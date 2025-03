Jimena Barón y la emoción del último viaje: una sentida reflexión sobre la recta final de su embarazo

El viaje de Jimena Barón a Miami

El calor húmedo de Miami envolvía las tardes como un abrazo. Las olas rompían suaves, sin furia, mientras Jimena Barón se recostaba sobre la reposera, acariciándose la panza con la mano izquierda. A su lado, Matías Palleiro, su compañero de ruta y padre del hijo que ambos esperan, cebaba mate en silencio. Es marzo, el mes elegido para el último viaje. Y también, el principio de algo completamente nuevo.

Último viaje de a dos. O mejor dicho, de a tres, con un pasajero ilustre creciendo al ritmo de los días cálidos. La actriz y cantante, que acumula más de 6,6 millones de seguidores en Instagram y se ganó un lugar en el corazón popular bajo el nombre de La Cobra, lo sabía bien: en mayo no podría volar. Y en junio, si los tiempos se cumplen, llegaría su segundo hijo.

Fue entonces que decidieron regalarse un cierre. Un respiro. Una despedida dulce y luminosa de la vida que conocían hasta ahora. Playas de arena blanca, paseos de compras, masajes, almuerzos sin apuro. Dormir siestas, mirar series, disfrutar del “hacer nada” juntos, como si fueran personajes secundarios en una comedia romántica. Miami se convirtió en ese paréntesis necesario antes del vértigo.

La imagen elegida por Jimena Barón para graficar su embarazo en su último viaje previo al nacimiento

Pero lo que hizo de esta escapada algo memorable no fue el destino, sino la certeza. La de que, a pesar de todo, el amor se había reinventado. “Terminó nuestro último viaje de novios y con eso una emoción enorme”, comenzó su relato, en un posteo en el que no dudó en compartir varias instantáneas de lo vivido.

“Hijo, tu papá me encanta y me divierto mucho con él”, escribió Jimena Barón en el posteo que hizo temblar las redes. “Dormimos siestas, comemos, tomamos mate, estamos con la familia… no somos los más expresivos, pero yo no me imagino sin él, ni él sin mí, y eso es un montón”.

Las palabras parecían fluir con la dulzura del agua tibia. Y, sin embargo, había en ellas una emoción subterránea, un eco del tiempo perdido, del dolor que alguna vez marcó su camino, como cicatrices que ya no duelen, pero enseñan. Porque esta historia también es de revancha.

Jimena Barón y Matías Palleiro esperan su primer hijo en común

“Todo lo que hacemos ahora es comentar con tu papá cómo va a ser cuando estés vos, y te metamos al mar, y nos hagas reír, y te manches todo con comida, y Momo te agarre y te lleve de acá para allá…”. Así imaginó el futuro cercano. Su hijo Morrison (Momo), fruto de su relación con Daniel Osvaldo, será el hermano mayor que acompañará con ternura al recién llegado. Una escena familiar cargada de ternura.

En dos valijas cargan los recuerdos del viaje y parte del nuevo mundo que están construyendo: ropa de bebé, juguetes, sueños tejidos entre abrazos. “Solo queda empollar unos meses más (y dormir, porque después escasea ese arte)”, escribió, con humor y ternura.

Las reacciones no tardaron en llegar. Instagram se transformó en un mural de afecto anónimo. “¿Se pueden poner felices por alguien que no conocen? Porque a mí me pasa con vos”, se preguntó una seguidora. “Sos el claro ejemplo de que la vida da revancha”, escribió otra. Y hubo quien fue más allá: “Qué hermoso que te hayas dado esta oportunidad. Al fin se te dio todo lo que quisiste”.

"Esa foto me la saqué en el baño del aeropuerto de Miami donde me enteré que estaba embarazada", expresó Barón

¿Qué hay detrás de tanto amor público? Tal vez, una mujer que decidió narrarse con autenticidad, sin filtros ni poses. Que eligió mostrarse rota cuando estaba rota y ahora, entera, con la ilusión colgando como farolitos sobre su cuerpo cambiante.

Una nueva sinfonía ya empezó a sonar en su casa, donde “todo ahora es vos”, como escribió. Un nuevo cuarto los espera. Una nueva versión de ellos mismos. Y un amor que, esta vez, promete quedarse. El viaje terminó. Pero la historia, apenas empieza.