Ángela Burgos habló luego de que Mauro Icardi negara que forma parte de su defensa: “Fui muy clara”

La defensa de Ángela Burgos a la denuncia de Mauro Icardi (Video: América TV/Intrusos)

El miércoles por la tarde un nuevo escándalo sacudió a Mauro Icardi luego de que Ángela Burgos se presentara en el programa de A la Tarde (América TV) para hablar acerca de la batalla legal que está enfrentando el futbolista con Wanda Nara. Allí la presentaron como la abogada del delantero del Galatasaray y comenzó una nueva pelea legal.

Los caminos de Icardi y Burgos se cruzaron por primera vez en noviembre del año pasado, luego de que se encontraran en un reconocido boliche ubicado en Costanera, en ese momento aseguró que le estaba dando consejos legales a Mauro en las primeras etapas de la separación con Wanda. Sin embargo, el atleta eligió a otras personas para que lo representen en su guerra legal.

El tiempo pasó y no se supo más nada de la letrada. El miércoles por la tarde esto cambió, se presentó en el programa de Karina Mazzocco, opinó acerca de la causa. Al ver esto, el rosarino usó sus redes sociales para asegurar que ella no es parte de su defensa: “Falso. ¿Esta es la misma que busca prensa desde diciembre? Dejen de darle prensa a cualquiera que se cuelga de mi nombre", comenzó la historia que subió el ex de Nara.

“Ya el título de abogada al lado de mi nombre le queda grande. Incompetente, poco profesional con su ‘trabajo’ y ahora quiere ser mediática. No la conozco. No es mi abogada. No tiene nada que ver conmigo y menos manejarme mis inversiones. Desde mañana se encargarán mis abogadas reales”, cerró, dejando en claro que iba a tomar acciones legales contra la letrada.

El posteo de Mauro Icardi

El jueves por la tarde, Ángela llamó a Intrusos, en la misma pantalla que el programa de Karina, para defenderse, comunicó que va a iniciar acciones legales contra la actual pareja de la China Suárez por injurias. “Yo no dije en ningún momento que era la abogada de Icardi, es más fui tan clara que por eso hoy instauro la querella contra esta persona porque fui muy clara en el video, no tuve margen de mala interpretación, dije ´Él tiene sus abogadas en el fuero de familia y en el fuero penal´“, comenzó diciendo Ángela en el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares

Y aseguró: “En ningún momento dije esto. No soy la abogada de Mauro Icardi, no deseo serla, no considero que sea un perfil de cliente que a mí me interese”. Cuando le consultaron acerca de su vínculo con el exdelantero del Inter y cómo fue que se conocieron, contó: “Soy una persona muy joven y cuando vengo voy a Tequila, pero ese no fue el contexto de conocer a Icardi, porque tampoco es mi perfil. A Mauro lo conozco a través de terceros y estuvimos hablando sobre una situación que él estaba pasando en ese momento y simplemente le hice la sugerencia de grabar con Instagram en tiempo real”.

Esto posteaba Ángela en el mes de noviembre sobre Icardi

Entre los rumores que corrieron en su momento se especuló que le había regalado un perro a modo de agradecimiento, sin embargo, se negó aclarar este punto. “Es una persona que por más que esté molesta, uno debe separar los tantos. Hay una querella por injurias, eso no se mezcla, me preció por tener objetividad de decir que jamás hubo nada con Icardi porque yo estoy en pareja hace muchísimo tiempo”, dijo acerca de su relación con el futbolista.

Estas declaraciones generaron un debate en el panel y los mensajes de las abogadas no tardaron en llegar y aseguraron que no tienen ningún tipo de relación, nunca fue parte de la defensa y desmintieron cualquier tipo de contacto con Mauro.