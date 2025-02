El nuevo round entre Wanda Nara y la China Suárez: el accesorio que las vuelve a enfrentar

Wanda Nara y L-Gante presentan su nuevo tema

El jueves por la tarde, Wanda Nara presentó su primera colaboración musical con L-Gante , que puede leerse como una provocación a Mauro Icardi en medio de la batalla legal. Se trata del remix de “Amor Verdadero”, canción que escribió para el futbolista y video que estuvo protagonizado por él, sin embargo, esto no fue todo, ya que, en el nuevo videoclip y en la presentación, decidió usar el mismo accesorio que es un básico en la vida de la China Suárez.

Hace varios años la China adoptó la herradura como símbolo de su vida. Con un significado que se asocia a la buena suerte y a la protección, Eugenia lleva en la piel de su antebrazo un tatuaje que la acompaña en cada paso. Además, también lo luce en diferentes accesorios: el collar que eligió para el cumpleaños de su hija Magnolia, en el anillo que lleva en su mano izquierda y en el aro que comparte con su actual pareja.

La China usa la herradura en aros y anillos

Teniendo esto en cuenta, no es casual que Wanda haya elegido hacer un guiño a la nueva pareja, con la cual tiene un enfrentamiento silencioso en las redes sociales. Para la presentación de este tema, que se realizó en un puesto de choripanes de la Costanera, seleccionó un vestido de color rojo vibrante, ajustado al cuerpo y de manga larga, con un diseño elegante, con el cuello que se cierra en una herradura de metal. La característica más llamativa es su amplio escote en la espalda, que deja al descubierto gran parte de la piel y se cierra con un aplique metálico en forma de herradura.

Para el videoclip lució una prenda de la misma marca. Este también se ajusta al cuerpo, es de manga larga y en tonos beige con un patrón geométrico en rojo. A lo largo de las mangas tiene aberturas que van desde los hombros, sujetas con pequeños trozos metálicos con forma de corazón.

Desde que comenzaron su relación, Mauro incorporó este accesorio

Como en el diseño anterior, tiene un amplio escote en la espalda, dejando gran parte descubierta con un adorno metálico en forma de herradura ubicado en la parte baja del escote posterior, similar al que adorna la zona del cuello.

Esta no es la primera vez que ambas mujeres tienen este tipo de coincidencias, pero hasta el momento había sido Eugenia la que adoptó la moda de Nara. La primera fue en un posteo que hizo el delantero del Galatasaray: se lo puede ver abrazando por detrás a Eugenia, que está luciendo una bikini de color negro y un pañuelo en tonos marrones en la cabeza, a modo de bandana.

Esta es la primera vez que Wanda luce algo con una herradura

Este no es un accesorio muy común en la China, puesto que en sus redes siempre se mostró usando sombreros o gorras tipo beisbol, tan solo en una ocasión subió una fotografía usando este mismo estilo y fue para una cena con amigos. Para los seguidores de la cantante de “Bad Bitch” la elección de accesorio no fue una elección casual y no tardaron en acusar a Suárez de copiar a Nara.

La segunda fue durante el viaje a Italia y Turquía que hicieron la actriz de Casi Ángeles y el rosarino. Durante el vuelo a Milán, Mauro compartió una foto en la que se la puede ver en el asiento del avión, con una gorra roja estilo beisbol de los New York Yankees y una de sus manos en el rostro. La pose podría ser casual y como tantas otras, pero lo que captó la atención fue el anillo que luce en el dedo, accesorio de plata con brillantes que simula ser el cuerpo de una serpiente.

Las coincidencias no paran allí, sino que lo tiene en el mismo dedo que la conductora de Bake Off Famosos (Telefe). En el caso de Wanda, no suele usar muchos accesorios en sus manos, salvo por un anillo en particular. Se trata de un anillo de la marca Bulgari de la línea serpenti, el que eligió la empresaria es el XL y se trata de una joya de oro blanco con diamantes.