Cómo sigue el viaje de Paula Bernini luego de sufrir un fraude virtual: “A disfrutar de unas tapas en Madrid”

Paula Bernini y sus padres llegaron a Madrid

“Es un caso de phishing“, le contó a Teleshow la periodista Paula Bernini, desde Madrid, para ponerle un nombre técnico al incidente de fraude virtual que experimentó mientras está de viaje por Europa junto a sus padres. La periodista de TN descubrió que su cuenta de homebanking había sido hackeada, con movimientos sospechosos por importantes montos de dinero. El banco le informó que habían detectado transferencias no autorizadas a una billetera virtual, sumado a otras operaciones inusuales como la compra de bonos y obtención de créditos a su nombre durante su ausencia en el país.

A pesar de la gravedad del incidente, el banco le garantizó la restitución del dinero perdido en la última transacción que efectuó el 5 de mayo. Toda una odisea que, al menos por ahora, no enturbia el disfrute de su viaje por Madrid, mientras se prepara para regresar el domingo a Buenos Aires.

Durante la charla con Teleshow, Bernini destacó cómo los ciberdelincuentes no solo vaciaron sus cuentas, sino que aprovecharon su identidad para realizar una serie de transacciones adicionales, como la compra de bonos y la solicitud de créditos.

Paula Bernini y sus padres en Pisa, Italia

El banco, visiblemente alarmado por el incidente, se mostró reservado en cuanto a los detalles específicos de cómo ocurrió la brecha de seguridad, según explicó la periodista desde España.

Mientras la investigación sigue su curso, Bernini se encuentra muy optimista respecto a la resolución de su situación, proyectando retomar el asunto tan pronto vuelva de su estancia en Europa, para cumplir con el deseo de sus padres de conocer algunas ciudades que tienen que ver con sus lazos familiares.

Cumplir el deseo del viaje junto a sus padres

Mientras el escándalo de fraude continúa su curso en Argentina, Paula Bernini se ha permitido disfrutar de momentos de tranquilidad y descubrimiento durante su estancia en Madrid. La periodista, acompañada de sus padres, expresó su satisfacción en el viaje, elogiando tanto el hospedaje como las actividades recreativas que han tenido la oportunidad de experimentar en la capital española.

Paula Bernini y sus padres en Venecia, Italia

“El departamento de Madrid es divino, está súper bien ubicado,” comentó, destacando la conveniencia estratégica de su alojamiento que les permite explorar la ciudad de manera más cómoda.

Entre las actividades mencionadas, Bernini hizo referencia a su próximo paseo por el Museo del Jamón, donde ella y sus papás se preparan para degustar la típica gastronomía madrileña. “Ahora nos queda poco. Disfrutar de unos jamoncitos y unas tapas en Madrid,” describió, demostrando su entusiasmo por la cultura y la gastronomía local.

Sin embargo, la periodista no pierde de vista sus responsabilidades futuras, y con determinación anticipa el regreso a Buenos Aires para atender definitivamente el asunto financiero pendiente: “Cuando vuelva la semana que viene, me voy a ocupar de todo este tema del banco,”.

Paula Bernini pudo cumplir el sueño de viajar junto a sus papás y encontrar pueblos que son parte de sus vidas

Mientras disfruta de los últimos momentos en el Viejo Continente, la conductora ya comenzó a planificar el seguimiento meticuloso del caso de fraude y ha asegurado que, al regresar, se ocupará personalmente de cada detalle pendiente.

En paralelo, su experiencia resalta la crucial importancia de las medidas preventivas en la seguridad digital, un aspecto que Bernini está decidida a reforzar al compartir públicamente su historia, para que no se replique en otras víctimas de estos complejos delitos cibernéticos.

El mal momento que no empañó el viaje

Durante un viaje que prometía ser un sueño hecho realidad, Paula Bernini y su familia enfrentaron un inesperado revés financiero en Europa. Mientras se encontraba en Venecia, la periodista descubrió que una considerable suma de dinero había desaparecido de su cuenta bancaria debido a una estafa virtual. Este incidente, que inicialmente pasó desapercibido, se reveló cuando Bernini intentó acceder a su cuenta y notó movimientos bancarios no autorizados, incluyendo transferencias millonarias en pesos y dólares a una billetera virtual desconocida.

Paula Bernini y sus padres en Europa. El domingo estarán de regreso a Buenos Aires

Teleshow conversó con la periodista, quien detalló que, a pesar de la angustia inicial, decidió mantener la calma y priorizar el bienestar de sus padres, quienes la acompañaban en el viaje.

La situación no solo afectó las finanzas de Bernini, sino también la estabilidad emocional de su familia. Su padre, al enterarse de la desaparición del dinero que tanto habían ahorrado, reaccionó con gran preocupación.

A pesar de la gravedad del incidente, Bernini mostró una notable resiliencia al decidir que el viaje no se vería completamente empañado por el fraude. “Hoy me levanté a la mañana y dije ya está, voy a ponerle todo para pasarla bien, para que ellos la pasen bien”, expresó a este medio.

(@paula.bernini)

El impacto emocional también se reflejó en la salud de su madre, quien experimentó dolor físico debido a la angustia. “Mamá me decía que le dolía la panza”, contó Bernini. A pesar de estos desafíos, la periodista optó por no compartir todos los detalles con su familia para protegerlos de la realidad abrumadora, enfocándose en disfrutar del tiempo juntos.

La adversidad financiera desató una ola de solidaridad entre amigos, colegas y hasta desconocidos, quienes ofrecieron apoyo económico para que Bernini pudiera continuar con su viaje. “Gente que hace un montón que no veo me dicen ‘Paula, te transfiero la plata, me la devolvés cuando puedas‘”, reveló emocionada y, en plena incertidumbre, se mostró optimista en cuanto a la resolución del caso: “El banco me va a devolver el dinero”.