Pampita contra Roberto García Moritán y su exsuegra: “Estoy enojada hasta el día de hoy, esas cosas no las perdono”

Lejos de quedar en el pasado, el escándalo de su separación en octubre de 2024 sigue dando que hablar. Luego de que Roberto García Moritán reapareció en los medios en una entrevista con Mariana Fabbiani, Pampita cuestionó sus dichos y terminó refiriéndose a su exsuegra, Lucila Fernández Llanos.

La modelo habló de la ruptura y cuestionó las declaraciones que hicieron ambos en distintos medios. “Provocarme a mí es meterte en una que no te conviene”, lanzó, sin filtros, en una entrevista televisiva con A La Tarde (América TV) luego de que su exmarido, padre de su hija Anita, criticó que ella haya mostrado chats privados cuando él anunció la separación.

Pampita se mostró tajante con estas declaraciones y apuntó contra las declaraciones de su exsuegra. “Me molestó muchísimo, me enojé muchísimo. Estoy enojada hasta el día de hoy”, afirmó cuando este lunes fue a grabar Los 8 escalones y aceptó hablar con el cronista del ciclo de América. La modelo fue aún más allá y dejó en claro que no está dispuesta a reconciliaciones: “Hoy no tengo ganas de forzar cosas. Hoy solo me junto con gente que me hace bien, que me quiere, que me cuida y que me valora”.

En su defensa, la modelo explicó su decisión y justificó que los chats que filtró fueron para desmentir versiones erróneas que circularon en los medios sobre la fecha en la que se produjo la ruptura. “Vos viste cómo soy yo con la verdad, como que no me gusta la mentira y me vuelvo loca con esas cosas. Entonces ahí había como un problema de fechas. Él decía que hacía mucho que estábamos separados y yo salí en un segundo a decir: ‘No, no, pará, eso no es verdad’”, reveló en la última nota que dio.

“Tampoco quería que la gente piense que estaba en el Martín Fierro fingiendo algo, que estaba separada o que tengo una relación comercial o por un interés político. No. Yo estaba en un matrimonio que pensaba que estaba todo bien y de repente de un día para el otro me separé. Y lo aclaré con los chats. No me gusta la mentira y provocarme a mí es meterte en una que no te conviene”, lanzó.

La conductora respondió con dureza y dejó en claro que no tolera la intromisión de su exsuegra. “Obvio que me molestó, porque no sabían la verdad y entonces opinaban desde un lugar de desconocer”, sentenció esta tarde.

La ruptura entre Pampita y García Moritán y el rol de Lucila Fernández Llanos

La exsuegra de Pampita había salido con todo a los medios en defensa de su hijo cuando se dio la escandalosa separación. “Ella elige el silencio para destruirlo”, apuntó, durísima contra Pampita. “Los periodistas lo único que quieren es destruirlo. ¿Por qué lo condenan?”, reclamó.

En aquel momento, a solo dos meses de la separación, la modelo había confirmó su relación con Martín Pepa. Ante esta noticia, Fernández Llanos manifestó su sorpresa y deslizó comentarios irónicos sobre la rapidez con la que Pampita habría superado la ruptura. “Es muy raro todo, qué sé yo, se lo habrá pedido a la Virgen”, dijo a uno de los móviles al programa de Karina Mazzocco.

Hace unos días el empresario mantuvo un tenso ida y vuelta con Mariana Fabbiani, en el que García Moritán fue a fondo con la difusión de los chats privados que hizo su exesposa. “No estuvo bien lo que hizo”, aseguró el viernes en DDM.

Moritán, visiblemente molesto, reclamó que su imagen pública estaba siendo perjudicada y responsabilizó a los medios por la forma en que se trató la noticia. “El escándalo lo hicieron ustedes. ¿O me vieron a mí o a Carolina…?”, reclamó.

Además, desestimó las versiones de una supuesta infidelidad de su hijo y cuestionó el trato que la prensa le dio al tema. También hizo hincapié en el impacto emocional que la situación tuvo en los hijos de Moritán, quienes, según ella, sufrieron mucho por la exposición mediática.