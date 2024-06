Le dieron el alta a Mercedes Sarrabayrouse, la hija de Susana Giménez, tras su operación de cadera

Mercedes Sarrabayrouse recibió el alta tras ser operada de la cadera

Este miércoles, Mercedes Sarrabayrouse fue intervenida quirúrgicamente de la cadera, a raíz de una enfermedad articular degenerativa. Luego de permanecer un día internada en el Sanatorio Otamendi, la heredera de la diva habló con este medio y dio detalles de su estado de salud, tras recibir el alta.

En diálogo con Teleshow, Mecha comentó: “Estoy perfecta, salí perfecta, no me duele nada. Ya me voy a casa. Gracias por preocuparse. Todo más que bien”. Las primeras versiones que surgieron desde que llegó a la institución médica indicaban que la presentadora iba a acompañarla en su estadía en la clínica pero finalmente, no asistió ninguno de los dos días y todo quedó en especulaciones.

“Mamá no va a venir, se fue a Punta del Este”, aclaró Mecha sobre ese punto. Las versiones de la posible visita de Susana Giménez se dieron este miércoles por la mañana, cuando trascendió la noticia sobre su operación durante la emisión Desayuno Americano (América). Sarrabayrouse estuvo en manos del doctor Alejandro Duetto, que realizó el mismo proceso a la diva de los teléfonos.

“Es una operación de cadera, reemplazo articular con prótesis, con lo cual es bastante riguroso, pero no complicado. Va a ser un postoperatorio importante”, comentaron desde el equipo de Pamela David. Por su parte, Natalie Weber destacó que “sufre de artrosis”, lo cual llevó a que tuviera que someterse a dicho procedimiento “porque sentía mucho dolor”. El periodista Paulo Vilouta sumó que se trataba de “un cambio de hueso”, por lo que solo debía pasar la intervención quirúrgica.

La internación de la hija de Susana Giménez se conoció a primeras horas del miércoles (Video: Desayuno Americano -América)

En cuanto a Giménez, quien sufrió del mismo problema que su hija, tuvo un reemplazo de cadera izquierda a pocos meses de ser intervenida del lado derecho del mismo hueso, hace más de una década atrás. A diferencia de Mercedes, la actriz estuvo en el Sanatorio Los Arcos, ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde fue cuidada por el mismo doctor. Otro proceso realizado en ese hueso se dio a fines de 2017. Bajo el mismo especialista, intervinieron en esa parte. Su recuperación y evolución fueron favorables según el equipo que llevó adelante la operación, lo que se confirmó tras recibir el alta médica semanas después.

Es conocido que la animadora y su hija mantienen una relación muy especial, lo cual queda evidenciado a través de sus gestos y ocurrencias. Tan solo unos meses atrás, vivieron un desopilante momento en su casa en Miami, donde recibieron la visita de una iguana en el jardín. Sin poder conservar la calma a raíz del reptil, desarrollaron una escena que causó revuelo en las redes sociales.

Susana Giménez y Mercedes recibieron la visita de una iguana (Video: Instagram)

“¿Se fue?”, le consultó la intérprete a la más joven, quien se paseaba por el patio con el animal de tamaño tan peculiar. “Ponela en el pasto, ponela en el pasto que se cag... de miedo”, sumó la diva de la televisión, quien parecía atemorizada de continuar viendo cómo lo manipulaba, ya que su hija parecía fascinada por el largo de su cola. “La próxima vez no te digo nada, sos mala con los animales”, lanzó detrás de cámara, ya que se encargó de grabar toda la secuencia de la visita insospechada que recibieron en esa ocasión.

Otro de lo que se destacó por parte de Mercedes fue hace unos años. En el marco del Día de la Madre, la mujer aprovechó para adelantarse a la fecha y le hizo un inesperado regalo. “Espero que te guste mucho, mamita querida de mi corazón. Espero que lo usemos y que nos divirtamos”, expresó Mecha en un posteo en su cuenta de Instagram. A esto le sumó un video en el que se pudo apreciar un moderno bote, el cual pensó en darle en esa fecha tan especial.

“¡Qué genial! Los patos no lo van a poder creer. Probémoslo. Ay, Mechi, qué lindo, me encantó el regalo”, respondió la conductora ante el presente, el cual luego lució en la laguna que rodea su casa en Uruguay, donde posee una chacra en la que vive gran parte del año.