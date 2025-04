Wanda Nara pidió una restricción perimetral a Mauro Icardi antes de una nueva instancia por la revinculación de sus hijas

Tras el encuentro fallido entre Wanda Nara y Mauro Icardi, el abogado Nicolas Payarola explico los detalles detras de la medida que solicito la empresaria (Video: A la Barbarossa - Telefe)

La novela más mediática del país sumó este martes un nuevo y tenso capítulo. En una historia que se escribe minuto a minuto, Wanda Nara solicitó una restricción perimetral para Mauro Icardi, según informó su abogado, Nicolás Payarola. La noticia se conoció instantes después de un nuevo episodio judicial entre ambos que tuvo lugar en una fiscalía de Palermo.

“No solamente lo pide Wanda, sino también la Fiscalía porque es la que tienen a cargo la acusación y acompañó el pedido de la señora Nara. Ante la condición de delito, la Fiscalía puede decidir acusar o no”, explicó el abogado en A la Barbarossa (Telefe). Ante la inquietud del motivo que daba lugar esta decisión, el sostuvo: “La causa son los actos de violencia que la Fiscalía da como acreditado como autor”.

En ese marco, Payarola remarcó el trabajo durante el proceso por parte de la fiscal de género: “Se tomó un tiempo para hacer un recorrido por todos los hechos denunciados”. Y, respecto al tiempo que podría durar la perimetral, sumó: “Eso lo tendrá que decir el juez y estamos a la espera de lo que decida”.

Wanda Nara llego a la fiscalia para encontrarse con Mauro Icardi

También despejó dudas sobre la presencia de su cliente y sus hijas en el Ministerio Público Tutelar: “Por supuesto, además también porque están los representantes de los menores y resulta muy criterioso que, independiente la realidad de Wanda o las conductas de Mauro, hay que trabajar todas las partes para que se cumpla con el proceso de revinculación”.

Todo había comenzado un rato antes, ya que a las 9 de la mañana, Wanda y Mauro tenían pactada una audiencia presencial en un contexto marcado por denuncias cruzadas, psicólogos, abogados enfrentados y un expediente judicial cada vez más complejo. La cita era en el edificio ubicado en Beruti 3345, sede de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad de Buenos Aires.

La citación se desprendió del escándalo ocurrido el 14 de marzo pasado en el Chateau Libertador, el lujoso edificio que reside la conductora, cuando la tensión entre los ex escaló a un punto crítico con la intervención de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del SAME. Un rato después de la hora fijada, Wanda fue la primera en llegar al juzgado. Lo hizo acompañada por su abogado, Nicolás Payarola, y descendió de un vehículo blanco sin responder preguntas. Icardi, en cambio, todavía no había llegado al lugar, y no lo haría en toda la mañana.

Gonzalo Victorina y Lara Piro se refirieron a la ausencia de Mauro Icardi y su postura ante la actitud de Wanda Nara (Video: A la Barbarossa - Telefe)

“Wanda decide realizar una denuncia en lo penal y otra civil. En ambas, ella pide que las chicas no tengan contacto con Icardi”, detalló Pía Shaw en A la Barbarossa (Telefe), y aseguró que el camino judicial no le dio la razón en primera instancia: “En lo civil le dicen que no y ordenan la revinculación de las nenas con su papá. Van al ámbito penal, la asesora de menores también dijo que no iba a acompañar este pedido”.

Mientras crecía la expectativa por la llegada de Mauro al juzgado, su ausencia fue rápidamente explicada por su abogado penalista, Gonzalo Romero Victorica, quien enfrentó a la prensa con una postura firme: “La señora denunciante se mantuvo en su pedido de dictado de medidas cautelares. No era obligatorio que venga, en el decreto del juzgado no estaba establecido que fuera necesaria su presencia. Por eso, prefirió evitarlo, ya que la señora Nara venía”. Y agregó, junto a Lara Piro, una de las abogadas de familia: “Con nuestra representación nos pareció suficiente”.

Wanda Nara se refirió a la ausencia de Mauro Icardi tras salir de la Fiscalía (Video: Mujeres Argentinas - El Trece)

La estrategia legal del futbolista apuntó a dejar en manos del juzgado la resolución definitiva del conflicto. “En las próximas horas, el doctor debe dictar una resolución para resolver el pedido de medida cautelar que esperamos que sea un rechazo, respecto a las hijas”, explicó Victorica. En paralelo, aclaró que “respecto al señor Icardi, se establece que con el pedido de la denunciante se justifica. Él ya tuvo uno y lo cumplió, como todas las medidas judiciales”. Y cerró con una frase que expuso la tensión acumulada entre ambas partes: “Esperamos que ella empiece a cumplir con las que le ordena el Juzgado de Familia”.

En este punto, Piro detalló los próximos pasos: “A partir de hoy a la tarde, la señora Nara debe llevar a las menores al Ministerio Público Titular. Empezaría el proceso para que estén con el psicólogo y puedan volver a juntarse luego de tres meses de obstrucción indebida en el vínculo con el padre”.

A continuación, la letrada lanzó críticas contundentes contra la empresaria: “Es un conflicto de familia que se ve obstruido por la señora Nara, que se la pasa haciendo denuncias falsas. Entonces, tenemos un juez civil que quiere resolver y uno penal que obstaculiza el proceso. Estoy enojada como mujer y mamá. No todas las mujeres son buenas”.

En paralelo, mientras los letrados del futbolista hablaban ante las cámaras, la empresaria fue capturada saliendo del edificio por la puerta ubicada en Avenida Coronel Díaz. “No voy a hablar”, expresó, mientras la seguían los cronistas de diferentes medios. Si bien estaba al tanto de la ausencia de su expareja, prefirió evitar declaraciones al respecto y tan solo emitió unas palabras respecto cómo seguirá la causa. “No tengo idea, yo me voy a seguir presentado y, cuando no lo hago, aviso el porqué”, sentenció, marcando un punto que siempre es seguido en una causa que parece no tener final.