Mercedes Sarrabayrouse, la hija de Susana Giménez, recibió el alta luego de su operación de cadera

La buena noticia que recibió Mercedes Sarrabayrouse, la hija de Susana Giménez, después de su operación de cadera

Hace tres días Mercedes Sarrabayrouse, la hija de Susana Giménez, tuvo que ser operada de urgencia en Miami después de una caída por la que terminó rompiéndose la cadera. La intervención fue un éxito y luego de permanecer internada, recibió el alta.

La buena noticia se la confirmó Mecha a Teleshow. “Estoy en mi casa de Miami”, contó, mientras continúa recuperándose y con muchas ganas de regresar a Buenos Aires. “Todavía no sé cuándo vuelvo”, señaló, acompañada por su madre, quien estuvo a su lado siguiendo de cerca su evolución.

Mercedes afronta su recuperación rodeada de sus seres queridos y ante la atenta mirada del traumatólogo Alejandro Druetto, médico de confianza de la familia, y el equipo de especialista del hospital de Miami. Un día antes, la hija de la diva había hablado con Teleshow contando sus sensaciones por este problema de salud.

Susana Giménez con Mecha Sarrabayrouse a fines de enero de este año (RS Fotos)

“Sí, me quiero ir a mi casa obviamente. Seguramente será pronto”, había dicho Mecha respecto a sus deseos de avanzar en su recuperación y regresar a la Argentina. Allegados a la diva le habían comentado a este medio cómo fue la operación. “Sufrió una fractura de cadera derecha, fue intervenida por ambos equipos, tanto del doctor Druetto como profesionales del hospital. Se le colocó un sistema protésico. Y ya inició la marcha. Va a estar rehabilitándose con normalidad. Recién terminó la cirugía en el hospital”, habían dicho.

En LAM dieron más detalles del accidente de Mercedes. “Me contó que se había asustado mucho. Una semana antes, se resbaló y se lastimó, pero no le dio importancia. Parece que la cadera quedó resentida o empezó a fracturarse”, contó Yanina Latorre. “Se torció el tobillo, se volvió a caer y ahí explotó. Se pegó el susto de su vida”, relató Latorre. “Sus médicos en Argentina están monitoreando todo y lo único que quiere ahora es volver a Buenos Aires, aunque todavía no sabe cuándo podrá hacerlo”, completó.

En junio de este año la hija de la conductora había tenido una intervención quirúrgica programada debido a que sufre una enfermedad articular degenerativa. El mismo médico que la operó en esta oportunidad fue el que llevó adelante la cirugía ante el dolor que venía sufriendo, también el especialista que le había realizado la misma operación a Susana Giménez hace diez años.

En aquella oportunidad, Mercedes fue atendida en el Sanatorio Otamendi. “Mecha sufre artrosis, entonces van a hacer un reemplazo de prótesis. Para llegar a la cirugía es porque ya sufría mucho dolor, si no la evitan”, explicó Natalie Weber, panelista de Desayuno Americano, en el ciclo de América.

Mecha se sometió a la misma operación que realizó su mamá en el pasado (Instagram)

“Se trata de una operación de cadera, un reemplazo articular con prótesis. Es bastante riguroso y va a llevar un post operatorio importante”, agregaron desde el piso. “Es un cambio de hueso, Susana ya lo tuvo”, comentó el periodista Paulo Vilouta. La operación siempre es fácil, pero hay que pasarla”, agregó.

Luego de permanecer un día internada en el Sanatorio Otamendi, la heredera de la diva habló con este medio y dio detalles de su estado de salud, tras recibir el alta. En diálogo con Teleshow, Mecha comentó: “Estoy perfecta, salí perfecta, no me duele nada. Ya me voy a casa. Gracias por preocuparse. Todo más que bien”, afirmó.

La íntima cena de Susana Giménez con su hija Mercedes y amigos íntimos a fines de enero

Más allá de ser madre e hija, Susana y Mecha mantienen una relación única. A diferencia de la magnitud que marcó el cumpleaños anterior de la diva en Punta del Este, con una fiesta multitudinaria en su mansión La Mary, rodeada de celebridades y bajo un cielo iluminado por fuegos artificiales, este año la animadora optó por un festejo mucho más íntimo. Su hija, además de un pequeño grupo de amigos en Miami, fueron parte del festejo que tuvo la diva por sus 81 años en Miami a fines de enero.

La diva compartió en sus redes una imagen de la celebración, donde se la vio radiante, sentada en el centro de una mesa ubicada contra un elegante sillón esquinero de cuero verde, en un salón de estilo señorial, con luces tenues y una atmósfera refinada. A su lado, los diseñadores Nico García Mayor y Marcelo Fernández, junto al empresario brasileño Pedro Azevedo, quienes la acompañaron en cada momento especial. “Festejando con amigos”, escribió Susana, en una postal que pronto replicaron sus acompañantes en sus propias cuentas de Instagram, celebrando la ocasión.