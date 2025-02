Tucu López y Romina Richi juntos en Carlos Paz: “Estábamos antojados de un choripán”

Tucu López y Romina Richi fueron vistos juntos (Video: América TV)

La ciudad de Carlos Paz se convirtió, como todos los años, en una de las plazas teatrales más importantes del verano. En este contexto, Tucu López se instaló en el lugar para formar parte de una de ella, Sinvergüenzas, mientras que Romina Richi se encuentra protagonizando Exit. Con la temporada llegando a su final, la dupla fue vista saliendo de un boliche a horas del amanecer.

Desde un móvil en la ciudad, Pablo Layús le dio la información a Intrusos (América TV) acerca de este encuentro. “Luego de haber pasado una gran noche y haber sido capturados por una cámara, se trata del Tucu López y Romina Richi”, comenzó diciendo el movilero, mientras se venía la fotografía de López y Richi caminando agarrados de la mano.

A ella se la puede ver con un vestido completamente transparente, con la espalda al descubierto, mientras que él tiene un pantalón negro y una remera a juego. “La imagen fue captada por los chicos que lo ven, lo identifican a él y ella sale con ese vestido”, agregó el cronista.

López habló con el mismo programa y explicó por qué se los vio juntos por segunda vez en el verano. “Creo que el de negro soy yo”, fue todo lo que dijo cuando le mostraron la fotografía de su caminata por las calles de Carlos Paz y agregó: “Estaba de noche, amaneciendo por ahí al costado”.

“Somos amigos con Romi, hace años somos amigos”, explicó acerca de las razones por las que salieron juntos. “¿Algo más?“, quiso saber el cronista y Tucu fue contundente: ”Amigos, amigos, amigos“. Entonces, Layús le retrucó: ”Ya hay rumores de dos fiestas, al principio de la esquina” y en el momento en el que aceptó el encuentro, el enviado quiso saber si habían estado juntos. “No. Fueron las únicas dos veces que salí, con Romi nos cruzamos todo el tiempo. Estábamos antojados de un choripán, ella estaba vestida despampanante como siempre y yo hecho una piltrafa. Somos amigos, nos cruzamos, estamos haciendo temporada y la adoro”.

Tucu y Romina fueron vistos saliendo de un boliche

Estos rumores de romance llegaron luego de que el actor recibiera un fuerte reclamo por parte de Jazmín Laport, quien vive en el departamento de abajo del Tucu. La actriz, hija de Osvaldo Laport, expresó su descontento en un audio que pasaron en Intrusos (América TV) y que reveló detalles de su incómoda situación como vecina del actor.

Laport le envió un mensaje de voz a López en el que le pidió que disminuyera los ruidos provenientes de su departamento. “Acá, Jazmín Laport, tu vecina de abajo. Yo te pido por amor a Cristo con la mejor de las ondas si podés ser un poco menos ruidoso. Porque yo a veces estoy en reuniones, o durmiendo, me levanto y digo, ‘¡guau, cómo la pone esta gente!’. Espectacular”, expresó en tono irónico​. Y agregó: “Si vos pudieses hacer algo como para que acá abajo no se escuche tanto, te lo agradecería una barbaridad porque lo vengo tolerando a pleno”.

“Lo que te putee, hijo de tu madre. Eras vos, eras vos”, detalló, ya que tenía la duda de si se trataba de él o del Conejo Quiroga. En su mensaje, la actriz señaló que los ruidos, que describió como “nalgazos” y “el ruido de la cama”, la interrumpieron incluso en una reunión virtual. “Está todo perfecto y mientras no me despierten en medio de la siesta o que no me pasó el otro día en el medio de un Zoom. No se entiende si hay que llamar al 911, si hay que rescatar a la piba o lo que está sucediendo… Con eso estoy. Y nos vamos a llevar muy bien”, cerró​.