Con fotos inéditas, Darío Barassi celebró 10 años de su fiesta de casamiento: “Así hasta la eternidad”

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión celebraron 10 años de amor (Foto: Instagram/dariobarassi)

Darío Barassi celebró una fecha que marcó un antes y un después en su vida. 10 años de casado con Lucía Gómez Centurión, una década de amor, complicidad y un vínculo que parece no tener fecha de vencimiento. Y para conmemorar este hito, el conductor no dejó pasar la oportunidad de compartir un emotivo mensaje en sus redes sociales, cargado de emoción, humor, fotos y, sobre todo, amor.

“10 años de la mejor noche de mi vida” comienza Barassi, poniendo en palabras lo que muchos sienten al mirar atrás, a ese día que lo cambió todo. En su mensaje, la felicidad se mezcla con la nostalgia de un tiempo compartido. Para él, ese día no fue solo un casamiento: fue el inicio de un viaje en el que “todo funcionó perfecto, porque nosotros funcionamos”.

El amor del conductor de Ahora caigo por su esposa es palpable, no solo en los gestos, sino en las palabras que dedica a su compañera de vida. “Qué equipo somos, mujer. Siempre. En épocas de gloria y en subsuelos sin salida, equipo, mano a mano. Así hasta la eternidad, amor mío” revela el conductor, demostrando que, más allá de las dificultades que puedan surgir, la clave ha sido siempre estar juntos en el camino.

Las fotos que forman parte de la publicación muestran el minuto a minuto de lo que fue la ceremonia: los momentos previos, la preparación de cada uno, el ingreso de la novia a la iglesia, su primer baile como marido y mujer, el disfrute pleno de los invitados y por sobre todo, la felicidad del momento.

Barassi y Lucía tiene dos hijas y una historia de amor que se remonta a un flechazo

"Amo la vida juntos", la tierna declaración de Darío a su esposa

Fiel a su tono “meloso”, como él mismo se definió, continuó: “En mi vida hay un antes y un después de conocerte. Celebro ese encuentro, esas miradas con o sin gafas, esos abrazos con mi cuerpito sudado y esas hijas espectaculares que tenemos. Celebro la vida con vos porque es espectacular”.

El recordatorio virtual se convirtió en un acto de gratitud hacia quienes fueron parte de su historia. “Me acuerdo el proceso de pensar y armar este festejo. Queríamos agasajar a nuestra gente. Que sea para todos una noche inolvidable. Todos los detalles fueron pensados, menú de solteros y solteras en los baños o los kits anti resaca como souvenir. FIESTON!”, relató el conductor de 100 argentinos dicen, sin ocultar su entusiasmo por una fiesta que no solo marcó su vida, sino que quedó grabada en la memoria de los presentes.

Los recuerdos de esa noche se mantienen vivos a través de las fotos que capturaron esos instantes únicos. Y Barassi, en su estilo único, les dedica palabras de gratitud a los fotógrafos: “A estos animales que dejaron testimonio fotográfico les vamos a estar agradecidos siempre. Cada vez que vemos estas placas volvemos a esa noche, a esa música, a esa alegría y energía. Es un buen lugar para volver”.

La mamá del conductor durante la ceremonia

El primer baile de la pareja recién casada (Foto:Instagram/dariobarassi)

Pero su mirada no está puesta solo en el pasado. Con una esperanza inquebrantable en su amor, el conductor expresó su deseo de seguir adelante con esta historia: “10 años, yo creo que 10 más seguimos seguro. Y por qué no 20, 30, mil. Amoooo la vida juntos, la amo. Amo nuestra familia. Básicamente, Te amo a vos. En todas mis versiones y en todas las tuyas” Con estas palabras, parece confirmar que el amor no tiene límite, ni en el tiempo ni en sus múltiples formas.

El mensaje culmina con una sencilla y rotunda declaración: “Feliz aniversario, gorda mía”. Así, Darío Barassi no solo celebra sus 10 años de matrimonio. Celebra, sobre todo, esa vida compartida, ese amor inquebrantable que no entiende de límites. Porque, como él mismo dice, “Es con vos o no es” y en esas palabras se resume toda una vida de amor y complicidad.