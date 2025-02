Romina Richi habló sobre los rumores de romance con Tucu López: “Lo adoro, lo quiero un montón”

Romina Richi habló sobre los rumores de romance con Tucu López

Este verano Romina Richi y Luis El Tucu López coincidieron en Villa Carlos Paz. Ella, protagonizando la obra Exit; él, como parte del elenco de Sinvergüenzas. Y ahora justo cuando la temporada teatral estival está llegando a su final, se los vio a ambos salir de un boliche cuando llegaba el amanecer.

“Luego de haber pasado una gran noche y haber sido capturados por una cámara, se trata del Tucu López y Romina Richi”, contó el cronista Pablo Layus al aire de Intrusos (América). En ese momento, en pantalla mostraron una foto en la que los actores aparecían caminando y tomados de la mano. A ella se la puede ver con un vestido completamente transparente, con la espalda al descubierto, mientras que él tiene un pantalón negro y una remera a juego. “La imagen fue captada por los chicos que lo ven, lo identifican a él y ella sale con ese vestido”, agregó el cronista.

Así las cosas, Layus fue a buscar la palabra de Romina y ella respondió al respecto. “A veces salimos con Luisito. En el video que se vio estábamos yendo a Keops”, le respondió la actriz al notero, quien le retrucó diciéndole que el boliche mencionado ya estaba cerrado. “No, no estaba cerrado, fuimos a Keops, después. En la puerta de Keops están los choripanes que nos gustan”, insistió ella. “¿Te gusta?”, le susurró Layus. “¿Él? Noo, lo adoro, lo quiero un montón. Pero sí, es mi amigo”, dijo Romina.

Tucu López y Romina Ricci, ¿juntos?

Por otra parte, el notero le refirió la denuncia que Jazmín Laport le hizo al Tucu López, por hacer ruidos de índole sexual en su departamento. “De eso tengo algo para contar, que él no lo cuenta. Una vez fui... Habré ido tres veces a tomar mate. Y él sale vestido con un traje de judo, porque hace judo. Y él piensa es un tatami. Y como yo hago taekwondo, también...”, reveló la actriz. “O sea que hacen artes marciales entre ustedes”, quiso saber Layus. “No, él hace judo, yo no. Él hace la clase solo”, contestó Richi, entre la seriedad y la ironía.

“No somos pareja, somos amigos. Igual le digo gracias a Sabri”, agregó luego de que el notero le refiriera a Richi los dichos de Sabrina Rojas, ex del locutor, en los que había considerado que ella y el Tucu hacían una “buena pareja”. “Estamos todos casi en la misma zona. Yo fui a desayunar, fui a comer facturas con mate, a la mañana”, cerró Richi con su testimonio.

Luego de que trascendieran las imágenes, López habló con Intrusos y explicó por qué se los vio juntos por segunda vez en el verano. “Creo que el de negro soy yo”, fue todo lo que dijo cuando le mostraron la fotografía de su caminata por las calles de Carlos Paz y agregó: “Estaba de noche, amaneciendo por ahí al costado”.

“Somos amigos con Romi, hace años somos amigos”, explicó acerca de las razones por las que salieron juntos. “¿Algo más?”, quiso saber el cronista y Tucu fue contundente: “Amigos, amigos, amigos”. Entonces, Layús le retrucó: “Ya hay rumores de dos fiestas, al principio de la esquina” y en el momento en el que aceptó el encuentro, el enviado quiso saber si habían estado juntos. “No. Fueron las únicas dos veces que salí, con Romi nos cruzamos todo el tiempo. Estábamos antojados de un choripán, ella estaba vestida despampanante como siempre y yo hecho una piltrafa. Somos amigos, nos cruzamos, estamos haciendo temporada y la adoro”.

Tucu López y Romina Richi fueron vistos juntos

Estos rumores de romance llegaron luego de que el actor recibiera un fuerte reclamo por parte de Jazmín Laport, quien vive en el departamento de abajo del Tucu. La actriz, hija de Osvaldo Laport, expresó su descontento en un audio que pasaron en Intrusos (América TV) y que reveló detalles de su incómoda situación como vecina del actor.

Laport le envió un mensaje de voz a López en el que le pidió que disminuyera los ruidos provenientes de su departamento. “Acá, Jazmín Laport, tu vecina de abajo. Yo te pido por amor a Cristo con la mejor de las ondas si podés ser un poco menos ruidoso. Porque yo a veces estoy en reuniones, o durmiendo, me levanto y digo, ‘¡guau, cómo la pone esta gente!’. Espectacular”, expresó en tono irónico. Y agregó: “Si vos pudieses hacer algo como para que acá abajo no se escuche tanto, te lo agradecería una barbaridad porque lo vengo tolerando a pleno”.

“Lo que te putee, hijo de tu madre. Eras vos, eras vos”, detalló, ya que tenía la duda de si se trataba de él o del Conejo Quiroga. En su mensaje, la actriz señaló que los ruidos, que describió como “nalgazos” y “el ruido de la cama”, la interrumpieron incluso en una reunión virtual. “Está todo perfecto y mientras no me despierten en medio de la siesta o que no me pasó el otro día en el medio de un Zoom. No se entiende si hay que llamar al 911, si hay que rescatar a la piba o lo que está sucediendo… Con eso estoy. Y nos vamos a llevar muy bien”, cerró.