La insólita señal que recibió Nicolás Vázquez al recrear la icónica escena de Rocky Balboa en Filadelfia

En cuestión de meses, Nicolás Vázquez concretará uno de sus sueños como actor, darle vida al personaje de Rocky Balboa. Tras un intenso entrenamiento, y jornadas de trabajo, el artista ultima detalles para dar rienda suelta a este desafío teatral. En ese marco, este martes, el intérprete de Tootsie publicó el detrás de escena de su viaje a la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos. Más allá de la emoción, el protagonista sorprendió a sus seguidores al mostrar la insólita señal que recibió.

En sus stories de Instagram, Vázquez compartió sus sentimientos por el inicio de este proyecto: “No puedo explicar la emoción y la felicidad que siento. En el feed hay tres posteos del amor que hicimos en Filadelfia. Gracias a todos los que ya están agotando funciones. Esto sería imposible sin el equipo increíble que me acompaña en cada paso. Rocky será épica e inolvidable. En uno de los videos que subí hoy al feed, muy cerca de llegar a las escaleras y grabar la famosa subida, me encontré en el piso una crucecita. Más señal que esta, imposible. Nos guían y nos cuidan siempre. Gracias”.

La emoción de Nicolás Vázquez al grabar en Filadelfia (Foto: Instagram)

Nicolás Vázquez agradeció el apoyo de su equipo de trabajo (Foto: Instagram)

Nicolás Vázquez viajó a Filadelfia y representó la escena más icónica de Rocky (Foto: Instagram)

Nicolás Vázquez entrenó en las mismas calles en las que grabó Sylvester Stallone (Foto: Instagram)

A través de un video, el cual publicó en sus redes sociales, Vázquez compartió cómo fue su jornada en suelo estadounidense. “Son las 5.30 de la mañana, estamos yendo a grabar la corrida. Creer o reventar, veníamos caminando y nos encontramos con esta crucecita. Bueno pa, te mando este mensaje para vos, para mamá, mirá dónde estoy”, comenzó diciendo el actor en el video mientras se lo veía recorriendo las mismas calles en las que grabó Sylvester Stallone.

Luego se la escucha a su compañera, quien interpreta a Adrianna Peninno, conocida como Adrian, decir: “La subida de Rocky, momento épico de la peli”. Luego, el artista cerró el video con una breve reflexión sobre este momento de su carrera artística: “Tremendo, muy emocionados. Soñé toda la vida con hacer esto, no puedo creer que estoy acá. Es demasiado increíble. Tenemos a la actriz protagonista, que no solo es asistente de producción. Filadelfia, momento épico amiga. Lo vamos a hacer juntos, qué felicidad”.

Nicolás Vázquez en las escalinatas de Filadelfia mientras grababa una de sus escenas (Foto: Instagram)

Nicolás Vázquez compartió imágenes del detrás de escena de la grabación junto a sus compañeros (Foto: Instagram)

Junto al video en cuestión, Nicolás contó la señal que recibió durante su estadía en Filadelfia: “Cuando nos acercábamos a las famosas escaleras, recibí una señal: de esas que te llenan el alma, que hacen bien y te guían. Me sentí bendecido. Porque hay momentos que trascienden lo que imaginaste, y este fue uno de ellos”. En ese marco, el actor también agradeció al equipo que lo apoyó en el proyecto: “Les comparto un nuevo back de una de las jornadas en Filadelfia, grabando una escena épica con un equipo reducido, pero inmenso en pasión. El director Mariano Demaría, el productor ejecutivo Damian Armocida y la grosa de Dai Fernandez, la mejor protagonista que podía tocarme para cumplir este sueño. Acá solo nos ven a nosotros, pero detrás hay dos productoras unidas y más de 70 personas trabajando sin parar para hacerlo posible”.

Por último, Vázquez agradeció al público la buena recepción que tuvo hasta ahora la obra de teatro: “Mientras filmábamos, también disfrutamos y agradecimos. Subí esas escaleras “como Rocky” pero también me di el gusto de subirlas como Nico acompañado por cada uno de ellos, viviendo juntos ese momento único. Ahí también está uno de los secretos: trabajar en equipo, con respeto, pasión, esfuerzo y mucho amor. Gracias al público por el aliento que nos dan y la confianza que tienen en nosotros, sabiendo que cada vez que hacemos un espectáculo lo damos todo y no los defraudamos! Todo lo que me desean a mí, el doble para ustedes”.