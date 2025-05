El drama de Paula Bernini durante sus vacaciones con sus padres en Europa: “Nos queríamos morir”

Paula Bernini y sus padres en Pisa, Italia. (@paula.bernini)

En una comunicación con Teleshow desde Pisa, en Italia la periodista Paula Bernini, describió el difícil episodio de estafa virtual que sufrió durante su viaje en Europa. Bernini, quien se encontraba acompañada de sus padres, se topó con una inesperada y angustiante sorpresa al notar la desaparición de una considerable suma de dinero de su cuenta bancaria.

La periodista relató cómo, al intentar acceder a su homebanking cuando estaban en Venecia, descubrió movimientos bancarios extraños que ni ella ni su padre habían autorizado, sumando transferencias millonarias en pesos y dólares a una billetera virtual desconocida. La alarma inicial saltó al constatar que no solo habían intentado acceder al sistema sin éxito, sino que, tras comunicarse con su banco, se le aseguró que “no hay problemas en el sistema”, instándola a estar tranquila.

Sin embargo, días después, el panorama se volvía sombrío: “Me llamaron del banco diciendo que había movimientos extraños”. Bernini enfrentó la desafortunada situación con la voluntad de proteger a su familia del desasosiego: “Hoy me levanté a la mañana y dije ya está, voy a ponerle todo para pasarla bien, para que ellos la pasen bien”, aseguró, priorizando la experiencia y el bienestar de sus allegados por sobre la gravedad del fraude experimentado.

La estafa virtual

En un giro inesperado que empañó lo que debía ser un viaje familiar placentero, Paula Bernini narró el desconcertante trasfondo detrás de una estafa que la dejó momentáneamente sin acceso a sus fondos. Mientras disfrutaba de unos días en Venecia, intentó infructuosamente ingresar a su cuenta del banco.

La tranquilidad se disipó rápidamente cuando le notificaron sobre movimientos considerados “extraños”, que incluían compras en dólares y transferencias a una billetera virtual, transacciones que ella no había autorizado. “Nos queríamos morir”, confesó la periodista, recordando la angustia de su padre al enterarse de que el dinero que tanto habían ahorrado parecía haberse desvanecido de un día para el otro.

El devastador impacto de la estafa no solo afectó las finanzas de Paula Bernini, sino también su estabilidad emocional y la de su familia durante un viaje que anticipaban con ilusión. La periodista expresó su angustia al conocer el suceso y el efecto que tuvo en su entorno: “Mi viejo se pone loco”, confesó, refiriéndose a la reacción de su padre, frente a la noticia de que una suma tan significativa había desaparecido de sus ahorros. A pesar de la crisis, Bernini demostró una notable resiliencia al decidir no permitir que el incidente empañara completamente las vacaciones familiares.

La intención de Bernini es que el resto de los días que quedan de viaje sean solo para disfrutar a pesar de lo ocurrido. Especialmente para sus padres, quienes habían ahorrado durante mucho tiempo con el objetivo de viajar a Europa. Sin embargo, la preocupación no podía ser completamente evitada. Su madre, por ejemplo, experimentó un dolor físico derivado de la angustia al enterarse de lo ocurrido. “Mamá me decía que le dolía la panza”, explicó la periodista a Teleshow.

Indecisa sobre si debía compartir o no la información completa con su familia en un intento por protegerlos de una realidad que era pesada incluso para ella; y consciente de que debía mantener el ánimo alto a pesar de las circunstancias, Bernini reflexionó sobre la importancia de no caer en la desesperación y continuar adelante con el viaje: “Ya me amargué mucho anoche”, señaló, decidiendo enfocarse en el momento presente y en la compañía de sus seres queridos.

Reacciones y apoyo de la gente

La adversidad financiera que enfrentó Paula Bernini en Europa no solo desató una cascada de preocupación, sino también un inesperado flujo de solidaridad. A medida que compartía su experiencia, comenzó a recibir numerosas ofertas de ayuda de amigos, colegas y hasta extraños dispuestos a tender una mano en esos momentos difíciles. “Gente que hace un montón que no veo me dicen ‘Paula, te transfiero la plata, me la devolvés cuando puedas‘”, reveló, visiblemente emocionada por el apoyo recibido.

Compañeros de trabajo e incluso personas que apenas la conocían se acercaron ofreciéndole apoyo económico inmediato para que pudiera continuar con su viaje sin mayores contratiempos. Estas demostraciones de solidaridad reforzaron su determinación de sobrellevar el incidente con una actitud positiva: “Eso te reconforta", aseguró la periodista, reconociendo la importancia de este respaldo en un momento de tanta vulnerabilidad.

Estas conexiones, y las palabras de aliento recibidas, no solo aliviaron el golpe financiero, sino que también contribuyeron a elevar el espíritu de Bernini y su familia, reafirmando el valor de la comunidad y la importancia del apoyo mutuo en estos tiempos.

“El banco me va a devolver el dinero”, afirmó, proyectando un optimismo que resultó crucial para manejar la ansiedad del presente y planificar el retorno al país con la menor cantidad de inconvenientes posibles

El plan inmediato contempla optar por soluciones temporales que le permitan subsistir durante los días restantes del viaje, empleando el efectivo en euros que aún conserva. Sin embargo, más allá de la logística financiera, Paula Bernini también mostró un invaluable sentido de determinación para asegurar que esta experiencia no deje una marca negativa en los recuerdos del viaje: “Nos ajustaremos un poquito”, expresó, demostrando que, aunque el desafío es considerable, su espíritu permanece resiliente. Porque lo realmente importante está en otro lado.

“Mis padres vienen con una ilusión a este viaje que te juro que lo vale todo”, comentó, subrayando la importancia de esta vivencia para sus progenitores y para ella misma. El viaje representaba también una oportunidad de conexión con las raíces familiares, como lo demostró el deseo de su padre de visitar el pueblo de sus abuelos. A pesar de las adversidades, Bernini enfatizó la satisfacción de haber tomado la decisión de perseverar y disfrutar del viaje más allá de los contratiempos: “De verdad, este viaje no me lo quita nadie. Estoy feliz de haberlo hecho”, declaró a Teleshow.