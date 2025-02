Después de cinco años distanciados, el Ogro Fabbiani se reencontró con Uma, la hija que tuvo con Amalia Granata

Cristian “Ogro” Fabbiani se reunió con su hija Uma tras casi cinco años de distanciamiento

El exfutbolista y actual entrenador de Newell’s Old Boys, Cristian “El Ogro” Fabbiani, protagonizó un momento que conmovió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales una imagen junto a Uma, la hija que tuvo con Amalia Granata, tras casi cinco años de distanciamiento. El reencuentro se fue compartido por el propio exjugador y marcó un nuevo comienzo en la relación entre padre e hija.

Durante años, la relación entre ambos estuvo prácticamente cortada. En varias oportunidades, Uma expresó públicamente su decisión de mantenerse alejada, argumentando que su padre no había demostrado cambios importantes. En septiembre de 2024, en una entrevista en el ciclo Herederos de Telefe Noticias, la adolescente había sido contundente: “No lo veo mucho, nos distanciamos, así que no lo veo desde hace unos cuatro años. Yo pienso que la gente no cambia”.

En aquel entonces, la posibilidad de una reconciliación parecía lejana. Incluso, en su cumpleaños de 15, Uma decidió no invitar a su padre, un hecho que la propia Amalia Granata confirmó en su momento: “Lamentablemente hace ya 3 años que Uma no quiere saber nada con su papá. De hecho, no lo quiso invitar a la fiesta de 15. Yo lo intenté, lo hablé con ella, pero no hubo manera”.

Uma había declarado en 2024 que no veía cambios importantes en su padre y decidió mantenerse alejada (Video: Telefe Noticias, Telefe)

Sin embargo, el destino dio un giro inesperado. En las últimas semanas, Fabbiani se instaló en Rosario, ciudad donde reside su hija junto a su madre, lo que habría facilitado el acercamiento. Finalmente, el esperado encuentro tuvo lugar y quedó inmortalizado en una fotografía que el exfutbolista compartió en sus redes sociales.

En la imagen, se lo ve junto a sus tres hijos: Uma, Santino y Ámbar, frutos de su relación con Gimena Vascón, su actual pareja. Junto a la tierna postal, el DT escribió una frase que no tardó en viralizarse: “Mi equipo ideal para toda la vida”.

El exfutbolista publicó en redes una foto con sus tres hijos, junto a la frase: “Mi equipo ideal para toda la vida” (Instagram)

El posteo del Ogro en Instagram generó una ola de reacciones positivas entre sus seguidores, quienes celebraron el reencuentro familiar. Comentarios como “Siempre hay tiempo para reconstruir los lazos familiares” y “Nada más importante que los hijos, felicidades Ogro” inundaron la publicación.

Además de Fabbiani, Gimena Vascón también compartió la emotiva imagen en su cuenta personal, agregando una segunda foto en la que aparece ella junto a los cuatro. La pastelera escribió: “Una imagen vale más que mil palabras. Los amo”.

Esta muestra de unión familiar también sorprendió, ya que, a pesar de los conflictos pasados, la familia paterna de Uma siempre mantuvo contacto con ella. En su fiesta de 15, aunque Fabbiani no fue invitado, su esposa e hijos sí estuvieron presentes.

La reconciliación entre padre e hija recibió apoyo masivo de los seguidores de Fabbiani en Instagram

El gesto del exfutbolista conmovió incluso a quienes habían sido críticos de su rol como padre. La reconciliación con Uma llega en un momento especial para él, ya que acaba de realizar su debut como director técnico de Newell’s Old Boys, club en el que dejó una marca como jugador.

La relación entre el Ogro Fabbiani y Amalia Granata ha estado envuelta en polémicas desde su separación en 2008. A lo largo de los años, la expareja protagonizó varios cruces mediáticos y conflictos legales relacionados con la crianza de su hija.

Uma creció en medio de esta tensión y, con el tiempo, tomó la decisión de distanciarse de su padre. En la misma entrevista con Herederos, dejó en claro que su postura no estaba influenciada por su madre, sino que era una decisión propia: “Mi mamá no me dice nada ni me cuenta cosas del pasado ni del presente. Ya no soy la chiquita de 6 años que no entendía nada. Ahora realmente soy yo la que sabe y la que toma las decisiones”.

A pesar de los conflictos previos, la familia paterna de Uma siempre mantuvo contacto con ella

A pesar de la lejanía con su padre, Uma siempre mantuvo el contacto con la familia Fabbiani, especialmente con sus tías y su abuela. En sus propias palabras: “Me comunico, hablamos... Hablo con mis dos tías y mi abuela, claramente para decirnos ‘Feliz cumpleaños’ a mis primos, que los requiero”.