Tras su salida de Riestra, Cristian Fabbiani fue anunciado como nuevo entrenador de Newell’s

Cristian Fabbiani, nuevo entrenador de Newell's Old Boys (Fotobaires)

Cristian Fabbiani fue anunciado oficialmente como nuevo entrenador de Newell’s. En cuestión de horas, el Ogro se desvinculó de Deportivo Riestra y acordó las condiciones para dirigir a la Lepra, donde fue futbolista en 2008 antes de ser comprado por River. Firmó por un año en el club rosarino y ya dirigió su primer entrenamiento pensando en el primer compromiso, este lunes por la tarde, ante Barracas Central.

“Newell’s Old Boys informa que Cristian Fabbiani se convirtió en nuevo entrenador de nuestro primer equipo. El Ogro asumió hace instantes al frente del plantel y ya se encuentra dirigiendo su primera práctica. ¡Bienvenido!”, fue el mensaje de la entidad del Parque Independencia, que está completamente convulsionada después de la derrota en el clásico ante Rosario Central y la salida de Mariano Soso, que apenas rescató un triunfo más cinco caídas en lo que va del campeonato.

La situación deportiva e institucional de Newell’s es delicada, ya que su presidente Ignacio Astore es cuestionado e insultado por la mayoría de los hinchas en cada presentación del equipo. Es por este motivo que con el correr de las horas habría un anuncio oficial por el llamado a elecciones anticipado. A mediados de año, los socios de la Lepra irían a las urnas para definir al sucesor del actual mandatario. Por otra parte, en cuestión de horas también se confirmaría la salida de Rubén Capria e Iván Borghello de la dirección deportiva de la institución.

Fabbiani se despidió de Riestra después de la última derrota ante Sarmiento en Junín, resultado que lo privó de acomodarse en la Zona B del Torneo Apertura 2025. La campaña del Malevo igualmente es más que considerable, ya que ganó 4, empató 2 y perdió 3, por lo que se mantiene firme en zona de clasificación a octavos de final. A través de las redes sociales, los de Pompeya anunciaron confirmaron a Gustavo Tata Benítez como DT interino (ya comandó las prácticas desde ayer).

En la conferencia de prensa post derrota ante Sarmiento, el Ogro declaró: “Si me toca irme, sería una falta de respeto decirlo ahora en la conferencia porque no tengo tiempo para pensar. Ahora estoy con mucha bronca porque se nos escapó un partido que no lo tenía en mis planes, así que gracias por el respeto de la pregunta, pero hoy tengo la cabeza en blanco porque siento que el partido se nos fue de las manos”. Fabbiani tendrá que levantar ahora a un Newell’s que solamente cosechó 3 puntos en la Zona A producto de la victoria ante Aldosivi de Mar del Plata. Luego fueron caídas ante Independiente Rivadavia de Mendoza, Banfield, Central Córdoba, Defensa y Justicia y Central.

Con la salida de Mariano Soso, continúa la sangría de entrenadores en el fútbol argentino de Primera División. A él se le sumaron Walter Erviti en Belgrano de Córdoba (reemplazado Ricardo Zielinski), Facundo Sava en Atlético Tucumán (sustituido por Lucas Pusineri), Marcelo Méndez en Gimnasia La Plata (ya trabaja el Traductor Diego Flores) y Ernesto Pedernera en Godoy Cruz (llegó Esteban Solari). A estos hay que sumarles el alejamiento del propio Fabbiani de Riestra.