La palabra de Mercedes Sarrabayrouse, la hija de Susana Giménez, luego de salir de su operación de cadera

La paalabra de Mecha Sarrabayrouse

A tan solo horas de salir de su operación de cadera, Mercedes Sarrabayrouse, la hija de Susana Giménez afronta su recuperación rodeada de sus seres queridos y ante la atenta mirada del traumatólogo Alejandro Druetto, médico de confianza de la familia, y el equipo de especialista del hospital de Miami. En ese contexto, la hija de la diva dialogó con Teleshow y contó sus sensaciones en este delicado momento.

“Sí, me quiero ir a mi casa obviamente. Seguramente será pronto”, fueron las palabras que expresó Mecha respecto a sus deseos de avanzar en su recuperación y regresar a la Argentina. En ese aspecto, horas antes, allegados a Giménez comentaron a este medio: “Sufrió una fractura de cadera derecha, fue intervenida por ambos equipos, tanto del doctor Druetto como profesionales del hospital. Se le colocó un sistema protésico. Y ya inició la marcha. Va a estar rehabilitándose con normalidad. Recién terminó la cirugía en el hospital”.

Lo que parecía ser un momento de diversión y relax para Susana Giménez y su hija, Mercedes Sarrabayrouse, se convirtió en una situación de estrés. Todo sucedió durante su viaje por Estados Unidos, precisamente en Miami, cuando Mecha sufrió un accidente y se rompió la cadera.

El mal momento de Susana Gimenez durante sus vacaciones en Miami

La noticia fue confirmada por Ángel de Brito en su programa. “Susana está en Miami con la hija de vacaciones y acaba viajar de urgencia el médico de Susana, el traumatólogo Alejandro Druetto, la van a operar a Mecha porque se fracturó la cadera”, comenzó diciendo Yanina Latorre en LAM (América). Luego, la panelista agregó: “Primero pensaron en venir para acá (a Buenos Aires) para operarla, parece que no se puede y lo van a hacer en Miami. Una mala suerte tremenda”.

En ese momento, de Brito se refirió a su último contacto con la diva: “Le mandamos un beso grande a Mecha, que la adoramos y Susana. Yo hablé la semana pasada con ellas y estaban contentas que estaban de vacaciones en Nueva York. Va a salir todo bien”.

No es la primera vez que Sarrabayrouse enfrenta un problema de esta naturaleza. A mediados de 2024, debió someterse a una cirugía de reemplazo de prótesis de cadera en el Sanatorio Otamendi debido a un cuadro de artrosis que le generaba fuertes dolores. En esa oportunidad, la panelista Natalie Weber explicó en Desayuno Americano (América TV): “Mecha sufre artrosis, entonces van a hacer un reemplazo de prótesis. Para llegar a la cirugía es porque ya sufría mucho dolor, si no, la evitan”.

El mal momento de Susana Giménez durante sus vacaciones en Miami

El procedimiento, según detalló el periodista Paulo Vilouta, consistió en un reemplazo articular con prótesis y requería un extenso postoperatorio. Sin embargo, la recuperación inicial de Sarrabayrouse fue rápida. “Estoy perfecta, salí perfecta, no me duele nada. Ya me voy a casa. Gracias por preocuparse. Todo más que bien”, declaró tras recibir el alta médica.

Durante aquella internación, surgieron especulaciones sobre la presencia de Susana Giménez en la clínica. Se esperaba que la conductora acompañara a su hija, pero finalmente no lo hizo. “Mamá no va a venir, se fue a Punta del Este”, aclaró Sarrabayrouse ante los rumores.

Los problemas articulares no son ajenos a la familia Giménez. La propia Susana atravesó varias cirugías de cadera en los últimos años. En 2017, fue intervenida nuevamente en el Sanatorio Los Arcos por los doctores Alejandro Druetto y Jorge Lantos, logrando una recuperación favorable en pocas semanas.

Ahora, con este nuevo episodio médico, Mercedes sigue los pasos de su madre en términos de tratamientos quirúrgicos, aunque todo indica que su recuperación avanza de manera positiva. Su entorno estima que el fin de semana ya podría estar de regreso en Argentina.