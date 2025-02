Mariana Fabbiani se enfrentó con Roberto García Moritán: “Estás desafiando mi credibilidad y no te lo voy a permitir”

El cruce de Mariana Fabbiani con Roberto García Moritán: "Estás desafiando mi credibilidad y no te lo voy a permitir" (Video: DDM, América)

La visita de Roberto García Moritán a DDM, el ciclo de Mariana Fabbiani, generó un incómodo momento al aire cuando el exfuncionario cuestionó el tratamiento que le dieron a su divorcio de Pampita en el ciclo de la conductora. Allí se dio un filoso ida y vuelta entre ambos, a casi dos meses de la fuerte pelea que tuvo él con Mirtha Legrand.

“Se ha hablado mucho y se inventó. Recién estaba releyendo una nota en la que el presidente hacía referencia a que el 85% de los medios mienten siempre. Yo te podría dar y con pruebas...”, comenzó diciendo. “¿En qué se mintió?“, indagó la animadora. ”No es solo el mal uso de la información, sino toda la mala leche que la rodea y que termina generando un contexto", aseveró García Moritán.

En ese momento la conductora intervino: “Hay un lugar que es dónde se ubica uno. Ustedes eran una pareja que se exponía, las cosas se fueron publicando en sus propias cuentas y eso también alimenta a los medios”. “Pero eso no te da derecho a inventar con ganas de lastimar, de desprestigiar”, afirmó él, y cuando Mariana le preguntó qué sintió que se había inventado, él apuntó hacia el mismo ciclo.

“En ese programa pusiste una foto de voluntarias de una ONG y tachaste diciendo ‘esta era amante” y ‘esta no era amante’“, señaló, mientras aseguraba que lo sintió como un escrache ”que no estuvo bien". “Y digo un ejemplo bien concreto para hablar de este programa”, apuntó, punzante al tiempo que Fabbiani iba por más. “No sabés las cosas que nos guardamos de decir, Roberto”, se despachó, suspicaz.

“Uno elige todo el tiempo cómo manejar la información. Siempre tratamos de hacerlo con respeto, pero el escándalo fue de una magnitud enorme y entiendo tu malestar”, continuó Mariana y recibió una dura réplica. “El escándalo lo hicieron ustedes. ¿O me vieron a mí o a Carolina...?“, se defendió y la conductora del ciclo lo cortó. ”Carolina se levantó un sábado como loca y empezó a postear de todo. No sé si lo hicimos nosotros", se despachó ella. En ese momento el empresario apuntó a la reacción que tuvo su ex: “No estuvo bien Carolina en eso”.

Unos minutos después, se volvió a dar un chispazo. “¿Estás enojado o se te pasó?“, le preguntó Mariana. ”¿Me notás enojado?“, le repreguntó él. ”Un poco", le devolvió ella, generando otro tenso momento. “Sentí que se me trató injustamente con mucha maldad”, afirmó, para terminar diciendo que “la gente definitivamente no me conoce, la imagen que instalaron los medios no tiene nada que ver...”. Ahí, la animadora fue tajante y lo cortó. “Dejá de echarle culpa a los medios porque los medios hicieron que pudieras ocupar el rol político que tenías”, arrojó.

García Moritán se defendió: “Le estás quitando mérito a Roberto López Murphy. Nosotros competimos en una interna y nos llevamos el 22% de esa interna contra María Eugenia Vidal y la banca me la gané”, aseguró. “Pero los medios ayudaron a posicionarte como político, como ayudan a otros”, expresó ella. “Para que te des una idea el nivel de conocimiento de esa época era del 30% en la Ciudad de Buenos Aires. No. No estoy de acuerdo”, esgrimió el economista.

Luego el exfuncionario aseguró que la exposición que tuvo y “los golpes” lo ayudaron a hacerse más fuerte, pero continuó con sus cuestionamientos. “¿Creés que existió una campaña para desprestigiarte?“, le preguntó la animadora de América, generando otro feroz ida y vuelta. ”Definitivamente. Decime vos. ¿No hubo una bajada de línea del canal para que hablen del tema?“, arrojó. “Por supuesto que no”, afirmó ella. “No te creo”, continuó Moritán. “Sobre ningún tema. El día que tenga una bajada de línea en este canal o en cualquiera, me voy a ir”, sentenció. “No te creo”, sentenció él, recibiendo una rotunda respuesta de Fabbiani. “Ahí estás desafiando mi propia credibilidad. Eso no te lo voy a permitir”, lanzó la animadora, rotunda.

“Si hubo un canal que le dedicó tiempo a mí a poner a un montón de personas con muy poca información y escrúpulos...”, siguió García Moritán, levantando la voz. “Es un canal de chimentos, que está en vivo todo el tiempo. Es un canal que la gente consume... Yo te puedo asegurar que en este programa jamás recibimos un... ¡Por Dios! No estaría acá”, dijo Mariana.

“Si te tengo que decir algo: marca el tema, tiene rating y entonces se hace de nuevo. Esa es la razón. Si hacemos un tema y marcó, al día siguiente se hace otra vez. Esa es la tele, con todo lo feo que tiene, pero es así”, concluyó la presentadora de América, haciendo que se apacigüen las aguas. “Me quedo entonces con que les generaba rating”, cerró él.