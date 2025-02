Oriana Sabatini sorprendió en las redes con un anuncio: “Al fin puedo contarles esto”

Oriana Sabatini sorprendió con un anuncio inesperado: su regreso a la música

Oriana Sabatini sacudió las redes con un anuncio que nadie esperaba: el adelanto de su nueva canción, Pinamar. Con un aura de misterio y emoción, la esposa de Paulo Dybala marca su regreso triunfal a la música tras un impasse en el que exploró nuevos proyectos, desde podcasts hasta impactantes campañas publicitarias. Pero ahora, la espera terminó y sus fans vuelven a disfrutar de sus canciones.

El teaser del videoclip es pura intensidad: Oriana aparece arrodillada, con la mirada fija hacia el cielo y un celular en sus manos. Un instante después, la pantalla se funde a negro, dejando solo el título de la canción y la fecha de estreno. Una imagen potente que dejó a sus fans con el corazón en la mano.

Desde que la artista soltó la noticia, su nombre explotó en X, al convertirse en tendencia al instante. La emoción de sus seguidores se hizo sentir con comentarios que reflejan la ansiedad por su vuelta: “Esperé esto más que vos tu boda, te odio y te amo casi en iguales cantidades”, escribió un fan, mientras que su madre, Catherine Fulop, no pudo contener la euforia: “Ay, quiero ya escucharla”.

“Al fin puedo contarles esto”, escribió Oriana en su Instagram, donde anunció el título del tema, “Pinamar”, y su fecha de salida, el 6 de marzo. A poco de su publicación, cosechó miles de likes y reacciones positivas, y recibió las felicitaciones de seguidores, amigos y su hermana Tiziana.

Oriana Sabatini habló de cómo le afectaron los rumores de embarazo

El nombre de Oriana se encontró en los últimos días también en boca de todos en medio de los rumores de embarazo, que aclaró que habían afectado negativamente en su ánimo: “No me hizo muy bien. Obviamente, eso parte de una opinión sobre el cuerpo de otra persona. Esos comentarios nacieron a partir de que me vieron un poco de panza. Y es retorcido pensar que una solo puede tener panza si está embarazada. Es un poco loco. Sobre todo si la gente no sabe lo que uno está viviendo internamente. Tienen que tener un poco más de cuidado, porque el cuerpo de las personas cambia, sobre todo el de una persona que tiene trastornos alimenticios y que todavía los atraviesa”.

En ese sentido, la influencer aseguró que comprende la intención de sus seguidores: “Entiendo que por ahí lo hicieron desde la mejor onda, como que ellos tienen ganas de que yo esté embarazada. Ojalá en algún momento suceda. Pero todo nace a partir de cómo vieron mi cuerpo en ese momento, que encima era una foto de antes del casamiento. No está bueno que ese comentario nazca a partir de: “tiene un poco de panza, tiene que ser porque está embarazada””.

Ante la consulta de si está buscando ser mamá, Oriana afirmó: “Hay ganas, pero no le quiero meter presión a eso porque si te ponés ansioso con esas cosas... me pasó con el casamiento, que si bien no dependía de la naturaleza y de fuerzas mayores, creo que estas cosas se dan cuando se tienen que dar. No es decisión de uno cuándo pasa. Entonces relajados”.

Oriana y Paulo Dybala al momento de celebrar su primer año nuevo como casados

Al respecto, la figura de las redes también destacó el apoyo de sus padres: “Mis viejos se mueren. Paulo siempre fue el que más ganas tuvo, pero obviamente que a medida que yo lo fui conociendo con los años, yo siempre dije el día que sea mamá va a ser porque amo tanto a una persona que voy a querer multiplicar ese amor. Y sí, eventualmente me pasó con él porque lo conocí y conocí el gran hombre que hay detrás de lo que todo el resto de la gente conoce. Y sí, obvio, me dan ganas de agrandar eso”.

A poco más de seis meses de su boda, Oriana contó el significado que tuvo ese momento para ella y por qué sufre cada vez que se aleja de Dybala: “Fue muy, muy hermoso. La verdad que todavía lo tenemos muy presente. No pasó ni un año. Yo re extraño cuando nos distanciamos, odio irme de todas partes porque si no estoy extrañándolo a él, pero también sé que a los lugares donde viajo siempre voy a reencontrarme con personas que quiero ver”.