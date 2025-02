El reclamo de Jazmín Laport al Tucu López por los ruidos sexuales: “Lo vengo tolerando”

El fuerte reclamo de Jazmín Laport a Tucu López (Video: América TV)

La temporada de teatro de Carlos Paz todos los años da mucho de que hablar, sin embargo, en los últimos días sucedió uno de los reclamos menos pensados. La convivencia entre Jazmín Laport y el Tucu López en un complejo habitacional en la ciudad cordobesa resultó ser todo menos tranquila. La actriz, hija de Osvaldo Laport, expresó su descontento en un audio que pasaron en Intrusos (América TV) y que reveló detalles de su incómoda situación como vecina del actor.

Laport le envió un mensaje de voz a López en el que le pidió que disminuyera los ruidos provenientes de su departamento. “Acá, Jazmín Laport, tu vecina de abajo. Yo te pido por amor a Cristo con la mejor de las ondas si podés ser un poco menos ruidoso. Porque yo a veces estoy en reuniones, o durmiendo, me levanto y digo, ‘¡guau, cómo la pone esta gente!’. Espectacular”, expresó en tono irónico​. Y agregó: “Si vos pudieses hacer algo como para que acá abajo no se escuche tanto, te lo agradecería una barbaridad porque lo vengo tolerando a pleno”.

“Lo que te putee, hijo de tu madre. Eras vos, eras vos”, detalló ya que tenía la duda de si se trataba de él o del Conejo Quiroga. En su mensaje, la actriz señaló que los ruidos, que describió como “nalgazos” y “el ruido de la cama”, la interrumpieron incluso en una reunión virtual. “ Está todo perfecto y mientras no me despierten en medio de la siesta o que no me pasó el otro día en el medio de un Zoom. No se entiende si hay que llamar al 911, si hay que rescatar a la piba o lo que está sucediendo… Con eso estoy. Y nos vamos a llevar muy bien”, cerró​.

Consultado sobre la queja de su vecina, el Tucu López dio su versión en una entrevista con Intrusos. Según explicó, el problema no era su actividad nocturna, sino el mal estado del mobiliario de su habitación. “Estoy viviendo en un complejo que tiene las paredes muy finas. Me acosté en el sommier y dije: ‘esto está sonando raro’. Me muevo mucho a la noche y suena mucho. Justo Jazmín está abajo mío”, argumentó​.

El actor aseguró que ya tomó medidas para solucionar el problema. “Compré clavos, ahora podés saltar arriba de la cama que no pasa nada. Jazmín debería irse al camping del Automóvil Club”, concluyó con ironía​, dándole tranquilidad a su vecina de abajo de que no va a volver a escuchar los ruidos que tanto la molestan.

La anécdota, que generó reacciones en redes sociales, expuso con humor los desafíos de compartir un edificio con vecinos ruidosos, especialmente en un entorno de temporada donde la convivencia puede volverse un reto.

Semanas atrás, López se cruzó con Sabrina Rojas, su expareja. En el ciclo Las Lorenzas (DGO), conducido por Dani La Chepi, los protagonistas dieron su versión de los hechos. A través de un audio de WhatsApp, Sabrina reveló detalles con un tono entre serio y jocoso, explicando lo sucedido en ese reencuentro. “Es verdad, Carlos Paz es chico, nos cruzamos, charlamos y meneamos un rato. Pero no pasó nada porque él no quiso”, confesó la presentadora de Pasó en América (América) en medio de la emisión.

Con humor, añadió: “Yo insistí, insistí, le tiré boca todo el tiempo, pero él me esquivó. No quiso. Y eso fue todo”. La declaración generó carcajadas y sorpresa entre los presentes, quienes no esperaban esta confesión. Dani La Chepi, fiel a su estilo, respondió al instante: “No nos sorprendemos porque Tucu nos dijo que cuando iba a Córdoba iba a estar en celibato. ¡No sé cuánto va a aguantar! Volvete rápido para Buenos Aires así no rompe la promesa”.

El propio López intervino en tono divertido, asegurando: “Ya estoy en Buenos Aires”, dejando entrever que su decisión de mantenerse en celibato seguía firme, a pesar de las insistencias de su expareja.