La palabra de Laurita Fernández luego de los rumores de separación con su novio Peluca Brusca

La palabra de Laurita Fernández tras los rumores de separación con Peluca Brusca

A tan solo horas de que se conociera el rumor de que Laurita Fernández habría terminado su relación con Peluca Brusca, la bailarina realizó un fuerte descargo de su situación. Todo sucedió cuando la conductora salía de un estacionamiento a bordo de su auto y fue abordada por la prensa. En ese contexto, la joven habló de su vínculo con el productor, con quien lleva más de dos años de relación.

“¿Día díficil?”, “¿Estás en pareja?” “¿Siguen juntos?”, “¿Se complica verse día a día?”, fueron algunas de las preguntas que realizaron los cronistas que abordaron a Fernández. Sin embargo, afectada por la situación, la bailarina respondió de forma contundente: “Saben que siempre tengo la mejor, pero hoy no quiero hablar. Hay un montón de cosas que nada que ver. Más adelante hablaré. Estamos re bien. Nosotros estamos bien como personas. Esto no afectó el trabajo. Hay cosas que ni uno tiene resueltas”.

Más allá de estas declaraciones, el tema no terminó allí. Minutos después, al aire de LAM (América), Laurita se comunicó con Ángel de Brito y respondió las versiones de separación con Brusca. “Ángel, ya es un montón, este chico dice cualquier cosa. No sé quién le pasa letra, o si la inventa, pero es cualquiera. Estamos con Pelu viendo esto en este momento, no lo podemos creer”, comenzó diciendo Fernández respecto a las versiones del final de su vínculo. Además, la conductora apuntó contra Pepe Ochoa, quien había anunciado la noticia en el programa.

Confirmaron la separación de Laurita Fernández y Peluca Brusca: los motivos

Fue entonces cuando Yanina Latorre comentó: “A mi me habían dicho que tuvieron una crisis pero que seguían juntos”. Acto seguido, de Brito sumó: “Están juntos me dice Laura”. Para cerrar el tema, el conductor leyó el último mensaje que le había enviado Fernández: “No puedo creer con la contundencia con la que inventa cualquier cosa. No me sorprende de quién viene, pero ya está”.

Este martes, Ochoa había comunicado la situación de la pareja al decir: “Ella le dijo ‘a partir de hoy quiero estar sola’, se terminó, ella lo dejó, se terminó el amor, chau’”. De acuerdo con el panelista, no había signos de crisis en la relación y por eso la noticia impactó especialmente en Brusca, quien “no se la veía venir”. Además, Ángel de Brito aseguró que el productor “está re triste” y que la situación lo afectó profundamente. “Él no lo podía creer porque sigue perdidamente enamorado de ella”, añadió Ochoa.

La historia de amor entre ambos comenzó en los estudios de televisión, específicamente en el ciclo Bienvenidos a Bordo (Eltrece). Allí, Laurita llegó en reemplazo de Guido Kaczka y, aunque el primer encuentro con Brusca fue tenso —él llegó a decirle “yo no te elegí”— con el tiempo se conocieron mejor y surgió un vínculo sentimental que logró consolidarse ante la mirada del público.

Aseguran que Laurita Fernández y Peluca Brusca se separaron luego de dos años de relación: los motivos

Tras oficializar el noviazgo en octubre de 2022, la pareja transitó diversas etapas: convivencia, viajes a lugares como Nueva York y las Maldivas, y hasta la incorporación de una perrita, Miel, a la que consideraban parte de su familia. Sin embargo, esto no alcanzó para sostener la relación.

Desde el inicio de su relación, Fernández había destacado que una de las características que distinguía a su pareja era su capacidad para complementarse. En una entrevista que Laurita brindó en Cortá por Lozano (Telefe), destacó: “Nos complementamos muy bien porque lo que yo hago muy mal, como cocinar o las compras, él lo hace fantástico. Yo soy muy ordenada y eso está bueno”. Asimismo, había subrayado que la convivencia funcionaba porque cada uno asumía distintas responsabilidades: “Él es el pastelero y cocinero de la casa. Va al supermercado, se encarga de todo. Yo soy un desastre”.

No obstante, también existían diferencias. En esa misma charla, Fernández admitió: “La contra es que compartimos horarios muy distintos. Él se levanta muy temprano y es inevitable que no haga ruidos. Yo llego muy tarde y él quizás ya está yendo a dormir”.

Desde hace algunos meses, Laurita venía priorizando su carrera profesional. En marzo de este año, en diálogo con Puro Show (Eltrece), afirmó que su deseo de ser madre quedaba postergado: “Nunca me imaginé siendo madre joven, así que más adelante veremos”.

A pesar de esta decisión personal, desde el entorno de la producción de Bienvenidos a ganar (El Nueve), ciclo que actualmente conducen juntos, manifestaron que la noticia generó tensión: “Ella está insoportable, nada le cae bien”, fue el diagnóstico de algunos compañeros de trabajo, según lo relatado en LAM.