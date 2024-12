Flor Peña rompió en llanto después de cantar con su hijo Juan Otero en televisión: “Mi mejor obra”

La emoción de Flor Peña al cantar con su hijo Juan Otero en el Cantando 2024 (Video: América TV/El Cantando 2024)

En la noche del viernes Cantando 2024 (América TV) dio inicio a su family day, lo que significó que los participantes tuvieron que llevar a un integrante de su familia o a un amigo cercano. En este contexto, Juan Otero tomó la decisión de cantar con su mamá, Flor Peña, quien a su vez se desempeña como conductora del programa.

El trío interpretó “Me haces bien” de Jorge Drexler, un clásico del año 2001; sin embargo, antes de iniciar la canción, Florencia se tomó unos segundos para dedicarle un emotivo mensaje a su segundo hijo: “Cantar juntos en volver a latir, es encontrarnos en ese lugar tan nuestro, tan profundo y tan trascendente. Ese latido que durante nueve meses fue uno y habita en cada célula de tu ser”.

Y siguió: “Ese latido es el principio, es todo. Cuando sientas que el ruido te distrae, cuando no encuentres respuestas, cuando el afuera se sienta hostil, busca ese latido, busca adentro, donde siempre vas a encontrar todas las respuestas, donde está tu ser en el estado más puro. Busca ese latir que es único y es nuestro”. Con la voz cargada de emoción y a punto de quebrarse continuó con sus palabras: “Ese latir es nuestro amor puro, buscando el sonido más perfecto para poder existir. Ahí, Juan, siempre vas a ser invencible, hasta el fin de tus días ese latir va a ser tu eterno refugio. Porque tu latido y el mío son hermosamente distintos, pero aprendieron a sonar juntos sin perder su originalidad. Ese latido siempre será tu red cuando elijas volar alto, ese latido siempre te va a devolver a casa, ese latido es el sonido de nuestro amor”.

Llegando al final de esta emotiva declaración comenzaron a sonar los primeros acordes de la canción y luego de unos segundos de pausa Peña arrancó a cantar. Minutos más tarde y con el estudio sumido en una gran emoción, el jurado dio inicio a sus devoluciones.

Por un lado, Anibal Pachano los puntuó con un diez, pero antes de revelar la nota dijo: “¡Qué lindo que es ver que una familia se quiera tanto! Tienes una familia hermosa, Flor, y has construido una vida llena de placeres. Aunque te digan lo que te digan, vos seguí adelante porque sos una gran persona”. Por otro lado, Flavio Mendoza, quien también les puso un diez, destacó: Si bien hemos tenido cortocircuitos, creo que sos una gran persona. Te admiro, me gusta lo que hacés, y sos una mina que le pone el pecho a todo. Tenés una familia hermosa”.

Ya con lágrimas en los ojos recibió la devolución de Marcelo Polino: “He compartido los nacimientos de tus tres hijos, me acuerdo cuando Pipe estaba por nacer y te faltaban horas para dar a luz y te preguntaba si estabas bien. Sos una gran compañera, una gran artista, sos inmensa. Esta noche fue mágica, chicos. Me voy a poner de pie”.

Al recibir notas perfectas por parte de todos los jurados corrieron a abrazar a la mamá de la conductora. De regreso en el centro del estudio se tomó unos minutos para agradecer: “Les agradezco mucho las palabras porque a veces me siento un poco agredida por el afuera. Igual no me importa nada, sigo adelante, pero los mimos siempre son muy lindos”.

El llanto de Flor Peña en el Cantando (Cantando 2024, América)

Además, destacó la importancia de su relación con las personas detrás y delante de cámara: “Este tiempo compartido con ustedes siempre es hermoso. La pasamos bien, nos hacemos bien, nos tratamos de acompañar. Este es un mundo pequeño y siempre pienso que ser buena gente es lo más importante”.

“Después uno puede ser mejor o peor artista, pero pasar por los lugares y que la gente te recuerde con cariño es lo mejor que a uno le puede pasar. Y siento que eso me pasa”, expresó con la emoción a flor de piel, mientras abrazaba a su hijo. Y para cerrar habló de su familia y la importancia que tienen en su vida: “Mi mejor obra, la más hermosa y la más importante de mi vida, es mi familia. Soy la artista que soy hoy gracias a ellos, a mis hijos que me bancan a muerte. Cada vez que algo no está bien, ellos están ahí para mí”.

Cabe destacar que las últimas semanas fueron complicadas para la actriz de Mamma Mía, ya que durante unas vacaciones se fracturó el pie, su marido tuvo que ser operado de urgencia por un problema cardíaco y luego ella se sometió a una cirugía ocular.