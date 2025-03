La palabra de Emily Ceco luego de que la Justicia decidió que su expareja Santiago Martínez siga preso: “Estoy en paz”

Emily Ceco se refirio a la decision de la Justicia de negarse a la excarcelacion de su expareja (Video: Puro Show – El Trece)

El escándalo en torno a Santiago Martínez sigue creciendo. Tras conocerse su detención por una causa de violencia de género, la Justicia decidió negarle la excarcelación ante los intentos de su defensa de lograr su libertad. La denuncia había sido presentada semanas atrás por su expareja, Emily Ceco, quien decidió romper el silencio sobre el calvario que vivió.

En la última emisión de Puro Show (El Trece), Ceco expresó su alivio tras la decisión judicial: “Me trajo mucha paz porque si bien estuvo días detenido, la mayoría de los hombres que lo están con preventiva buscan a sus víctimas y las terminan matando. Yo tenía miedo que hiciera eso porque como no lo logró iba a estar muy enojado y seguro iba a salir a buscarme”. Además, la joven también se refirió a la apariencia de Martínez al ver imágenes de su detención. “Vi su aspecto físico, lo reconocí por la ropa que tenía en el video, y me preocupó bastante. Él tiene el pelo oscuro, se hacía reflejos, estaba sin barba que para él era muy importante y no sé si lo iba a poder reconocer en la calle”, detalló, atemorizada, al imaginarse esa posibilidad.

Uno de los momentos más escalofriantes del relato fue cuando recordó un mensaje que él le envió tras el violento episodio: “En un mensaje específico me dijo que quería irse a Estados Unidos, después de casi matarme. Me dijo que si no volvía con él, se iba”. También aseguró que su expareja había estado por un tiempo en dicho país, ya que convivió con una de sus anteriores novias en el pasado.

La joven expuso la situación que sufría y denunció a su expareja ante la Justicia (Captura de Instagram)

En ese sentido, Emily dejó en claro cuál es su pedido ante la Justicia: “Lo que nosotros queremos de la Justicia es que él espere una condena efectiva estando en prisión”. Pero su testimonio no fue el único. Tras la difusión de la noticia, otras mujeres se contactaron con ella. “Me han escrito exparejas cuando la noticia se hizo pública y yo estaba muy mal anímicamente, por lo que no pude hablar. Era algo que me hacía daño. El Santiago que conocí también se lo hizo a otras mujeres”, aseguró.

Luego, la joven recordó la última situación violenta que vivió con Santiago y cómo temió por su vida: “Yo sentí que él me quería matar. En el momento que me tapaba la boca, mientras me ahorcaba, cuando me pude correr y me empezó a pegar en la sien es porque me quería hacer daño, no había otra explicación. Temí por mi vida”.

Además, Ceco detalló el control que Martínez ejercía sobre ella, un aspecto que forma parte de la causa. “Yo todos los días le decía que tomé el colectivo, el tren, que me fui a trabajar, que estaba en mi descanso o charlando con alguien. Si yo no le contestaba porque estaba en la calle o charlando con mis compañeras, él me escribía: ‘Che, no me avisaste que te tomaste el colectivo…’. Estaba conversando, no lo hacía de mala”, reveló.

Emily Ceco, quien partició en Love is Blind, denunció a Santiago Martínez por violencia de género (Video: Bondi Live)

Cabe recordar que ambos se conocieron en un reality de Netflix, conducido por Wanda Nara y Darío Barassi. En el programa, formaron una de las parejas que decidió casarse, pero lo que parecía un romance de ensueño pronto se convirtió en una pesadilla. Tras meses de relación, Ceco decidió dar un paso al frente y denunciarlo tanto mediáticamente como en la Justicia.

Con la excarcelación denegada, Emily espera que la Justicia avance y que Martínez cumpla una condena efectiva. Su testimonio no solo busca justicia para ella, sino también para otras mujeres que, según su relato, sufrieron el mismo horror.