En Los 8 Escalones un participante sorprendió a Pampita con una declaración inesperada: “Es un crimen”

Tras elegir a Pampita como su acompañante en la ronda de preguntas, el participante se expuso ante las cámaras (Video: Los 8 Escalones – El Trece)

Hace años que Guido Kaczka se enfrenta a situaciones desopilantes en Los 8 Escalones (El Trece). Desde historias inusuales hasta confesiones inesperadas, el conductor ha aprendido a manejar con oficio y humor los momentos más imprevistos que surgen entre los participantes y el jurado. Pero esta vez, una escena particular volvió a robarse toda la atención: un jugador sorprendió al elegir de inmediato a Pampita Ardohain para que lo ayudara en una consigna y soltó una frase que descolocó a todos en el estudio.

Todo ocurrió durante el escalón de “Encuestas”, uno de los tramos más exigentes del juego. Como es habitual, Guido consultó quién quería responder primero. “El escalón es dificilísimo, levantan la mano Mariano y Martín. Saben que pueden elegir ayuda, que tienen que elegir en el jurado, ¿quién quiere empezar?”, preguntó.

Antes de que pudiera enumerar las opciones del jurado, Martín se adelantó con decisión: “¿Puedo? Pampita”. Pero lo que dejó sin palabras al estudio fue lo que dijo inmediatamente después: “Vine por esto, nada más”. La reacción no tardó en llegar. “Ah, no esperó”, lanzó Guido entre risas. La integrante del panel, entre sorprendida y divertida, respondió mientras se levantaba de su asiento: “Vine por esto, dice, ya está”. Incluso otro participante, ya fuera del juego, no pudo evitar sumarse a la broma: “Si yo pasaba, iba a elegir a Pampita”.

Pampita y Martín a la espera de la consigna de la sección

Lejos de incomodarse, la modelo tomó su rol con humor y compromiso. “Qué responsabilidad, trataré de dar los mejores consejos”, aseguró mientras se posicionaba junto a Martín para acompañarlo en la consigna. La pregunta elegida por el conductor fue: “En el año 2020, ¿cuántos argentinos mayores de 18 años afirman mezclar el vino con otra bebida?”. Las opciones eran 36%, 46% o 66%. Fue entonces cuando el hombre volvió a generar carcajadas con un nuevo comentario: “Los criminales”.

Aprovechando el momento distendido, Guido quiso saber más sobre los gustos personales de la jurado: “¿Mezclás el vino con otras cosas?”. La respuesta de Pampita sorprendió aún más: “Yo no tomo alcohol, nunca probé”, reveló. Acto seguido, agregó: “Tomo cerveza sin alcohol”, ante la sorpresa del conductor y el resto del jurado.

Finalmente, Martín eligió la opción del 36%, pero no era la correcta. La respuesta acertada era 46%. “Es un crimen, hermano, el vino se toma solo”, expresó después del programa, entre risas, todavía incrédulo.

Pampita le contó a Guido Kaczka si plasmó en su piel el nombre de alguna de sus exparejas (Video: Los 8 Escalones - El Trece)

Cabe recordar que Ardohain no es ajena a los momentos virales en el ciclo de preguntas y respuestas. A principios de marzo, volvió a ser protagonista de una escena que combinó humor, sinceridad y una confesión inesperada que rápidamente se replicó en redes sociales.

Todo comenzó cuando Kaczka, en medio de un intercambio distendido, le preguntó sin rodeos: “¿Te tatuaste alguna vez el nombre de un ex?”. La respuesta fue tajante: “No, no tengo”, dijo la modelo, entre risas. Y agregó, con alivio: “Nunca. Menos mal que no me lo hice”. Lejos de quedarse ahí, ella fue más allá y reconoció que la idea sí le había cruzado por la cabeza en el pasado. “Muchas veces, sí. Por suerte, no concreté”, confesó, haciendo alusión a sus relaciones anteriores.

Sin embargo, el momento más recordado llegó segundos después, cuando, en tono de broma pero con una dosis de verdad, remató con una frase que se convirtió en titular: “Queda una mancha”, lanzó, provocando carcajadas tanto en el estudio como en las redes. Con la misma sinceridad, compartió su mirada sobre los tatuajes ligados a vínculos amorosos: “En el momento uno está convencido, claro, pero después… hay que taparlo, blackout”, reflexionó, haciendo referencia a la práctica de cubrir tatuajes con tinta negra cuando pierden su significado.

Con su estilo directo y sin vueltas, Pampita volvió a demostrar por qué cada una de sus intervenciones deja huella en el público. Ya sea respondiendo preguntas incómodas con una sonrisa o convirtiendo un simple comentario en tendencia, logra que incluso los momentos más breves se transformen en escenas memorables del programa.