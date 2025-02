Wanda Nara y L-Gante celebraron el lanzamiento de su nueva canción: la indirecta a Mauro Icardi

Wanda Nara y L-Gante hablaron en el lanzamiento de su tema

Después de mucha expectativa, y diferentes indirectas en redes, este jueves Wanda Nara y L-Gante lanzaron su primera colaboración juntos: “Amor Verdadero remix”. Como previa al día de los enamorados, la pareja celebró su amor y envió un sutil mensaje para Mauro Icardi, ya que en un principio, este era el mismo tema que la conductora le había dedicado al futbolista años atrás.

Para festejar dicho momento, la mediática y el referente del RKT organizaron un evento en la Costanera. A metros del río, la pareja se congregó alrededor de un puesto de panchos, sánguches y hamburguesas. Fue así como luego se lo vio disfrutando una comida sentados tranquilamente en un banco de madera. Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, vistió un conjunto negro total con gorra, mientras que Wanda Nara optó por un vestido rojo ajustado con espalda descubierta.

Wanda Nara X L-Gante - Amor Verdadero

En ese contexto, los enamorados contaron los detalles de este emocionante lanzamiento. “Siempre se vuelve a donde uno fue feliz. Sí, este es un amor verdadero. Yo soy verdadera, entonces todo lo que hago es verdad”, comenzó diciendo Nara en diálogo con LAM (América).

Luego, Yanina Latorre le preguntó al joven si la conductora era muy celosa. “Ella no es celosa, sinceramente trabajo de noche, ando en movidas nocturnas y ese es el motivo por el que muchas mujeres podrían desconfiar. Ella no se molesta por nada. Yo sí soy celoso”, dijo el artista, a lo que Wanda agregó: “No te doy motivos. Fue por culpa mía el día de los infieles porque yo quería el estreno un jueves para que hoy a las 12 todos puedan dedicar esta canción, y después me enteré que era ese día”.

Con la idea de celebrar su amor, Nara decidió que el tema fuera lanzado antes del día de los enamorados, conocido también como el día de los infieles. Así resignificó su canción “Amor verdadero”, la cual le había dedicado a Mauro Icardi. Se trataba de un reggaetón melódico en cuyo clip había participado el delantero del Galatasaray. “Amor verdadero es el que no compra el dinero, sabes que yo te vi primero y te quiero de enero a enero”, comenzaba diciendo la conductora en esa canción.

Wanda Nara y L-Gante en el lanzamiento de su canción (RS Fotos)

Cómo extra, el videoclip dejaba a la luz la intimidad de Wanda y Mauro ya que se los veía haciendo una fogata en una estancia, compartiendo una copa de vino. Además, en otras escenas se los ve montando a caballo y compartiendo un desayuno en el parque. Como si fuera poco, la cantante y el deportista sumaron escenas íntimas en la cama y la ducha.

Así las cosas, Ángel de Brito ahondó en la polémica que Nara atraviesa y le preguntó a L-Gante: “¿Qué te pasa cuando los abogados de Icardi te usan para perjudicar a Wanda?”. Con suma calma, el joven contestó: “Me da pena por ellos, si alguien busca motivos ajenos es porque no tiene motivos propios. Es rellenar un testimonio. Me da tristeza que la gente tenga la mentalidad débil”.

Demostrando el cariño que se tienen, Nara respaldó las palabras de su novio y manifestó: “Elian es el más maduro, el que siempre me centra en las decisiones o las cosas que tengo que hacer. Capaz yo pienso de una manera y cuando escucho la versión de Elian, o lo que él piensa, lo escucho un montón. Él tiene un gran corazón, todo lo que dice lo hace desde un lado tierno, y aunque se vea perjudicado con el consejo él siempre darme lo mejor para mi vida, lo valoro un montón. Con la edad que tiene tiene las ideas muy claras de lo que quiere”.