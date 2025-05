Evangelina Anderson realizó una particular confesión en Los 8 Escalones y sorprendió a Guido Kaczka

Ante la presencia de un participante disfrazado de superhéroe, Evangelina Anderson sorprendió al dar a conocer cuál es su favorito (Video: Los 8 Escalones – El Trece)

Cada emisión de Los 8 Escalones (Telefe) es una caja de sorpresas. Preguntas inesperadas, historias personales y momentos descontracturados marcan el ritmo del ciclo que conduce Guido Kaczka. Pero en esta ocasión, un detalle fuera de lo común desató un debate divertido entre los jurados, y una vez más, Evangelina Anderson fue protagonista con una respuesta que sorprendió y divirtió al conductor.

Todo comenzó con la presentación de Juan, un joven estudiante de la carrera de Traductor de idiomas que no pasó desapercibido: llegó al programa disfrazado de Flash, uno de los personajes más veloces del universo de los cómics. “Juan, ¿te copa Flash?”, le preguntó Guido al ver su atuendo. “Ah, sí, no lo mencioné, pero también soy cosplayer claramente, y Flash es uno de los disfraces”, respondió él. Intrigado, el conductor dejó en clara su curiosidad y fue por más: “¿Y es tu favorito?”. Juan dudó y terminó eligiendo otro: “Thor, por ejemplo”.

La charla despertó el interés de los presentes en el estudio. Fue Teté Coustarot quien rompió el hielo con un comentario generacional: “Por un tema de generación me gusta Superman, lo veo desde chica, pero después no soy muy atenta a los superhéroes”, confesó. Guido, siempre atento a sumar al resto, apuntó a Evangelina: “¿Y vos, tenés alguno favorito?”.

Ante el participante, Evangelina dio a conocer el motivo por el que le gusta determinado superhéroe

Sin dudarlo, la modelo respondió: “Me gusta Batman”. La afirmación fue seguida por un breve silencio y una carcajada. Guido intervino: “Batman es como el más humano de los superhéroes”. A lo que Evangelina contestó, divertida: “Me representa, oscuro”. Entre risas, el conductor agregó: “Muy conflictuado, tiene problemas Batman”. La jurado asintió entre carcajadas: “Me gusta, es de mi generación”.

Pero este no fue el único momento en que Evangelina capturó la atención del estudio. No es raro que lo haga: en octubre pasado, previo a su mudanza a Monterrey, México, fue protagonista de un instante inolvidable en el programa. Vestida con un vestido plateado, no solo realizó su pregunta habitual, sino que antes se puso a bailar espontáneamente en el centro del estudio, con la música de fondo marcando el ritmo. El gesto desató aplausos y risas de todos los presentes.

Después de ese momento distendido, volvió a su lugar y lanzó la consigna: “¿Cómo se llama este estilo de baile que acabo de hacer?”. Las opciones eran: swing, charleston, tap o morris. Los finalistas de esa jornada fueron Sergio y José, quienes eligieron la misma respuesta: charleston. Ambas fueron correctas. “Coinciden en la respuesta, se ve que saben de baile”, celebró Anderson.

Evangelina Anderson sacó a relucir sus pasos de baile y sorprendió al público con su talento (Video: Los 8 Escalones - El Trece)

Más adelante, también fue la encargada de realizar la pregunta final de la noche, que definiría al ganador del programa. Esta vez, llevó el interrogante al mundo de la moda, mostrando una imagen de Nicole Kidman en una alfombra roja y preguntando: “¿Cómo se llama al tipo de aplique de flor que usa Nicole Kidman en este vestido y es tendencia este año?”. Las opciones eran: Bordado, 3D, Sublimado o Abrojo. Fue Sergio quien acertó con la opción correcta: 3D, y se llevó el premio mayor.

Con cada aparición, Evangelina reafirma su lugar en el jurado de Los 8 Escalones como una figura fresca, impredecible y siempre conectada con lo que pasa en el estudio. Ya sea hablando de superhéroes, bajando a la pista a bailar sin aviso o lanzando preguntas sobre moda en la final, su participación se destaca por romper el molde y sorprender. Y aunque haya confesado sentirse representada por Batman, el más complejo y enigmático de todos, lo cierto es que en el programa ella brilla sin capas ni antifaces, con luz propia y una sonrisa que siempre deja algo más que una respuesta correcta.