con sus manos y elegir a la pampeana, que dejó el estrado con su clásica sonrisa y se dirigió al escalón para fundirse en un abrazo que no iba a ser el único.

Al verla tan cerca, Horacio, otro de los concursantes, se tentó. “A mí también si querés”, le propuso el hombre, y Pampita accedió ante el aplauso general del estudio. Sin dudarlo, repitió el gesto con el resto de los participantes, quienes, entre nervios, aguardaban el momento de rendir examen. “Los abrazo a todos”, dijo con su habitual simpatía y cumplió su palabra saludando a Martina, Gabriel y Tamara antes de volver a su puesto junto a Ángeles para seguir con el juego.

Pampita reveló si lleva algún tatuaje sobre un amor: "Queda una mancha"

Cabe recordar que Ardohain no es ajena a los momentos virales en el ciclo de preguntas y respuestas. A principios de marzo, volvió a ser protagonista de una escena que combinó humor, sinceridad y una confesión inesperada que rápidamente se replicó en redes sociales.

Todo comenzó cuando Kaczka, en medio de un intercambio distendido, le preguntó sin rodeos: “¿Te tatuaste alguna vez el nombre de un ex?”. La respuesta fue tajante: “No, no tengo”, dijo la modelo, entre risas. Y agregó, con alivio: “Nunca. Menos mal que no me lo hice”. Lejos de quedarse ahí, ella fue más allá y reconoció que la idea sí le había cruzado por la cabeza en el pasado. “Muchas veces, sí. Por suerte, no concreté”, confesó, haciendo alusión a sus relaciones anteriores.

Sin embargo, el momento más recordado llegó segundos después, cuando, en tono de broma pero con una dosis de verdad, remató con una frase que se convirtió en titular: “Queda una mancha”, lanzó, provocando carcajadas tanto en el estudio como en las redes. Con la misma sinceridad, compartió su mirada sobre los tatuajes ligados a vínculos amorosos: “En el momento uno está convencido, claro, pero después… hay que taparlo, blackout”, reflexionó, haciendo referencia a la práctica de cubrir tatuajes con tinta negra cuando pierden su significado.

Con su estilo directo y sin vueltas, Pampita volvió a demostrar por qué cada una de sus intervenciones deja huella en el público. Ya sea respondiendo preguntas incómodas con una sonrisa o convirtiendo un simple comentario en tendencia, logra que incluso los momentos más breves se transformen en escenas memorables del programa.