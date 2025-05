A dos semanas de su accidente, Madame Papin reapareció en las redes con un mensaje desde el hospital

El mensaje de Madame Papin desde el hospital (Video: Instagram)

El 26 de abril, Madame Papin sufrió un accidente automovilístico en el barrio de Núñez y tuvo que ser internada en terapia intensiva en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires. Desde ese momento todos los testimonios sobre su salud estuvieron a cargo de su hija Lucía Marinaro, y las redes sociales de la cocinera quedaron inactivas hasta que volvió a publicar contenido en su feed luego de casi 15 días.

Con un video sentada en la camilla del hospital, con las piernas envueltas en los electrodos de kinesiología, habló por primera vez de lo que sucedió esa noche. “Muy buenos días, me voy recuperando despacio”, comenzó diciendo la cocinera y agregó qué fue lo que sucedió: “Para los que no saben me atropelló un auto en Avenida del Libertador. Podría estar abajo de la tierra, pero no era mi momento todavía. Quiero agradecerles los saludos, los abrazos, los cariños, las oraciones y el amor”.

Sobre las heridas que sufrió, dijo: “Me rompí la cabeza, me quebré un hueso del oído, me quebré una rodilla. Todo lo que me está pasando gracias a Dios, dicen los doctores, es pasajero”. En el pie del video volvió a agradecer el apoyo que recibió por parte de sus seguidores y recalcó que poco a poco su salud va mejorando.

Días atrás, Lucía habló con Teleshow sobre la recuperación de su mamá y llevó un poco de tranquilidad al rubro gastronómico. “Mi mamá sigue internada. Salió de terapia intensiva el miércoles por la noche”, explicó. “De todas maneras, todavía está muy dolorida, recuperándose de la cabeza”. Sin embargo, habrá que tener paciencia, ya que el camino hacia la recuperación total será largo. “Al mismo tiempo estamos pendientes a ver cuán pronto podrá realizarse la cirugía de la rodilla por una fractura que tiene”, agregó Lucía, en relación con el impacto que sufrió su madre en una de sus piernas, donde sigue manifestando dolor.

Mónica Borda, su verdadero nombre, ganó popularidad en la TV Pública en Cocineros argentinos y Cocinate. A diferencia de muchos de sus colegas, prefiere que la llamen “cocinera” y no “chef”, toda una filosofía de vida que ella relaciona con su trabajo como autodidacta y con su “estética punk”, con su pelo corto y despeinado junto a sus brazos llenos de tatuajes tan particulares como un plato de fideos o un martillo y otros con un profundo significado como un sol que dibujó uno de sus cinco hijos: Guido, que murió en 2018 por inhalar monóxido de carbono en un departamento que alquilaba en Devoto.

Su sobrenombre derivó de la pasión que encontró en los papines andinos. Estudió psicología social y antes de convertirse en madre, no sabía cocinar. “Mis primeros caterings fueron para mi propia casa y así empecé a involucrarme con el alimento y no tanto con las recetas. Descubrí muchísimos productos que hay en la Argentina que no conocemos y que no consumimos. De ahí surgieron las distintas líneas de investigación y de curiosidad. Así aparecieron las papas en mi vida”, contó en una entrevista con Urbana Play sobre su proyecto comercial con el que vende entre 700 y mil kilos de papines andinos provenientes distintas cooperativas del norte del país.

Dueña de un gran compromiso social, se enorgullece al hablar de su labor solidaria. “La misma comida que doy en un catering o que preparamos en nuestras casas, la llevo a la calle”, manifestó, sobre un proyecto en que se unió junto a otros colegas y gente de otros ámbitos para brindarle un plato de comida caliente a las personas que viven fuera del sistema, en ferias que organiza como en eventos benéficos para el Hospital Moyano. En una entrevista con Página 12 de enero del año pasado, definió sobre su compromiso en la vida y en los fuegos: “Ya no quiero cambiar el mundo porque creo que es imposible, pero trato de cambiar la baldosa que piso, para que todo sea más parejo”.