La reflexión de Jimena Barón sobre la maternidad en la recta final de su embarazo: “Lo mejor que me pasó”

A corazón abierto, Jimena Barón compartió su visión de la paternidad de cara al nacimiento de su hijo (Instagram)

Mientras transita las últimas semanas de su embarazo, Jimena Barón vive una etapa de profunda introspección. La cantante, que tiene como fecha de parto el 24 de junio, espera con ilusión y emoción la llegada de su segundo hijo, fruto de su relación con Matías Palleiro. Acompañada también por Momo, su hijo mayor, decidió abrir su corazón y compartir un emotivo posteo en sus redes sociales.

La publicación no fue una más: eligió una producción de fotos desde la playa, en la que muestra su pancita de embarazada en todo su esplendor. En un largo vestido rosa, bajo el cielo abierto y acariciada por el viento marino, Jimena posó con naturalidad y ternura. Cada imagen es una celebración del cuerpo y de la vida que está por llegar.

Junto a las fotos, escribió una reflexión que conmovió a sus seguidores. “A mí, ser mamá, es lo mejor que me pasó en la vida. Y mi vida era ya preciosa. Te espero hijo, con el corazón en las manos, para que te lo lleves como ya hizo tu hermano. Porque ser mamá es dejar que te roben el corazón y contemplarlo desde afuera, como al mar”, expresó a corazón abierto. Y además, le agradeció a quien le hizo las hermosas fotografías luego de encontrarla por casualidad en un supermercado, Justina Bulbarella.

"A mí, ser mamá, es la mejor cosa que me pasó en la vida", aseguró Jimena al referirse a su visión sobre la maternidad (Crédito: @justinabulbarella)

La reacción en las redes sociales fue inmediata. Su pareja, Matías, le dejó un tierno comentario: “La mejor”, acompañado de emojis de caras enamoradas, corazones y un pollito saliendo de un huevo. También varios famosos se sumaron al aluvión de cariño: Eugenia Tobal y Oriana Sabatini le comentaron “Hermosa”, Pampita le dejó una seguidilla de corazones rojos, y Vicky Braier, más conocida como Juariu, también apareció entre los mensajes de aliento.

En paralelo, sus fanáticos se hicieron sentir: “Hermosa”; “Jimena es la pionera del hambre de maternar”; “Estás radiante”; “Cuánto esperamos este momento con vos, reina”; “Vas a ser una gran mamá”; “Sos el ser más puro”; “Las mejores fotos de embarazada que vi”, fueron algunos de los mensajes destacados que colmaron su publicación.

Cabe mencionar que no es la primera vez que la cantante reflexiona públicamente sobre la inminente llegada de su segundo hijo. A medida que se acerca la fecha del parto, Jimena ha compartido pensamientos y emociones profundas con sus seguidores, quienes acompañan cada paso de su vida familiar y profesional.

Ya lo había hecho a finales de marzo, cuando regresó de su último viaje a Estados Unidos, antes de convertirse en una familia de cuatro junto al exrugbier. Entonces, publicó un emotivo posteo que también generó enorme repercusión. “Terminó nuestro último viaje de novios y con eso una emoción enorme”, escribió, acompañando el texto con una serie de imágenes del viaje.

En ese relato, la artista expresó su amor y gratitud hacia su pareja: “Hijo, tu papá me encanta y me divierto mucho con él. Dormimos siestas, comemos, tomamos mate, estamos con la familia… no somos los más expresivos, pero yo no me imagino sin él, ni él sin mí, y eso es un montón”, confesó, dejando entrever la solidez de su vínculo.

La cantante también compartió las fantasías que Palleiro y ella tienen sobre la vida con su nuevo hijo: “Todo lo que hacemos ahora es comentar con tu papá cómo va a ser cuando estés vos, y te metamos al mar, y nos hagas reír, y te manches todo con comida, y Momo te agarre y te lleve de acá para allá…”, escribió con ternura.

Momo, su primer hijo con Daniel Osvaldo, tendrá ahora un rol fundamental: el de hermano mayor. En sus palabras se adivina la imagen de una familia unida, colmada de juegos, abrazos y aprendizajes compartidos.

En dos valijas trajeron de su viaje algo más que recuerdos: cargaron sueños, expectativas y preparativos para el bebé. “Solo queda empollar unos meses más (y dormir, porque después escasea ese arte)”, adelantó con su habitual mezcla de humor y sensibilidad.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. Instagram se convirtió en un verdadero mural de afecto. “¿Se pueden poner felices por alguien que no conocen? Porque a mí me pasa con vos”, confesó una usuaria. “Sos el claro ejemplo de que la vida da revancha”, destacó otra. Y hubo quienes, emocionados, le escribieron: “Qué hermoso que te hayas dado esta oportunidad. Al fin se te dio todo lo que quisiste”.

Jimena, radiante y emocionada, atraviesa la cuenta regresiva hacia uno de los momentos más luminosos de su vida. Con la panza al sol, el corazón en las manos y el futuro latiendo muy cerca, se prepara para volver a mirarlo todo, como al mar: desde afuera, y con amor infinito.