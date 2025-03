Pampita le respondió a Guido Kaczka si se tatuó el nombre de algún amor: “Queda una mancha”

Guido Kaczka y Pampita criticaron los tatuajes de nombres de exnovios en The Balls (Video: The Balls, Eltrece)

En una charla distendida, Pampita volvió a acaparar la atención en la pantalla de Eltrece. La modelo fue una de las primeras invitadas de The Balls, el nuevo ciclo conducido por Guido Kaczka, y no dejó pasar la oportunidad para desplegar su característico humor sobre los vínculos amorosos. En medio del juego, el conductor le lanzó una pregunta que despertó tanto risas como un comentario que, en cuestión de minutos, se volvió viral en las redes sociales.

La consulta era simple pero directa: ¿Alguna vez se tatuó el nombre de un ex? La respuesta de la modelo fue tan categórica como inesperada. “No, no tengo”, afirmó con una sonrisa amplia. Y agregó: “Nunca. Menos mal que no me hice”, deslizó, dejando en claro que, a pesar de haberse planteado la posibilidad en el pasado, nunca llegó a concretarla. “Muchas veces, sí. Por suerte, no concreté”, reconoció la modelo, haciendo alusión a sus historias de amor pasadas.

Sin embargo, lo que terminó por convertirse en el título de la jornada fue la frase que lanzó después, sin filtros y en tono de broma: “Queda una mancha”, sentenció.

La advertencia de Pampita sobre tatuarse nombres de amores pasados

Pampita junto a su último marido, Roberto García Moritán (@pampitaoficial)

A medida que la conversación avanzaba, Guido Kaczka y Pampita coincidieron en una mirada crítica hacia quienes deciden tatuarse el nombre de una pareja, sabiendo que el vínculo podría no perdurar en el tiempo. “Todo el cuerpo, tanto... en el momento, claro, pero después... Después hay que cubrirlo, blackout”, explicó la modelo, haciendo referencia a la práctica habitual de tapar tatuajes con un fondo negro cuando la imagen o el nombre pierden significado.

Su reflexión fue acompañada por una risa cómplice, aunque el mensaje fue claro. La modelo subrayó la importancia de pensar dos veces antes de dejar una huella permanente en la piel que, en caso de una separación, se transforma en un vestigio difícil de borrar: “Queda una mancha”, insistió.

La reaparición pública de Roberto García Moritán y el enojo de Pampita

Mientras su participación en The Balls mostraba a una Pampita relajada y de buen humor, en otros ámbitos la modelo y conductora se mostró tajante y molesta con las recientes declaraciones de su exmarido, Roberto García Moritán. El empresario y exministro de Desarrollo Económico porteño brindó hace pocas semanas una entrevista a Mariana Fabbiani en la que se refirió a los motivos que lo llevaron a internarse tras su separación.

Roberto García Moritán en su entrevista con Mariana Fabbiani (Video: DDM, América TV)

“Yo, lo que necesitaba era salirme del lugar donde estaba para poder empezar a pensar de otra manera”, explicó García Moritán. Además, reconoció que la exposición mediática tras el quiebre de la relación lo afectó fuertemente. “Cuando las redes, los medios, tu entorno, la calle, hablan todo el tiempo de vos, es como que centralizás todo en vos y no pensás con claridad”, aseguró.

La respuesta de Pampita no tardó en llegar. En una entrevista con el ciclo A la tarde (América TV), la modelo se mostró muy crítica con los dichos de su expareja. “Provocarme a mí es meterte en una que no te conviene”, lanzó con dureza, dejando en claro que no tolera lo que considera un intento de manipular la narrativa sobre su separación. “Me molestó muchísimo, me enojé muchísimo. Estoy enojada hasta el día de hoy, esas cosas no las perdono”, afirmó en el móvil.

Además, justificó la publicación de los chats privados que, según ella, aclaraban detalles sobre el momento exacto de la ruptura. “Vos viste cómo soy yo con la verdad, como que no me gusta la mentira y me vuelvo loca con esas cosas. Entonces ahí había como un problema de fechas”, aseguró.