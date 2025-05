Laurita Fernández afrontó los rumores de infidelidad con su compañero de trabajo, Emiliano Toper

Tras desmentir las versiones que separación con Peluca Brusca, Laurita Fernández respondió las consultas de la prensa (Video: Puro Show – El Trece)

Durante dos años, la historia de amor entre Laurita Fernández y Claudio Peluca Brusca creció lejos del escándalo. Un vínculo que se consolidó entre rodajes, televisión y bajo perfil. Pero en las últimas semanas, el nombre de la pareja fue uno de los más mencionados en el mundo del espectáculo. Rumores de ruptura, supuestas infidelidades y un presunto tercero en discordia encendieron la alarma mediática. En medio de ese torbellino, la conductora decidió hablar.

La aparición pública de Laurita fue desde su auto, rodeada por móviles, cámaras y micrófonos por parte de diferentes programas, entre ellos de Puro Show (El Trece). Con una sonrisa tensa y respuestas cortas, intentó mantener la calma mientras esquivaba las preguntas directas sobre el supuesto final de su relación con el productor. “Saben que tengo la mejor siempre, pero no quiero hablar. Estamos muy bien nosotros, como personas”, expresó, en tono calmo pero firme, dejando en claro que, aunque no lo confirmaba, tampoco lo desmentía.

Los periodistas insistieron. Querían saber si realmente se había terminado el vínculo, pero ella, fiel a su estilo, fue clara: “No quiero hablar. Perdón, pero no quiero decir nada. Hay cosas que uno no tiene resueltas y por ahí no quiero hablar ni dar ninguna explicación”. Pero el momento más incómodo llegó cuando le preguntaron por Emiliano Toper, compañero suyo en Bienvenidos a Ganar (Canal Nueve), y quien fue mencionado como el supuesto “tercero en discordia”. Lejos de molestarse, Fernández soltó una risa y respondió con una frase que buscó despejar toda sospecha: “¿Emi del programa? Los amo a Emi y a Dami, son lo más. Todo un equipazo. No, no”.

Emiliano Toper, el presunto tercero en discordia en la relación entre Laurita y Peluca (Instagram)

A pesar de los rumores, evitó confirmar la separación, aunque dejó abierta la posibilidad de una futura explicación. “Más adelante, cuando resolvamos, hablaré”, dijo, intentando cortar el tema. Sobre las versiones que indicaban una infidelidad de su parte, fue tajante: “No”, respondió, sin más.

Cabe recordar que todo se había disparado a raíz de una explosiva información que Pepe Ochoa dio en LAM (América). El panelista aseguró que Laurita habría tenido un vínculo íntimo con Toper, quien trabaja como azafato en el ciclo que conduce. Según su relato, Peluca se habría enterado y, como consecuencia, Toper habría sido suspendido de su puesto.

El modelo e influencer habría tenido relaciones sexuales con la conductora, según Pepe Ochoa (Instagram)

“Hay una persona que la suspenden, que es masculino. Hoy dos personas de la producción del programa y otro por parte de otra producción me dijeron que indague por acá y empecé a preguntar. La suspenden porque Peluca sabe que esa persona tuvo sexo con Laurita”, aseguró Ochoa, ante la sorpresa del resto del panel. Y fue más allá. “Es lindo chico, muy buen lomo, entrador, carismático, y trabaja en el mismo programa. Esta persona que suspenden hace un mes estaba teniendo sexo con una persona de la producción, que no tiene nada que ver con Laurita y Peluca. Era otra famosa dentro del canal y ella empieza a sospechar que su amante andaba en algo...”.

Frente a semejante acusación, Laurita reaccionó. No en el piso, sino por mensaje directo a Ángel de Brito, conductor del ciclo. El periodista leyó su descargo en vivo: “Ángel, ya es un montón. Este chico dice cualquier cosa. No sé quién le pasa letra, o si la inventa, pero es cualquiera. Estamos con Pelu viendo esto en este momento, no lo podemos creer”, escribió Fernández, negando rotundamente las versiones. A esa altura, el tema ya era imparable. Yanina Latorre aportó: “A mí me habían dicho que tuvieron una crisis pero que seguían juntos”. Y de Brito sumó: “Están juntos me dice Laura”.

Tras la versión de Laurita Fernández a la prensa, Pepe Ochoa contó los detalles que señalan que habría engañado a su pareja con un compañero de trabajo (Video: LAM - América)

Para cerrar, leyó el último mensaje que le mandó la conductora: “No puedo creer con la contundencia con la que inventa cualquier cosa. No me sorprende de quién viene, pero ya está”.