La palabra de Ángela Burgos, la abogada que estaría asesorando a Mauro Icardi y con quien la vinculan sentimentalmente

Habló Ángela Burgos, la abogada que estaría asesorando a Mauro Icardi y con quien vincularon sentimentalmente

La semana pasada, y tras su regreso a la Argentina, Mauro Icardi fue captado conversado animadamente con una mujer cuando salió a cenar junto a un grupo de amigos. En los videos que mostraron en A la Tarde (América), se lo veía caminando en dirección a un automóvil. Al ver las cámaras del programa de guardia en la puerta, decidió reingresar al establecimiento. Un rato más tarde, entró a un boliche que se encuentra al lado del restaurante, en el que permaneció hasta altas horas en la madrugada. Al día siguiente, no se conectó a la primera audiencia virtual por el divorcio con la empresaria, al que sí asistieron las abogadas que lo representan oficialmente.

Según informó el periodista Luis Bremer, la mujer en cuestión es la abogada penalista Ángela Burgos, de 35 años, nacida en Colombia, radicada en la provincia de Córdoba hace unos años y también conocida por su trayectoria en casos de alto perfil mediático. El objetivo del encuentro habría sido discutir la estrategia legal del futbolista en caso de un conflicto judicial con Wanda Nara. “Ella fue la que le dijo a Mauro que, de ninguna manera, se presente en una audiencia frente a una insinuación o una causa por supuesta violencia de género”, aseguró el periodista, destacando la importancia de este consejo en la planificación de la defensa del jugador.

En este panorama, la abogada habló con el programa Córdoba a la Siesta (Canal C de Córdoba) y en DDM (América) reprodujeron el momento en el que dio definiciones sobre su vínculo con el jugador del Galatasaray. E, incluso, otro tramo en el que criticó la estrategia de Ana Rosenfeld, quien asesora legalmente a Wanda Nara en esta escandalosa separación que día a día suma nuevos episodios.

“Trabajo siempre con hombres, soy una mujer que está soltera. No tengo, la verdad, en este momento, la cabeza puesta en alguien. Icardi es un hombre muy atractivo, muy educado, un caballero. Pero en este momento yo soy como... Cuando estoy trabajando, me enfoco en que son mis clientes, no miro para otro lado, para otro lugar”, dijo Burgos cuando le preguntaron si eran ciertos los rumores que la vinculan sentimentalmente con el exmarido de Wanda.

Ángela Burgos, supuesta abogada de Mauro Icardi (Instagram)

Luego, en el programa cordobés la consultaron si tuvo algún contacto con Nara o con sus representantes legales. “No tuve contacto con Wanda ni con sus abogadas. Es una realidad que ella está asesorada por Ana Rosenfeld”, comenzó diciendo. Luego se despachó contra su colega: “Ana viene como de la vieja escuela, de abogados mediáticos. Con todo respeto lo digo, obviamente. Y yo represento la nueva ola de abogados que podríamos llamarlos ‘mediáticos’. Ella es muy celosa con esos temas, es muy terca. Es una mujer que yo la respeto como abogada en el fuero de familia. Yo litigo muy pocas veces en familia, pero tengo una especialización, entonces conozco como nadie del tema. Pero creo que acá se puede estar pifiando con temas que no conoce”, dijo.

“Si Rosenfeld conociera de penal, no se plantearía siquiera el iniciar una denuncia tan cruel, tan injusta contra un hombre que tiene todo menos de violento”, dijo Burgos apuntando contra la abogada de Wanda y defendiendo al hombre al que estaría asesorando de manera informal, ya que en el juicio al futbolista lo representan Elba Marcovecchio, Lara Piro y Guadalupe Guerrero.

La pasada noche del jueves no habría sido la primera vez que Icardi y Burgos se habrían visto. Según Luis Bremer, se habían encontrado en un bar de Figueroa Alcorta, en una reunión “tranquila a las 7 de la tarde”, donde comenzaron a delinear los posibles pasos a seguir. Días después, se juntaron en el boliche al que Burgos asistió con dos personas. “Fue acompañada por una amiga, Carolina, y un amigo, Sebastián. Estaban en otro lugar y Mauro le dijo: ‘¿Dónde estás? Vamos a estar en Tequila con algunos amigos, sigamos hablando, hay cosas donde me siento inseguro. Vení que te invito’. Y los invitó a los tres”, relató el panelista en su informe.